В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня

Сегодня, 2 февраля в 09:00 по местному времени, стартовала эстафета огня зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Это случилось в Олимпийском парке Пекина. Эстафета под девизом «Здоровье, радость, энергия» будет проходить в течение трех дней. Около 1200 факелоносцев пронесут пламя до того, как 4 февраля на Национальном стадионе будет зажжен главный котел.

Хань Чжэн, руководитель группы по подготовке 24-х зимних Олимпийских игр, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и вице-премьер Госсовета, зажег олимпийский огонь, чтобы объявить о начале эстафеты. Затем он передал факел первому факелоносцу, 80-летнему Луо Чжихуану, бывшему конькобежцу и первому в истории чемпиону мира по зимним видам спорта из Китайской Народной Республики.

Во время церемонии с речью выступил Цай Ци – председатель Организационного комитета Пекина 2022, член Политбюро ЦК КПК и секретарь Пекинского муниципального комитета КПК: «Олимпийский огонь – это символ света, солидарности, мира и дружбы, который придаст блеск Пекину, городу проведения летних и зимних Олимпийских игр, а также напишет новую главу олимпийского движения».

Луо Чжихуан – победитель чемпионата мира 1941 года по конькобежному спорту Фото © 2022 Getty Images

Затем президент МОК Томас Бах передал по видеосвязи послание, в котором рассказал об историческом значении Игр, которые начнутся в Пекине 4 февраля: «Олимпийский огонь покажет всем, что Пекин готов творить историю, став первым местом проведения летних и зимних Олимпийских игр. Это вечное послание, которое олимпийский огонь передаст из Китая всему миру: мы можем идти быстрее, стремиться выше, стать сильнее, только если мы будем вместе».

Возраст факелоносцев варьируется от 14 до 86 лет. Участники представляют все слои общества, включая бывшего игрока НБА и президента Китайской баскетбольной ассоциации Яо Мина.

После церемонии Луо Чжихуан рассказал о том, что для него значит нести олимпийский огонь: «Сегодня сбылась моя мечта. Я пронес олимпийский огонь как представитель первого поколения китайских спортсменов из зимних видов спорта. Я не смог принять участие в зимних Олимпийских играх, когда был на пике своей спортивной карьеры, и сожалею об этом. В этом году я могу передать боевой дух старшего поколения спортсменов моей родной страны».