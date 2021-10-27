Пекин – первый город проведения и летних, и зимних Олимпийских игр

Через 100 дней Пекин станет первым городом в мире, который принял летние и зимние Олимпийские игры. Летние Игры прошли в Пекине в 2008 году, а теперь город готовится к проведению зимних Игр, которые начнутся 4 февраля 2022 года.

Одни и те же города и раньше принимали по несколько Олимпийских игр: например, Афины (1896, 2004), Париж (1900, 1924 и грядущие Игры в 2024 году), Лондона(1908, 1948, 2012), Лос-Анджелес (1932, 1984 и грядущие Игры в 2028 году), Токио (1964, 2020). Но только Пекин стал местом проведения соревнований и по летним, и по зимним видам спорта.

13 лет назад Пекин поразил мир выдающимся проведением летних Игр, которые оставили множество незабываемых моментов не только для зрителей, но и для спортсменов и всей олимпийской семьи.

Пекин-2008 оставил бесценное наследие для восточного гиганта, сыграв большую роль в развитии спорта. Плоды той Олимпиады задействованы и сегодня при подготовке к зимним Играм 2022 года.

Olympics.com собрал детали, которые связывают и объединяют Пекин-2008 и Пекин-2022.

Факел Пекина-2008 Фото © IOC

Факелы

Факел Пекина-2008: «Счастливые облака»

Факел Пекина-2022: «Летящий»

Факел, пожалуй, является одним из главных связующих элементов между Играми 2008 и 2022 годов. Факелы имеют не только физическое и эстетическое сходство, но и несут идеи преемственности, последовательности, наследия и вклада Китайской Народной Республики и Пекина в развитие олимпизма и спорта в целом.

Так как Пекин – первый в мире город, принимающий и летние, и зимние Олимпийские игры, дизайн факела 2022 года имеет много общего с дизайном главного котла Игр 2008 года, который напоминал гигантский свиток, подчеркивая наследие олимпийского духа в китайской столице.

По словам команды дизайнеров, облачные узоры, покрывающие ручку факела, также вдохновлены главным визуальным элементом факела 2008 года. Используя то же сочетание цветов и схожие художественные элементы с факелом 2008 года, организационный комитет стремится передать приветствия всему миру – как это было на летних Играх – и продемонстрировать богатую олимпийскую культуру Пекина.

Олимпийский огонь Пекина-2022 зажгли 18 октября 2021 года в древней Олимпии, Греция. «Летящий» факел сыграл важную роль в церемонии передачи огня на следующий день. Теперь олимпийский огонь будет путешествовать по различным районам Китайской Народной Республики до церемонии открытия 4 февраля.

Талисманы Пекина-2008 Фото © IOC

Талисманы

Талисман Пекина-2008: «Дети удачи» (Бэй Бэй, Цзин Цзин, Хуань Хуань, Ин Ин, Ни Ни)

Талисман Пекина-2022: Бин Дунь Дунь

«Дети удачи» или пять талисманов Игр 2008 года – Бэй Бэй, Цзин Цзин, Хуань Хуань, Ин Ин, Ни Ни – образовывали на китайском языке фразу «Добро пожаловать в Пекин». Талисман зимних Игр 2022 года, Бин Дунь Дунь, также связан с детской вселенной. В главной роли – панда, которая считается национальным сокровищем Китая. 13 лет назад в виде панды талисманом Игр был Цзин Цзин.

Бин Дунь Дунь, как и его друзья из 2008 года, един с природой и стремится передать энергию спортсменам, а также приветствует новые технологии для общего будущего.

Эмблемы

Эмблема Пекина-2008: «Танцующий Пекин»

Эмблема Пекина-2022: «Зимняя мечта»

Обе эмблемы предполагают действие и движение вперед в дополнение к аллюзии на место проведения Игр. В обеих эмблемах прослеживаются элементы, относящиеся к стране-хозяйке и ее столице. На эмблеме Олимпиады-2022 заметны горы, где будут проводится зимние Игры, а также атрибуты соревнований (лед и снег).

Кроме того, эмблемы 2008 и 2022 годов символизируют местную культуру, традиции и уважение к предкам – то, без чего невозможно двигаться вперед в будущее.

Девизы

Девиз Пекина-2008: «Один мир, одна мечта»

Девиз Пекина-2022: «Вместе ради общего будущего»

Связь прослеживается и между двумя слоганами, которые несут в себе идею общения, обмена и единства.

Девиз Пекина-2008 выражает взгляды Китая на мир: решимость и желание работать с людьми всех наций для создания гармоничного и прекрасного мира.

Девиз Пекина-2022 выражает не только мировоззрение Китая, но и выдвигает план действий: «Вместе ради общего будущего». В этом еще больше страсти и динамики.

Один мир, одна мечта, одно будущее. Все связано.

Национальный центр водных видов спорта Фото © Feng Li/Getty Images

Места проведения соревнований

На Играх 2022 года спортсмены буду выступать в тех же местах, где когда-то Майкл Фелпс завоевал восемь золотых медалей, а Усейн Болт впервые стал олимпийским чемпионом, установив мировой рекорд.

Олимпийский стадион «Птичье гнездо» станет первым местом проведения церемоний открытия и закрытия как летних, так и зимних Олимпийских игр. В 2008 году стадион также использовался для проведения соревнований по легкой атлетике, но в 2022 году здесь пройдут только церемонии.

Национальный центр водных видов спорта, также известный как «Водный куб», во время Пекина-2008 использовался для соревнований по плаванию, прыжкам в воду и художественному плаванию. Для Пекина-2022 он превратился в «Ледяной куб» и будет принимать матчи по керлингу. На этом объекте также прошли важные церемонии в преддверии зимних Игр: здесь представили официальную эмблему и факел Пекина-2022.

Помимо вышеупомянутых мест, которые активно использовались после Игр 2008 года, есть и другие объекты, где во второй раз пройдут олимпийские соревнования. В 2008 году на Национальном крытом стадионе выступали батутисты и гимнасты, а в 2022-м выйдут на лед хоккеисты. Столичный дворец спорта вместо волейбола на этот раз продемонстрирует фигурное катание и шорт-трек. В спортивном центре Wu Ke Song пройдут хоккейные матчи, хотя в 2008-м там играли в баскетбол.

Национальный конькобежный Овал («Ледяная лента») возведен на территории, где в 2008 году находились временные объекты для стрельбы из лука и хоккея на траве. Это первый в мире зимний олимпийский объект, где используется технология транскритического прямого охлаждения льда с применением углекислого газа. Также там создана самая большая ледовая поверхность в Азии площадью 12 000 квадратных метров. Благодаря ультрасовременному дизайну и красочной подсветке в вечернее время «Ледяной ленте» суждено стать новой достопримечательностью Пекина.

Все готово, впереди завораживающие моменты. Осталось всего 100 дней!

Читайте последние новости Пекина-2022 здесь.