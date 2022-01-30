Что смотреть на Олимпиаде-2022 в Пекине. Программа на каждый день

Всего шесть месяцев назад погас олимпийский огонь в Токио. И вот уже лучшие спортсмены планеты снова собираются на Олимпиаду. Теперь - на зимние Игры 2022 года в Пекине.

Олимпиада продлится 17 дней плюс еще два дополнительных дня перед церемонией открытия. За это время участники постараются показать все, над чем работали последние четыре года.

Но за кем следить? Какие соревнования смотреть?

Olympics.com составил программу на каждый день - с самыми интересными стартами и всеми медальными соревнованиями. Всюду указано стандартное китайское время (UTC+8). Расписание может в любой момент измениться.

4 февраля 2022 года

Национальный стадион в Пекине, или «Птичье гнездо», примет церемонию открытия зимней Олимпиады.

20:00–23:00: Церемония открытия

Фигурное катание

9:55 Командные соревнования, короткая программа (м); 11:35 Командные соревнования, ритм-танец; 13:15: Командные соревнования, короткая программа (пары)

Один из самых популярных видов спорта на зимней Олимпиаде стартует с трех раундов командных соревнований, которые пройдут на Играх в третий раз. Участвуют десять сборных. В Сочи первыми стали представители ОКР, в Пхенчхане-2018 Олимпийский титул забрали канадцы. Кто составит им конкуренцию в Пекине?

Сборная ОКР традиционно сильно выступает в женских соревнованиях, парах и ритм-танце. Однако мужчины редко претендуют на высокие места в индивидуальных дисциплинах. Это может сказаться на шансах сборной ОКР, так как в каждом раунде фигуристы приносят команде очки в зависимости от занятого места.

Интересно будет наблюдать, кого выставят команды, так как короткую и произвольную программу могут выполнять разные фигуристы.

Первыми 4 февраля на лед выйдут десять фигуристов с короткой программой. Затем пройдут состязания по ритм-танцу и короткая программа в парном катании.

Хоккей

12:10–14:25: Группа A: ОКР - Швейцария (ж)

В группе А, куда попали пять топовых по рейтингу команд, сборная ОКР сыграет с Швейцарией. На данный момент сборная Швейцарии занимает следующую строчку после команды ОКР в мировом рейтинге IIHF.

5 февраля 2022 года

Соревнования набирают ход. Днем будут разыграны первые медали Олимпиады - в лыжных гонках. Всего 5 февраля на кону стоят шесть комплектов наград. Мы выделили для вас главное.

Шорт-трек - Дебют смешанной командной эстафеты

Программу соревнований по шорт-треку в 19:00 открывают первые забеги на дистанциях 500м у женщин и 1000м у мужчин. Главным событием вечера станет дебют смешанной командной эстафеты на зимних Олимпийских играх.

Интерес подогревает то, что эта дисциплина никогда не проводилась на чемпионатах мира, хотя на Кубке мира по шорт-треку представлена с 2018 года.

Хозяева Олимпийских игр китайцы выиграли две из четырех смешанных эстафет в сезоне 2021/22. В том числе самую первую - в Столичном дворце спорта, где пройдут и соревнования Олимпиады 2022 года. Вполне вероятно, что именно в этом виде Китай завоюет первую медаль в Пекине-2022. Отличная форма лидеров сборной Софьи Просвирновой и Семена Елистратова обещает интересную борьбу как и с хозяевами Олимпиады, так и с главными конкурентами в этом виде спорта - Республикой Кореей.

Биатлон - смешанная эстафета

Данная дисциплина проводилась в рамках Олимпийской программы с Сочи-2014. В рейтинге IBU команда ОКР занимает первое место. После невероятного успеха и мужской, и женской сборных на Кубке мира в Антхольце, Италии (серебро мужчин и женщин) можно ожидать медаль и в миксте.

Женщины - скиатлон 7,5км + 7,5км

Женский скиатлон на этой Олимпиаде должен стать захватывающим соревнованием для болельщиков ОКР. Наталья Непряева, первая лыжница из России, выигравшая общий зачет Тур де Ски, является сильным претендентом на медаль.

Медальные соревнования

Биатлон

17:00–18:15: Эстафета 4x6км (микст)

Лыжные гонки

15:45–16:35: Скиатлон 7,5км + 7,5км (ж)

Фристайл

19:30–20:55: Могул (м), финал

Прыжки с трамплина

18:45–19:20: Индивидуальные, нормальный трамплин (ж), 1 раунд; 19:35–20:08: Индивидуальные, нормальный трамплин (ж), финальный раунд

Конькобежный спорт

16:30–17:51: 3000м (ж)

Шорт-трек

20:23–21:34: Эстафета (микст), 1/4 финала, 1/2 финала, финал B, финал А

Смешанная эстафета по шорт-треку на зимних юношеских Олимпийских играх-2020 в Лозанне (Фото: Джо Тот для OIS/IOC) Фото © Joe Toth for OIS/IOC

6 февраля 2021 года

Во второй полный соревновательный день в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине будет разыграно семь комплектов наград. На что обратить внимание в первую очередь? Вот наш выбор:

Фигурное катание - Продолжаются командные соревнования

Командные соревнования в фигурном катании становятся все более напряженными. По итогам женской короткой программы (09:37–10:50) количество сборных сократится с десяти до пяти.

Команды могут использовать разных фигуристов в короткой и произвольной программах. Будет интересно посмотреть, кого выберут тренеры. В первую очередь речь идет о сборной ОКР, которая отправила в Пекин трех очень сильнейших фигуристок в мире - Камиллу Валуеву, Анну Щербакову и Александру Трусову. Как минимум одна из них на лед не выйдет, но впереди еще индивидуальные соревнования, борьба в которых будет предельно острая.

После утренней сессии произвольную программу покажут пары пяти лучших сборных (11:57–12:44).

Скиатлон - мужчины 15км + 15км

В этой дисциплине болельщики команды ОКР смогут понаблюдать за интересной борьбой. Конкуренцию сильнейшим лыжникам из Норвегии смогут составить действующий чемпион мира в этой дисциплине Александр Большунов и Сергей Устюгов.

Медальные соревнования

Горнолыжный спорт

11:00–13:19: Скоростной спуск (м)

Лыжные гонки

15:00–16:35: Скиатлон 15км + 15км (м)

Фристайл

19:30–20:55: Могул (ж), финал

Санный спорт

21:15–21:59: Индвидуальные (м), заезд 4

Сноуборд

09:30–10:49: Слоупстайл (ж), финал

Прыжки с трамплина

19:00–19:45: Индивидуальные, нормальный трамплин (м), 1 раунд; 20:00–20:33: Индивидуальные, нормальный трамплин (м), финальный раунд

Конькобежный спорт

16:30–18:15: 5000м (м)

Фигурное катание

9:30 Командные соревнования (ж), короткая программа

11:50 Командные соревнования (м), произвольная программа

7 февраля 2021 года

В этот день будет разыграно восемь комплектов медалей и состоится дебют новой дисциплины в прыжках с трамплина. Мужчины и женщины сразятся за награды в смешанных командных соревнованиях.

Фигурное катание - Первые медали

Можно не сомневаться, что нас ждет драматичная борьба в командных соревнованиях. Состоятся три заключительных этапа - произвольные программы у мужчин и женщин, а между ними пять ведущих сборных покажут произвольный танец на льду (09:22–12:16).

Снова на первый план выйдет тактика, особенно в индивидуальных выступлениях. Обратите внимание, что уже на следующий день стартуют индивидуальные соревнования у мужчин. Это тоже может сказаться на выборе исполнителей в командах.

Фристайл - Биг-эйр дебютирует в программе

Начинается квалификация во фристайльной дисциплине биг-эйр, которая впервые представлена в программе зимних Олимпийских игр. В женских соревнованиях местные болельщики будут изо всех сил поддерживать Эйлин Гу, которая выиграла юношеские Олимпийские игры и завоевала бронзу на чемпионате мира (09:30–11:44). представительница ОКР действующая чемпионка мира в этой дисциплине Анастасия Таталина также считается фавориткой в борьбе за титул первой Олимпийской чемпионки биг-эйра во фристайле.

Биатлон - женская индивидуальная гонка

Индивидуальная гонка – классика биатлона и одна из наиболее сложных дистанций. Четыре огневых рубежа могут принести много сюрпризов. В Пхенчхане, например, олимпийской чемпионкой стала шведка Ханна Эберг, которая до этого никогда не поднималась на пьедестал Кубков мира. Поэтому чистая стрельба может дать женщинам сборной ОКР шансы на медаль.

Медальные соревнования

Горнолыжный спорт

10:15–11:55: Гигантский слалом (ж), заезд 1; 13:45–15:39: Гигантский слалом (ж), заезд 2

Биатлон

17:00–18:40: Индивидуальная 15км (ж)

Фигурное катание

09:15: Командные соревнования, произвольная программа (м); 10:30: Командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец; 11:35: Командные соревнования, произвольная программа (м)

Сноуборд

12:00–13:19: Слоупстайл (м), финал

Прыжки с трамплина

19:45–20:36: Командные (микст), 1 раунд; 20:51–21:27: Командные (микст), финальный раунд

Конькобежный спорт

16:30–17:50: 1500м (ж)

Шорт-трек

19:30–20:51: 500м (ж) 1/4 финала, 1/2 финала, финал B, финал А; 19:44–21:04: 1000м (м) 1/4 финала, 1/2 финала, финал B, финал А

8 февраля 2021 года

Новый день, и сразу 10 комплектов медалей на кону. В финале женских соревнований по фристайлу в биг-эйре за золото с китаянкой Эйлин Гу постарается побороться действующая чемпионка мира в этой дисциплине из сборной ОКР Анастасия Таталина. В сноуборде в параллельном гигантском слаломе в числе главных претендентов на победу будут София Надыршина и Дмитрий Логинов.

Вот другие примечательные события дня:

Фигурное катание – В борьбу вступают мужчины

Пока выглядит так, что борьба за медали будет напряженной. Она начинается с короткой программы (09:22–13:30).

Двукратный и действующий олимпийский чемпион Ханю Юдзуру весь сезон мучился с травмами, как и четыре года назад. Натан Чен проиграл на международной арене впервые с Пхенчхана-2018, заняв лишь третье место на октябрьском Skate America 2021. Здорово проводят сезон соотечественники Ханю – Уно Шома и Кагияма Юма.

Биатлон – Кто выиграет медаль в классике?

В мужской индивидуальной гонке на 20км за медали способен побороться Карим Халили, который на этапе Кубка мира в Антхольце в январе выиграл бронзу. Но не исключаем, что попасть на подиум может кто-то из других спортсменов сборной ОКР, например, Эдуард Латыпов или Александр Логинов.

Лыжные гонки – Останется ли Клебо непобедимым?

Фаворитом мужского спринта свободным стилем является норвежец Йоханнес Клебо – действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине. Бросить ему вызов попытаются бронзовый призер Пхенчхана-2018 в этом виде Александр Большунов, Александр Терентьев, побеждавший в этом сезоне Клебо, а также Сергей Устюгов. В этот же день пройдет финал женского спринта. Юлия Ступак в данной дисциплине является действующим бронзовым олимпийским призером.

Медальные соревнования

Горнолыжный спорт

11:00–13:14: Супергигант (м)

Биатлон

16:30–18:15: Индивидуальная 20км (м)

Лыжные гонки

18:30–20:00: Спринт, свободный стиль (ж), 1/4 финала, 1/2 финала, финал; 18:55–20:14: Спринт, свободный стиль (м), 1/4 финала, 1/2 финала, финал

Керлинг

14:05–16:00: Смешанные пары, матч за 3-е место; 20:05–22:00: Смешанные пары, финал

Фристайл

10:00–11:05: Биг-эйр (ж), финал

Санный спорт

21:35–22:19: Индвидуальные (ж), заезд 4

Сноуборд

14:30–15:57: Параллельный гигантский слалом (ж), 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, малый финал, большой финал; 14:48–16:03: Параллельный гигантский слалом (м), 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, малый финал, большой финал

Конькобежный спорт

18:30–19:50: 1500м (м)

9 февраля 2021 года

Фигурное катание берет паузу, зато будет разыграно шесть комплектов наград в других видах спорта. Женщины определят победительницу в сноуборд-кроссе. В этой дисциплине на трассе частенько творится полный хаос (финал намечен на 14:30). Финал в мужском лыжном биг-эйре (11:00) также обещает зрелище.

Сноубордист Шон Уайт постарается отстоять чемпионство в хафпайпе, где начнется квалификация (12:30–14:10). Вот другие главные события пятого дня:

Горнолыжный спорт – Любимая дисциплина Шиффрин

В женском слаломе (10:15, 13:45) внимание будет приковано к американке Микаэле Шиффрин, которая постарается вернуть олимпийское золото. Шиффрин выиграла слалом в Сочи-2014, но в Пхенчхане-2018 заняла четвертое место в любимой дисциплине.

Хоккей с шайбой – Начало мужского турнира

Стартует мужской турнир по хоккею. Ожидалось, что впервые с 2014 года в нем примут участие игроки из НХЛ. Но лига все же не пустила их на Олимпиаду, поскольку пандемия вызвала конфликт интересов из-за календаря.

Сборная ОКР, за которую будут выступать звезды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), начинает борьбу матчем против Швейцарии (16:40). Удастся ли чемпионам Пхенчхана-2018 вновь завоевать золотые медали?

Шорт-трек – Порадует ли Семен Елистратов?

В мужском шорт-треке на дистанции 1500м нет равных китайцу Жэнь Цзывэю. В 2018 году он стал серебряным призером в эстафете, а по ходу текущего Кубка мира выиграл два старта и победил в общем зачете на данной дистанции. Сборная ОКР на этой дистанции рассчитывает на Семена Елистратова – действующего бронзового призера Олимпиады и чемпионата мира, победителя этапа Кубка мира на олимпийской трассе.

Медальные соревнования

Горнолыжный спорт

10:15–11:50: Слалом (ж), заезд 1; 13:45–15:29: Слалом (ж), заезд 2

Фристайл

11:00–12:05: Биг-эйр (м), финал

Санный спорт

20:20–20:56: Двойки, заезд 1; 21:35–22:14: Двойки, заезд 2

Лыжное двоеборье

16:00–16:51: Индивидуальные, нормальный трамплин / 10км, прыжки с трамплина; 19:00–19:35: Индивидуальные, нормальный трамплин / 10км, лыжная гонка

Сноуборд

14:30–16:00: Сноуборд-кросс (ж), 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, малый финал, большой финал

Шорт-трек

19:00–21:28: 1500м (м) 1/4 финала, 1/2 финала, финал B, финал А

10 февраля 2021 года

В программе Игр дебютирует еще одно командное соревнование с участием мужчин и женщин. Так Олимпиада продолжает бороться за баланс между полами и равноправие. На очереди дебют смешанных командных соревнований по акробатике у фристайлистов (19:00). Восемь команд поспорят за право стать первыми олимпийскими чемпионами в истории. Сборная ОКР в этой дисциплине является действующим чемпионом мира. 10 февраля будет разыграно еще семь комплектов наград. Советуем обратить внимание на следующие соревнования:

Лыжные гонки – Сможет ли Диггинс повторить успех?

В Пхенчхане в 2018 году Джесси Диггинс победила в командном спринте в паре с Киккан Рэндалл. Они стали первыми представителями США, завоевавшими золото в лыжных гонках. Диггинс попробует проявить себя и в Пекине, в том числе на дистанции 10км классическим ходом (15:00). Включиться в борьбу за медали в этой гонке также постараются Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Фигурное катание – Кому достанется золото у мужчин?

Борьба в мужском одиночном катании завершается произвольной программой (09:38). Все мечтают сместить с трона Ханю Юдзуру.

Японец идет за третьим кряду олимпийским золотом, но его превосходство в классе над конкурентами в последние годы сократилось. Однако в Пекине он обещает исполнить еще ни разу не покорявшийся ему четверной аксель. Развязка мужских соревнований должна стать захватывающей и напряженной. Фигуристам сборной ОКР будет сложно выиграть медали, но увидеть выступления Марка Кондратюка, Андрея Мозалева и Евгения Семененко будет не менее интересно.

Санный спорт – Возвращение эстафеты смешанных команд и амбиции немцев

Способен ли кто-то остановить Германию в санном спорте, скелетоне и бобслее? Лучшие саночники планеты поспорят с немцами в финале командных олимпийских соревнований.

Медальные соревнования

Горнолыжный спорт

10:30–12:45: Горнолыжная комбинация (м), скоростной спуск; 14:15–15:59: Горнолыжная комбинация (м), слалом

Лыжные гонки

15:00–16:30: Классика 10км (ж)

Фристайл

19:00–20:15: Акробатика (микст), финал

Фигурное катание

09:30: Одиночное (м), произвольная программа

Санный спорт

21:30–22:38: Командная эстафета

Сноуборд

09:30–10:49: Хафпайп (ж), финал; 14:00–15:25: Сноуборд-кросс (м), 1/8 финала, четвертьфиналы, полуфиналы, малый финал, большой финал

Конькобежный спорт

20:00–21:16: 5000м (ж)

11 февраля 2022 года

11 февраля, когда стартует вторая неделя Олимпиады, будут разыграны семь золотых медалей.

Первые медали в скелетоне разыграют мужчины (21:55). Будет интересно посмотреть, сумеет ли 37-летний латвиец Мартинс Дукурс, который брал серебро в 2010 и 2014 годах, стать самым возрастным чемпионом с Турина-2006, когда золото завоевал 39-летний Дафф Гибсон. В сборной ОКР за медали поборется олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Третьяков. Вот на что еще следует обратить внимание:

Биатлон – Олсбю-Ройселанн будет фаворитом в спринте

Главной претенденткой на победу в женском спринте (17:00) будет 31-летняя Марте Олсбю-Ройселанн. Норвежка в текущем сезоне только один раз не была на подиуме в спринтерских гонках, в которых участвовала.

Однако победа ей не гарантирована. Претендовать на золото и другие медали будут шведки Эльвира и Ханна Эберг, итальянка Доротея Вирер и французские биатлонистки. В сборной ОКР в спринте больше всего шансов у Кристины Резцовой, ее лучшим результатом в этой гонке в текущем сезоне было пятое место.

Сноуборд – Еще одна вершина для Шона Уайта?

В случае успешной квалификации все внимание в финале мужского хафпайпа (09:30) будет приковано к Шону Уайту. Ему 35, и это его последняя Олимпиада. Американец был самой яркой звездой этой дисциплины с момента ее дебюта в Турине в 2006 году и выиграл три олимпийских золота – в 2006, 2010 и 2018 годах. Если Уайт защитит титул, то получит рекордное четвертое золото. Но претендентов место хоть отбавляй. В том числе австралиец Скотти Джеймс и японец Аюму Хирано.

На что еще обратить внимание – Лыжи и хоккей

Каждая лыжная гонка на Олимпийских играх может принести медаль сборной ОКР. В этот день будут разыграны награды в мужской гонке на 15км классическим стилем, где главные надежды связаны с Александром Большуновым.

Матч сборной ОКР по хоккею с датчанами на групповом этапе не будет иметь решающего значения, но каждая игра хоккеистов вызывает особый интерес.

Медальные соревнования

Горнолыжный спорт

11:00–13:09: Супер-гигант (ж)

Биатлон

17:00–18:10: Спринт 7,5км (ж)

Лыжные гонки

15:00–16:35: Классика 15км (м)

Сноуборд

09:30–10:49: Хафпайп (м), финал

Скелетон

21:55–22:40: Мужчины, заезд 4

Конькобежный спорт

16:00–17:55: 10 000м (м)

Шорт-трек

19:00–20:49: 1000м (ж), четвертьфиналы, полуфиналы, финал В, финал А

12 февраля 2022 года

В этот день разыграют шесть комплектов наград. В том числе в мужском биатлонном спринте (17:00). Одним из главных претендентов на золото будет знаменитый норвежец Йоханнес Тиннес Бе. В сборной ОКР оказаться на подиуме могут не только Эдуард Латыпов и Александр Логинов, но и дебютант Даниил Серохвостов, который был в восьмерке сильнейших на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Сборная ОКР по хоккею встретится с одним из главных соперников на олимпийском турнире – командой Чехии. Судьба медалей в этом матче определяться не будет, но пропускать такое нельзя.

В этот день в олимпийском турнире дебютирует сноуборд-кросс среди смешанных команд. Действующим чемпионом мира является Австралия, но в таком непредсказуемом виде возможно все что угодно.

На что еще обратить внимание? Рассказываем:

Фигурное катание – Пападакис и Сизерон начинают гонку за золотом

Французская танцевальная пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон – четырехкратные чемпионы мира и серебряные призеры Пхенчхана-2018, где они финишировали за Тессой Вертью и Скоттом Моиром.

Французская пара убедительно победила на двух Гран-при ISU в этом сезоне, но до этого не выступала полтора года. Будет интересно посмотреть на соперничество Пападакис и Сизерона с чемпионами мира из сборной ОКР Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым, которые уже опережали французов на чемпионате Европы 2020 года.

Возобновление соперничества интригует, хотя Пападакис и Сизерон остаются фаворитами. Борьба за серебряные и бронзовые медали обещает быть даже более ожесточенной. На них претендуют еще как минимум шесть пар.

Лыжные гонки – Медальные надежды сборной ОКР в эстафете

Женская эстафета 4х5км может принести сборной ОКР любую медаль, даже золотую. На этапе Кубка мира в начале декабря лыжницы выиграли эстафету, показав, что способны обойти всех сильнейших соперниц. На прошлой Олимпиаде четыре года назад сборная ОАР завоевала бронзовые медали, а на чемпионате мира 2021 года команда выиграла серебро.

Медальные соревнования

Биатлон

17:00–18:15: Спринт 10км (м)

Лыжные гонки

15:30–16:45: Эстафета 4х5км (ж)

Сноуборд

10:00–11:05: Сноуборд-кросс (микст), четвертьфиналы, полуфиналы, малый финал, большой финал

Прыжки с трамплина

19:00–19:45: Индивидуальные, большой трамплин (м), 1-й раунд; 20:00–20:33: Индивидуальные, большой трамплин (м), финальный раунд

Скелетон

21:55–22:40: Женщины, заезд 4

Конькобежный спорт

16:53–17:34: 500м (м)

13 февраля 2022 года

В девятый день Олимпиады разыграют семь комплектов наград, из которых два – в биатлоне. 13 февраля состоятся мужская и женская гонки преследования. Прогнозировать ее результаты невозможно, все будет зависеть от спринта. Остается надеяться, что биатлонисты сборной ОКР вмешаются в борьбу за медали.

В этот день состоится еще один олимпийский дебют – соревнования женских монобобов (09:30–11:45). Благодаря им число мужских и женских бобслейных дисциплин сравняется (по две).

Ниже список других стартов, которые нельзя пропустить:

Лыжные гонки – Сборная ОКР первая после норвежцев

Мужская эстафета 4х10км – одно из главных событий лыжного олимпийского турнира. Сборная ОКР рассчитывает побороться, как минимум, за серебро. Фаворитами выглядят норвежцы, а Александр Большунов и компания были вторыми как на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, так и на чемпионате мира 2021 года.

Горнолыжный спорт – Пентюро и Одерматт поспорят за золото в гигантском слаломе

Соревнования в мужском гигантском слаломе (10:15, 13:45) обещают зрелище, ведь место чемпиона после прощания со спортом Марселя Хиршера по сути вакантно.

Француз Алексис Пентюро является действующим победителем Кубка мира, а его соотечественник Матье Февр выиграл последний чемпионат мира. Нельзя забывать про швейцарского универсала Марко Одерматта, австрийца Марко Шварца и норвежца Хенрика Кристофферсена.

Медальные соревнования

Горнолыжный спорт

10:15–12:15: Гигантский слалом (м), заезд 1; 13:45–15:49: Гигантский слалом (м), заезд 2

Биатлон

17:00–17:40: Гонка преследования 10км (ж); 18:45–19:25: Гонка преследования 12,5км (м)

Лыжные гонки

15:00–16:40: Эстафета 4x10км (м)

Конькобежный спорт

21:56–22:37: 500м (ж)

Шорт-трек

19:00–20:19: 500м (м), четвертьфиналы, полуфиналы, финал В, финал А; 19:35–19:55: Эстафета 3000м (ж), финал В, финал А

14 февраля 2022 года

В этот день разыграют только пять комплектов медалей, но интересных событий будет немало. В женском хоккее пройдут полуфиналы и определятся финалисты, а в бобслее станут известны первые призеры в женском монобобе (11:00).

Эта дисциплина попала в программу Пекина-2022 после длительной кампании по включению еще одного женского вида. Прежде в бобслее разыгрывались три комплекта: в мужских и женских двойках и в мужских четверках.

За звание олимпийского чемпиона в монобобн, вероятнее всего, поспорят американки Элана Майерс-Тейлор и Кейли Хамфрис. За подиум постарается побороться и представительница ОКР Надежда Сергеева.

Фристайл – Эйлин Гу снова в деле

Финал женского слоупстайла (09:30) может принести еще одно золото хозяевам Олимпиады.

Эйлин Гу – действующая чемпионка мира. При яростной поддержке трибун она постарается выиграть для Китая первую олимпийскую медаль в этой дисциплине. Из команды ОКР ей составит конкуренцию Анастасия Таталина, которая выступала в этой дисциплине на Играх-2018 в Пхенчхане

Фигурное катание - Пападакис и Сизерон или Синицина и Кацалапов?

Произвольными танцами (09:22) начинается кульминация в танцах на льду, ведь промежуточные позиции и форма соперников после ритм-танца понятны.

Кто заберет золото? Четырехкратные чемпионы мира из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон? Или действующие чемпионы планеты из команды ОКР Виктория Синицина и Никита Кацалапов?

До ритм-танца эти пары не встречались больше двух лет, а в последнем очном соперничестве победили Синицина и Кацалапов. Битва за золото обещает быть захватывающей, но Кацалапов для этого должен полностью восстановиться от травмы.

Или, быть может, сюрприз преподнесут пары из США и Канады?

Медальные соревнования

Бобслей

11:00–11:50: Монобоб (ж), заезд 4

Фристайл

09:30–10:49: Слоупстайл (ж), финал; 19:00–20:15: Акробатика (ж), финал

Фигурное катание

09:15: Танцы на льду, произвольный танец

Прыжки с трамплина

19:00–19:51: Командные (м), 1-й раунд; 20:06–20:42: Командные (м), финальный раунд

15 февраля 2022 года

В этот день будут разыграны девять комплектов наград. В том числе в двух финалах по биг-эйру (09:30, 13:00), который дебютировал на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане.

В мужском хоккейном турнире начинается плей-офф для сборных, которые не выиграли свои группы и не стали лучшими среди вторых мест.

Не пропустите мужскую эстафету в биатлоне. В этой гонке у спортсменов ОКР хорошие шансы на победу.

Фигурное катание – доминирование ОКР в женском катании

Превосходство фигуристок из ОКР в женском одиночном катании столь велико, что они вполне могут выиграть все три медали. Чтобы вклиниться на пьедестал почета, другим надо мощно откатать короткую программу (18:08).

На этой стадии не будут учитываться четверные прыжки, что открывает окно возможностей для таких фигуристок, как Алиса Лю из США, чемпионка зимней юношеской Олимпиады-2020 Ю Ен из Республики Корея и Вакаба Хигути из Японии. В арсенале каждой есть тройной аксель, что дает надежду на третье место перед произвольной программой.

Медальные соревнования

Биатлон

17:00–18:15: Эстафета 4x7,5км (м)

Бобслей

21:50–22:35: Двойки (м), заезд 4

Горнолыжный спорт

11:00–12:59: Скоростной спуск (ж)

Конькобежный спорт

16:22–16:34: Командная гонка преследования (ж), финалы B и A; 16:41–16:53: Командная гонка преследования (м), финалы B и A

Лыжное двоеборье

16:00–16:51: Индивидуальные соревнования, нормальный трамплин и 10км, прыжки с трамплина; 19:00–19:35: Индивидуальные соревнования, нормальный трамплин и 10км, лыжная гонка

Лыжный фристайл

09:30–10:50: Слоупстайл (м), финал

Сноуборд

09:30–10:35: Биг-эйр (ж), финал; 13:00–14:05: Биг-эйр (м), финал

16 февраля 2022 года

Среда предлагает насыщенную спортивную программу. В этот день состоятся семь медальных соревнований. В женском хоккее состоится матч за бронзу, а в мужском наступит пора четвертьфиналов.

Не знаете, что смотреть? Вот некоторые советы:

Лыжный фристайл – высокая конкуренция для Максима Бурова

Двукратный и действующий чемпион мира Максим Буров из ОКР должен быть фаворитом в финале мужских соревнований по лыжной акробатике у мужчин (19:00).

Вместе с ним на медали будут претендовать бронзовый призер последнего мирового первенства Павел Кротов и старший брат Максима, Илья Буров, завоевавший бронзу Пхенчхана-2018.

Не стоит забывать и о действующем олимпийском чемпионе Александре Абраменко. Для 33-летнего украинца это будут уже пятые Олимпийские игры. Дебютировал на олимпийской арене Абраменко еще в 17 лет – в 2006 году в Турине.

Хоккей с шайбой – Старт плей-офф у мужчин

В хоккейных турнирах дело близится к развязке. У женщин состоится матч за третье место. У мужчин в борьбу вновь вступят четыре сильнейшие команды группового этапа, получившие прямой пропуск в 1/4 финала.

С большой долей вероятности Канада и США выйдут в эту стадию напрямую, так что их поединка в четвертьфинале, равно как и встречи со сборной ОКР, ждать не стоит. Чтобы подобное произошло, кому-то из этих команд надо оступиться на групповой стадии. Впрочем, менее увлекательными четвертьфинальные матчи от этого не станут.

В биатлоне на этот день запланирована очередная эстафета – на этот раз женская. Здесь у команды ОКР также хорошие перспективы: в рамках Кубка мира в этом сезоне Кристина Резцова и компания поднимались на подиум несколько раз.

Медальные соревнования

Биатлон

15:45–17:00: Эстафета 4x6км (ж)

Горнолыжный спорт

10:15–12:10: Слалом (м), заезд 1; 13:45–15:39: Слалом (м), заезд 2

Лыжные гонки

19:00–19:20: Командный спринт (ж), классика, финал; 19:30–20:00: Командный спринт (м), классика, финал

Лыжный фристайл

19:00–20:15: Акробатика (м), финал

Хоккей

19:30–21:45: Матч за бронзу (ж)

Шорт-трек

20:32–20:57: 5000м (м), финалы B и A; 21:11–21:26: 1500м (ж), финалы B и A

17 февраля 2022 года

Один из самых насыщенных дней на Олимпиаде.

Конькобежный спорт – кто из команды ОКР будет быстрее?

В женских соревнованиях по конькобежному спорту будут разыграны медали на дистанции 1000м. Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова – у всех этих спортсменок есть реальные шансы на победу.

Фигурное катание – займут ли фигуристки из ОКР весь пьедестал?

Вечером пройдет произвольная программа (18:08) у женщин. Мы узнаем, выиграют ли представительницы ОКР все медали в женском одиночном катании.

От ОКР выступят три фигуристки, включая действующую чемпионку мира Анну Щербакову и обладательницу мирового рекорда Камилу Валиеву. Главный вопрос сводится к тому, по силам ли фигуристкам из других государств потеснить хоть кого-то из россиянок с подиума.

Не менее любопытно, сможет ли Валиева вновь улучшить собственный мировой рекорд по очкам.

Хоккей с шайбой – новый этап канадско-американского противостояния

США и Канада являются главными силами в женском хоккее. Скорее всего, в финале мы вновь увидим поединок представительниц Северной Америки. Если, конечно, кто-то не преподнесет сюрприз. Может, сборная Финляндии?

Если решающий поединок снова сведет Канаду и США, как на пяти из шести Олимпиад с момента дебюта женского хоккея в 1998 году, ждите напряженной игры и, вполне вероятно, овертайма.

По новым правилам IIHF, не будет повторения финала 2018 года, когда американки выиграли по буллитам. Финалистки будут биться в овертайме до первой заброшенной шайбы.

Медальные соревнования

Горнолыжный спорт

10:30–12:00: Комбинация (ж), скоростной спуск; 14:00–15:19: Комбинация (ж), слалом

Конькобежный спорт

16:30–17:42: 1000м (ж)

Лыжное двоеборье

16:00–16:40: Командные соревнования, большой трамплин и 4x5км, прыжки с трамплина; 19:00–19:55: Командные соревнования, большой трамплин и 4x5км, лыжная гонка

Лыжный фристайл

14:00–15:25: Ски-кросс (ж), 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, малый финал, большой финал

Фигурное катание

18:00 Произвольная программа, пары

Хоккей

12:10–14:25: Финал (ж)

18 февраля 2022 года

В этот день будет разыграно только четыре комплекта медалей, но нас все равно ждет острая борьба с участием топовых спортсменов.

В мужском биатлоне настанет время для элитной дисциплины – масс-старта. Александр Логинов и Эдуард Латыпов будут бороться за подиум с лучшими биатлонистами планеты.

Конькобежный спорт порадует забегом на 1000м у мужчин. Из представителей ОКР наиболее вероятным претендентом на медали выглядит Павел Кулижников – двукратный чемпион мира в этой дисциплине.

Стоит обратить внимание на ски-кросс. В этом виде фристайла выступит Сергей Ридзик. На Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане он завоевал бронзу.

И, конечно же, ни в коем случае нельзя пропустить полуфинальные матчи в мужском хоккее и короткую программу в парном фигурном катании.

Медальные соревнования

Биатлон

17:00–17:45: Масс-старт 15км (м)

Керлинг

14:05–17:00: Матч за бронзу (м)

Конькобежный спорт

16:30–17:40: 1000м (м)

Лыжный фристайл

09:30–10:49: Хафпайп (ж), финал; 14:45–16:10: Ски-кросс (м), 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, малый финал, большой финал

19 февраля 2022 года

В предпоследний день Олимпийских игр нас ждет лыжная гонка на 50 км с масс-стартом у мужчин (14:00). У Александра Большунова будет еще одна возможность взять олимпийскую медаль – он победил на Кубке мира-2020/21 в общем и дистанционном зачете.

Также победитель Тур де Ски-2021 выиграл серебро Пхенчхана-2018 в гонке на 50 км классическим стилем. На ЧМ-2021 в классике он уступил только Эмилю Иверсену, но опередил Симена Хегстада Крюгера. Именно норвежские лыжники будут главными конкурентами Большунова в Пекине.

В биатлоне состоится женский масс-старт среди женщин. Хороших результатов можно ожидать от Кристины Резцовой, а также Динары Алимбековой и Анны Солы из Беларуси.

Фигурное катание – Порадуют ли Суй и Хань Китай золотом?

По итогам произвольной программы у пар (19:08) будут вручены последние медали в фигурном катании.

Поддержка трибун будет лишним козырем в рукаве Суй и Ханя. Сможет ли китайский дуэт даже с ней выдержать конкуренцию со стороны талантливых представителей ОКР? Пока кажется, что медали в парном катании разыграют китайские и российские фигуристы.

Медальные соревнования

Биатлон

17:00–17:45: Масс-старт 12,5км (ж)

Бобслей

21:30–22:15: Двойки (ж), заезд 4

Горнолыжный спорт

11:00–12:54: Командные параллельные соревнования, 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала, малый финал, большой финал

Керлинг

14:05–17:00: Финал (м); 20:05–23:00: Матч за бронзу (ж)

Конькобежный спорт

16:30–16:45: Масс-старт (м), финал; 17:00–17:15: Масс-старт (ж), финал

Лыжные гонки

14:00–16:45: Масс-старт 50км (м), свободный стиль

Лыжный фристайл

09:30–10:49: Хафпайп (м), финал

Фигурное катание

19:00: Произвольная программа, пары

Хоккей

21:10–23:25: Матч за бронзу (м)

20 февраля 2022 года

В заключительный день Олимпийских игр состоятся четыре последних медальных соревнования и церемония закрытия.

Днем фигуристы в последний раз выйдут на лед Пекина-2022, чтобы порадовать зрителей показательными выступлениями (12:00–14:30). Вот на что еще стоит обратить внимание:

Бобслей – Кто бросит вызов немцам?

Немецкие четверки брали бобслейное золото на пяти из семи последних Олимпиад. Со времен Лиллехаммера-1994 их гегемонию нарушали лишь команды США (2010) и Латвии (2014).

Может быть в этот раз гегемонию получится прервать спортсменам ОКР? Пилот Ростислав Гайтюкевич побеждал в этом виде на юниорском чемпионате мира и готов к новым свершениям.

Лыжные гонки – Кто придет на смену Бьерген?

Марит Бьерген выиграла в Пхенчхане гонку на 30 км классическим стилем, завоевав последнюю из восьми своих золотых медалей на Олимпийских играх.

Однако норвежская легенда уже завершила карьеру, и в Пекине мы узнаем имя новой чемпионки. Из лыжниц ОКР выделяется Наталья Непряева – в Пхенчхане она финишировала 24-й, но с тех пор серьезно прибавила.

Хоккей с шайбой – Защитит ли титул сборная ОКР?

Возможно, центральным событием дня станет финал хоккейного турнира у мужчин.

В Северной Америке будут, вероятно, мечтать о финале США – Канада, как в 2010 году в Ванкувере. Но у сборной ОКР явно есть свое мнение на этот счет.

Игроки из НХЛ пропустят пекинскую Олимпиаду, однако финал хоккейного турнира в любом случае станет событием мирового масштаба.

Медальные соревнования

Бобслей

11:20–12:10: Четверки, заезд 4

Керлинг

09:05–12:00: Финал (ж)

Лыжные гонки

14:30–16:30: Масс-старт 30км (ж), свободный стиль

Хоккей с шайбой

12:10–14:25: Финал (м)

20:00–22:00: Церемония закрытия