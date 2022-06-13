Плавание на открытой воде: полное расписание | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

17 июня — 3 июля 2022 года Венгрия примет 19-й чемпионат мира по водным вида спорта. В Будапеште и других городах будут разыграны медали в плавании, синхронном плавании, прыжках в воду, плавании на открытой воде и водном поло. Синхронисты и синхронистки откроют соревнования 17-го июня и закончат 25-го. Пловцы будут выступать с 18 по 25 июня в бассейне и с 26 по 30 июня на открытой воде. С 26 июня по 3 июля пройдут соревнования в прыжках воду. А ватерполисты стартуют 20 июня, а финальный матч пройдет в день окончания чемпионата — 3 июля.

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Olympics публикует полное расписание турнира в плавании на открытой воде.

Плавание на открытой воде

Время указано местное (Будапешт, GMT+2).

26 июня (воскресенье)

13.00 — 14.15

4 х 1,5 км. Эстафета.

27 июня (понедельник)

09.00 — 10.30

5 км. Мужчины.

12.00 — 13.30

5 км. Женщины.

29 июня (среда)

08.00 — 10.15

10 км. Женщины.

12.00 — 14.15

10 км. Мужчины.

30 июня (четверг)

09.00 — 14.15