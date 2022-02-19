Пекин-2022 | Керлинг. Мужчины. Финал. С третьей попытки Эдин привел Швецию к золоту

В финале мужского турнира по керлингу на Олимпийских играх в Пекине сборная Швеции одержала победу над командой Великобритании – 5:4. Исход решающего матча решился лишь в экстра-энде, в котором шведская сборная во главе со скипом Никласом Эдином реализовала свое преимущество последнего броска.

В дебюте встречи команда Эдина захватила инициативу, взяв два камня во втором энде, а потом «украв» один в третьем – 3:1 в пользу Швеции. В дальнейшем она стремилась максимально упростить игру, избегая сложных «завязок» ситуации в «доме». Один из критических моментов в матче наступил в седьмом энде, к которому команда Швеции подошла, ведя в счете 3:2 и имея преимущество последнего броска. Скипу британцев Брюсу Моуэту и его партнерам после двух подряд обнуленных соперниками эндов на сей раз все-таки удалось завязать в партии борьбу. В результате ситуация в «доме» сложилась так, что к завершающему броску Эдина альтернатива была вполне понятной: либо скип Швеции исполняет сложнейший бросок – и финал на этом фактически заканчивается (в этом случае скандинавы сыграли бы на энд «плюс пять» и обеспечили себе решающее преимущество в матче), либо ошибается – и все в игре полностью выравнивается. В этот момент в «Ледяном кубе», где проходят олимпийские соревнования по керлингу, замерли буквально все, и не слышно было ни звука.

Эдин свой чудо-бросок все-таки не исполнил, но это действительно была задача невероятной степени сложности. В результате сборная Великобритании сравняла счет (3:3), а вскоре дело дошло и до экстра-энда после ничьей 4:4 в «основное время» матча.

В дополнительном энде преимущество последнего броска принадлежало шведам, которые провели этот игровой отрезок предельно собранно и точно. Теперь уже у Брюса Моуэта перед его завершающим броском на турнире стояла сложнейшая задача. Чтобы максимально затруднить положение для Эдина перед его последним броском, британец должен был направить свой камень по единственно возможной траектории. Моуэт с этим почти справился, но лишь почти. Все решили миллиметры, на которые камень британцев разминулся с камнем соперников, так и сохранившим в итоге лучшую позицию в «доме». Свой последний бросок Эдину исполнять даже не пришлось, так как сборная Великобритании признала поражение.

Знаменитый скип сборной Швеции все-таки реализовал главную мечту своей жизни, став олимпийским чемпионом. На трех Олимпиадах подряд Эдин улучшал достоинство медалей своей команды: в Сочи-2014 была бронза, в Пхенчхане-2018 - серебро. И вот – победа!