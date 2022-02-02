Пекин-2022 | Церемония открытия: когда пройдет и где смотреть

Несмотря на то, что первые соревнования состоялись 2 февраля, Олимпийские игры в Пекине официально откроются в пятницу, 4 февраля. Церемония пройдет на Национальном стадионе, известном как «Птичье гнездо». Именно там прошла церемония открытия летних Олимпийских игр 2008 года.

14 лет назад церемония получилась масштабной. Тогда в ней приняли участие 15 тысяч актеров. Сейчас из-за пандемии коронавируса в представлении не будут участвовать так много людей: на этот раз задействовано три тысячи человек.

Ожидается, что в церемонии открытия примут участие спортсмены из 95 стран мира. В том числе атлеты команды ОКР, которые на параде пройдут под флагом Олимпийского комитета России. В соответствии с принципом гендерного равенства будет задействовано два знаменосца. Кто это будет от команды ОКР, решится в последний момент, среди претендентов шорт-трекист Семен Елистратов, сноубордист Вик Вайлд и скелетонистка Елена Никитина.

Автором церемонии открытия выступит режиссер и продюсер Чжан Имоу, лауреат Каннского и Венецианского фестивалей, а также трижды номинант премии «Оскар». Он был руководителем аналогичного шоу и 14 лет назад. Детали не раскрываются, но организаторы уверяют, что церемония зажжения олимпийского огня пройдет наиболее нестандартным способом за последнее столетие.

Ожидается, что представление будет соответствовать всей концепции Олимпийских игр «Вместе в общее будущее». Темами шоу станут защита экологии, мир во всем мире и общая судьба человечества. Дата церемонии открытия совпадает с началом аграрного сезона в Китае. Тема начала весны также станет одной из ключевых в предстоящем шоу.

Церемонию открытия планируют посетить главы государств и международных организаций. Среди них будет президент МОК Томас Бах. Ожидается, что шоу продлится около полутора часов.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине

4 февраля. 15:00 по московскому времени

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