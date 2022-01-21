Пекин-2022. Сноуборд: что нужно знать и за кого болеть
Рассказываем о сноуборде на Олимпийских играх 2022 года в Пекине
Сноуборд моложе большинства видов спорта, но это не помешало ему стать яркой частью программы Олимпийских игр. В 2022 году в Пекине сноубордисты разыграют 11 комплектов наград, причем в параллельном гигантском слаломе спортсмены сборной ОКР во главе с Дмитрием Логиновым и Софией Надыршиной могут претендовать даже на золото, да и в других дисциплинах шансы на медали есть.
Количество комплектов медалей – 11
Мужчины
- Слоупстайл
- биг-эйр
- борд-кросс
- хафпайп
- параллельный гигантский слалом
Женщины
- Слоупстайл
- биг-эйр
- борд-кросс
- хафпайп
- параллельный гигантский слалом
Смешанные командные соревнования по борд-кроссу
В биг-эйре спортсмены разгоняются и прыгают на сноуборде с трамплина, выполняя в полете различные трюки. В слоупстайле речь идет уже о серии прыжков на трассе, состоящей из трамплинов, пирамид, контр-уклонов и разнообразных препятствий. В хафпайпе соревнования проводятся на специальном снежном рельефе, который представляет собой в разрезе половину трубы, где спортсмены также показывают акробатические элементы. В параллельном гигантском слаломе спортсмены соревнуются на параллельных трассах на выбывание. В борд-кроссе спортсмены преодолевают трассу на скорость в четверках, по двое лучших выходят в следующую стадию. В командных соревнованиях по борд-кроссу второй участник стартует, когда первый пересек финишную черту.
Олимпийская история
- Дебют в олимпийской программе – 1998 год
- Самая успешная сборная – США (14 золотых медалей)
- Самый титулованный спортсмен – Шон Уайт (3 золотые медали)
- Самая титулованная спортсменка – Джейми Андерсон (2 золотые и 1 серебряная медали)
Дебют сноуборда состоялся в 1998 году – соревнования прошли в гигантском слаломе и хафпайпе, с 2002 года гигантский слалом стал параллельным, в 2006 году – в программе Игр появился борд-кросс, в 2014 году – слоупстайл и параллельный слалом. Правда, последнюю дисциплину в 2018 году заменили на биг-эйр. В 2022 году в Пекине дебютируют смешанные командные соревнования в борд-кроссе.
Успехи россиян
За время проведения олимпийских соревнований в сноуборде россияне завоевали пять медалей. Натурализованный американец Вик Вайлд выиграл на Играх 2014 года в Сочи золото в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе, его супруга Алена Заварзина стала в Сочи третьей в параллельном гигантском слаломе, а Николай Олюнин – вторым в борд-кроссе. Также на Играх-2010 в Ванкувере серебряным призером в параллельном гиганте стала Екатерина Илюхина.
За кого болеть
Россияне великолепно выступают в параллельных дисциплинах. Только в предолимпийском сезоне на этапах Кубка мира побеждали действующий чемпион мира Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Дмитрий Карлагачев и София Надыршина. К тому же Логинов выиграл два последних чемпионата мира в параллельном гигантском слаломе (2019, 2021), а Надыршина стала чемпионкой мира-2021 в параллельном слаломе и серебряным призером ЧМ-2021 в параллельном гиганте. Есть у Логинова и Надыршиной и по победе в параллельном гигантском слаломе в Кубке мира-2021/22. Также нельзя сбрасывать со счетом и Андрея Соболева с Виком Вайлдом. В борд-кроссе определенные надежды связаны с Кристиной Пауль, пробившейся в восьмерку лучших на чемпионате мира-2021.
За кем следить
Мужчины
- Шон Уайт (США), трехкратный олимпийский чемпион в хафпайпе
- Макс Пэррот (Канада), призер Олимпийских игр в слоупстайле, призер чемпионата мира в биг-эйре
- Алессандро Хеммерле (Австрия), лидер Кубка мира-2021/22 и вице-чемпион мира в борд-кроссе
- Штефан Баумайстер, серебряный призер чемпионата мира, лидер Кубка мира-2021/22 в параллельном гигантском слаломе
Женщины
- Эстер Ледецка (Чехия), олимпийская чемпионка в параллельном гигантском слаломе, также выигрывавшая золото и в горнолыжном спорте
- Джейми Андерсон (США), двукратная олимпийская чемпионка в биг-эйре и призер Олимпийских игр в слоупстайле, двукратный призер чемпионатов мира в слоуп-стайле
- Шарлотта Бэнкс (Великобритания), чемпионка мира-2021 и лидер Кубка мира-2021/22 в борд-кроссе
- Хлое Ким (США), олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в хафпайпе