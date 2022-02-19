Пекин-2022 | Керлинг. Женщины. Анна Хассельборг последним броском сохранила для Швеции бронзу

Бронзовые медали женского турнира по керлингу на Олимпийских играх в Пекине достались сборной Швеции во главе со скипом Анной Хассельборг. Имея большое преимущество по ходу матча за третье место против команды Швейцарии, олимпийские чемпионки Пхенчхана едва не упустили его, но в концовке матча все-таки удержали победу – 9:7.

Сборная Швейцарии с огромным трудом входила сегодня в игру, и в первой половине матча за бронзу игроки команды скипа Сильваны Тиринзони допускали непривычно большое количество ошибок. В результате после шести эндов шведки повели – 6:2, и показалось, что серьезной борьбы в этой встрече уже не получится. Однако несколько ошибок шведок в седьмом энде привели к тому, что вице-скип команды Швейцарии Алина Петц, исполнявшая последний бросок, имела вполне реальный шанс сыграть на «плюс четыре» и сравнять счет в матче. Бросок не совсем получился, швейцарки взяли всего два камня, но борьба в матче все равно обострилась.

В восьмом энде Швеция снова взяла два камня и восстановила свой перевес. Однако два неудачных броска Хассельборг в девятом позволили команде Тиринзони сократить отставание до минимума – 7:8 перед десятым эндом.

Борьба на этом решающем игровом отрезке получилась очень нервной. После грубой ошибки «третьего номера» сборной Швеции Агнес Кнокенхауэр, не попавшей в камень соперниц и пробросившей свой мимо «дома», Швейцария получила реальный шанс «украсть» так необходимый ей камень и перевести игру в экстра-энд. Однако Петц вновь была не слишком точна при исполнении своих бросков. И у Анны Хассельборг появилась не слишком сложная траектория, чтобы завершающим броском привезти свой камень на лучшую позицию в доме. Хассельборг сделала это – и еще в тот момент, когда камень продолжал движение к намеченной точке, сборная Швеции начала праздновать завоевание бронзы Игр в Пекине.