Пекин-2022 | Керлинг. Чемпионы мира начинают и выигрывают

Олимпийские игры в Пекине стартовали! Первыми соревновательную программу открыли смешанные пары в керлингу, проведя 2 февраля 2022 года первую сессию кругового олимпийского турнира. Причем в одной из четырех стартовых игр сразу же встретились претенденты на золото – действующие чемпионы мира из Великобритании Дженнифер Доддс и Брюс Моуэт обыграли бронзовых призеров ЧМ-2021 Альмиду Де Валь и Оскара Эрикссона со счетом 9:5.

Доддс и Моуэт в составе сборной Шотландии на прошлогоднем чемпионате мира выиграли, а на ЧМ-2019 стали серебряными призерами. Но и шведы тогда сыграли очень здорово, выиграв свою группу и заняв третье место. Причем тогда между собой эти пары не встречались. На сей раз в Пекине британцы повели 4:2, взяв в третьем энде три камня. Однако шведы, казалось, переломили ход встречи и вышли вперед после пяти эндов 5:4. Ключевым стал седьмой энд, где Доддс и Моуэт вновь взяли три камня. В заключительном энде шведам пришлось рисковать, но риск не оправдался, отыграться они не смогли.

Отметим также победу хозяев из сборной Китая над Швейцарией 7:6 и поражение вице-чемпионов мира-2021 из Норвегии от Чехии 6:7. В четвертом матче дня пара США обыграла Австралию 6:5.

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