Пекин-2022 | Сноуборд: шансы и состав команды ОКР, расписание финалов, фавориты

Шансы, состав и конкуренты команды ОКР по сноуборду на Олимпийских играх в Пекине, 5–15 февраля 2022 года

Автор: Дмитрий Зимин
Сноуборд
Фото © 2021 Getty Images

Соревнования по сноуборду на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 15 февраля 2022 года. Будут разыграны 11 комплектов медалей, причем спортсмены команды ОКР входят в число фаворитов в некоторых дисциплинах.

В олимпийском сезоне у сборной продолжают стабильно выступать лидеры: однозначный фаворит в мужском слаломе – Дмитрий Логинов. Спортсмен выиграл три золота на двух последних чемпионатах мира и сейчас находится в неплохой форме. Есть все предпосылки, что он покажет результат в Пекине. Еще один представитель ОКР Вик Вайлд тоже постарается проявить себя. Этот спортсмены выиграл две золотые медали на Олимпийских играх 2014 года. Правда, в последнее время выступает он мало, однако смог получить олимпийскую лицензию и приехал в Пекин бороться за высокие места.

Шансы на медали есть и у женщин. В первую очередь обращает на себя внимание присутствие в составе действующей чемпионки мира Софьи Надыршиной. Несмотря на 18-летний возраст, спортсменка – лидер сборной ОКР и поражает своей стабильностью. И наверняка будет бороться за победу. Остальная часть женской сборной не так титулована, но, вероятно, сможет удивить болельщиков.

Состав команды ОКР

  • Мужчины: Вик Вайлд, Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Андрей Соболев, Даниил Донских, Владислав Хадарин
  • Женщины: Полина Смоленцова, Наталья Соболева, София Надыршина, Милена Быкова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Кристина Пауль, Александра Паршина.

Более подробная информация о сноубордистах команды ОКР — здесь.

Фристайл на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

время начала соревнований — московское

6 февраля, воскресенье

  • Женщины. Слоупстайл. Финал. Начало в 5:24

7 февраля, понедельник

  • Мужчины. Слоупстайл. Финал. Начало в 7:54

8 февраля, вторник

  • Женщины. Параллельный гигантский слалом. Малый и большой финал. Начало в 10:36
  • Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Малый и большой финал. Начало в 10:43

9 февраля, среда

  • Женщины. Борд-кросс. Малый и большой финал. Начало в 10:45

10 февраля, четверг

  • Женщины. Хафпайп. Финал. Начало в 5:25
  • Мужчины. Борд-кросс. Малый и большой финал. Начало в 10:15

11 февраля, пятница

  • Мужчины. Хафпайп. Финал. Начало в 5:25

12 февраля, суббота

  • Микст. Борд-кросс. Малый и большой финал. Начало в 5:50

15 февраля, вторник

  • Женщины. Биг-эйр. Финал. Начало в 5:15
  • Мужчины. Биг-эйр. Финал. Начало 8:45

Все, что надо знать об олимпийском турнире по сноуборду в Пекине читайте здесь

Полное расписание и результаты соревнований по сноуборду в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

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Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1, каналы холдинга «Матч», а также портал tele-sport.ru.

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