5 фактов о биатлонисте Кариме Халили

Olympics.com рассказывает самые интересны факты из биографии спортсмена, который постарается выйти на пик формы к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Едва не взял медаль во второй гонке

Нынешний сезон станет третьим для 23-летнего Халили во взрослом биатлоне. Дебют состоялся на Кубке мира-2019/20. На этапе в Оберхофе Карим занял лишь 66-е место в спринте, зато в эстафете чуть не выиграл бронзовую медаль. Новичок уверенно пробежал первый этап и передал эстафету шестым, а команда в итоге финишировала четвертой – достойный результат для второй гонки на Кубке мира.

Спустя два месяца в Нове-Место Халили бежал эстафету замыкающим и проявил себя еще лучше. Карим закрыл 10 мишеней из 10, показал третью скорость и переместил команду с шестой позиции на четвертую. До бронзы не хватило меньше четырех секунд.

Имеет афганские корни

Саид Каримулла Саид Вахидулла Халили – именно так звучит полное имя спортсмена. «В паспорте так и записано. Сокращенно меня можно называть Карим», – объяснил биатлонист журналистам после первых выступлений на Кубке мира.

Такое имя слабо ассоциируется с Россией, но этому есть логичное объяснение. Отец Карима родом из Афганистана. В 90-е годы он приехал в Россию для получения инженерного образования и женился на учительнице французского языка.

Карим Халили Фото © 2020 Getty Images

Халили никогда не был в Афганистане, но вместе с семьей отмечает основные мусульманские праздники: Курбан-байрам и Навруз. При этом строгого поста Карим не придерживается: чтобы оставаться в форме, профессиональный спортсмен питается по особой системе.

Сменил теннис на биатлон и выступил на юношеских Олимпийских играх

В детстве Карим начал занятия спортом с игры в теннис. Управляться с ракеткой получалось довольно неплохо, но в 14 лет Халили все же сделал выбор в пользу снега. Транзитом через лыжную секцию Карим оказался в биатлоне и уже в 17 лет представил Россию на юношеских Олимпийских играх 2016 года в Лиллехаммере.

На первых для себя международных соревнованиях Халили выиграл бронзовую медаль в гонке преследования. «Завоевав там первую медаль, я подумал: “Это лишь начало моей карьеры”. И действительно – это было начало, потому что потом я выиграл еще много медалей на чемпионатах мира среди юношей и юниоров», – рассказал Халили в интервью официальному сайту IBU.

Подружился с кумиром

Семья Халили часто смотрела биатлон по телевизору, а в марте 2010 года выбралась на этап Кубка мира в Контиолахти. 11-летний Карим фотографировался с такими звездами, как Магдалена Нойнер и Эмиль-Хегле Свендсен. Был снимок и с Мартеном Фуркадом.

Спустя 10 лет Халили выложил коллаж с французским чемпионом в Instagram. «14 марта 2010 года, Контиолахти. Ты только что выиграл первое золото в карьере на Кубке мира. Я обычный 11-летний парень и фанат биатлона. Через 10 лет мы оказались на том же месте – какое красивое совпадение. Я многому у тебя научился, но жалею только об одном: я так и не смог тебя победить», – написал Халили на уход Фуркада из биатлона.

Мартен не прошел мимо этой истории и оставил комментарий: «Невероятная история! Всего тебе наилучшего». Минувшим летом Халили снова встретился с кумиром на лыжероллерном фестивале Фуркада в Анси. Карим занял второе место в масс-старте, уступив лишь норвежцу Стурле Холм Легрейду.

Получил респект от Зигфрида Мазе

В прошлом сезоне Халили впервые поднялся на пьедестал почета, выиграв бронзовую медаль чемпионата мира в эстафете. В личных гонках лучший результат – шестая позиция в гонке преследования. Потенциал молодого биатлониста позволяет рассчитывать и на более высокие результаты – возможно, прорыв случится именно в олимпийском сезоне.

Схожего мнения придерживается и тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе: «Думаю, что Халили – очень интересный биатлонист. У него хорошие навыки в стрельбе. Конечно, есть над чем работать, но он ещё молодой. Мне показалось, что он был неплох в отдельных гонках на чемпионате мира». Учитывая, что Мазе долгое время работал с Фуркадом, признание от этого специалиста для Халили – лучшая мотивация.