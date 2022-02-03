Пекин-2022 | Сноуборд: шансы и состав команды ОКР, расписание финалов, фавориты
Шансы, состав и конкуренты команды ОКР по сноуборду на Олимпийских играх в Пекине, 5–15 февраля 2022 года
Соревнования по сноуборду на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 15 февраля 2022 года. Будут разыграны 11 комплектов медалей, причем спортсмены команды ОКР входят в число фаворитов в некоторых дисциплинах.
В олимпийском сезоне у сборной продолжают стабильно выступать лидеры: однозначный фаворит в мужском слаломе – Дмитрий Логинов. Спортсмен выиграл три золота на двух последних чемпионатах мира и сейчас находится в неплохой форме. Есть все предпосылки, что он покажет результат в Пекине. Еще один представитель ОКР Вик Вайлд тоже постарается проявить себя. Этот спортсмены выиграл две золотые медали на Олимпийских играх 2014 года. Правда, в последнее время выступает он мало, однако смог получить олимпийскую лицензию и приехал в Пекин бороться за высокие места.
Шансы на медали есть и у женщин. В первую очередь обращает на себя внимание присутствие в составе действующей чемпионки мира Софьи Надыршиной. Несмотря на 18-летний возраст, спортсменка – лидер сборной ОКР и поражает своей стабильностью. И наверняка будет бороться за победу. Остальная часть женской сборной не так титулована, но, вероятно, сможет удивить болельщиков.
Состав команды ОКР
- Мужчины: Вик Вайлд, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев, Даниил Донских, Владислав Хадарин
- Женщины: Полина Смоленцова, Наталья Соболева, София Надыршина, Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль, Александра Паршина.
Более подробная информация о сноубордистах команды ОКР — здесь.
Фристайл на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание
время начала соревнований — московское
6 февраля, воскресенье
- Женщины. Слоупстайл. Финал. Начало в 5:24
7 февраля, понедельник
- Мужчины. Слоупстайл. Финал. Начало в 7:54
8 февраля, вторник
- Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый и большой финал. Начало в 10:36
- Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый и большой финал. Начало в 10:43
9 февраля, среда
- Женщины. Борд-кросс. Малый и большой финал. Начало в 10:45
10 февраля, четверг
- Женщины. Хафпайп. Финал. Начало в 5:25
- Мужчины. Борд-кросс. Малый и большой финал. Начало в 10:15
11 февраля, пятница
- Мужчины. Хафпайп. Финал. Начало в 5:25
12 февраля, суббота
- Микст. Борд-кросс. Малый и большой финал. Начало в 5:50
15 февраля, вторник
- Женщины. Биг-эйр. Финал. Начало в 5:15
- Мужчины. Биг-эйр. Финал. Начало 8:45
Все, что надо знать об олимпийском турнире по сноуборду в Пекине читайте здесь
Полное расписание и результаты соревнований по сноуборду в Пекине по мере их завершения смотрите здесь
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Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1, каналы холдинга «Матч», а также портал tele-sport.ru.