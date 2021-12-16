Фристайлистка Анастасия Таталина: «Статус чемпионки мира придает уверенности перед Олимпиадой»

21-летняя Анастасия Таталина готовится к своей второй Олимпиаде. Она дебютировала на Играх-2018 в Пхенчхане, где выступала в слоупстайле и заняла 12-е место. В Пекине в олимпийской программе по фристайлу будет представлена новая дисциплина – биг-эйр. В этом виде Таталина является действующей чемпионкой мира, первой в истории страны. Она выиграла мировое первенство в марте 2021 года в американском Аспене. После этого спортсменку стали называть одной из главных претенденток на медали Пекина-2022.

В интервью Olympics.com Анастасия рассказала, что для нее значит победа на чемпионате мира, как тренеры и родители готовят ее к Олимпиаде, за кого она будет болеть в Пекине и многое другое.

Анастасия Таталина также является чемпионкой мира по биг-эйру и серебряным призером чемпионата мира в слоупстайле среди юниоров Фото © 2021 Getty Images

Olympics.com: Фристайл – не самый популярный спорт в нашей стране, но такие исторические победы, как ваша в Аспене, помогают его развитию. Вы почувствовали какие-то положительные изменения?

Анастасия Таталина: Мои дисциплины слоупстайл и биг-эйр в принципе молодые. Победа на чемпионате мира именно в США имела очень большое значение для меня и вообще для российского фристайла в целом, так как Америка – родина этих дисциплин. Там есть много парков, много возможностей для тренировок, а в России, к сожалению, на данный момент пока нет трасс, которые соответствуют трассам Кубка мира. Есть небольшие парки, но, как вы понимаете, этого недостаточно для полноценной подготовки к стартам такого уровня. Да и вообще к этим дисциплинам раньше не было такого серьезного отношения. Было больше любителей, которые просто занимались своим любимым делом, катались, веселились, но как их включили в олимпийскую программу – все резко кардинально поменялось. Сейчас у всех команд идет серьезная специализированная подготовка и именно в этом я чувствую изменения. К нашему виду спорта в России стало немного больше интереса со стороны СМИ, а каких-то изменений в плане появления мест для тренировок я пока не заметила.

ОС: Ваша коллега Валерия Демидова в одном из интервью рассказывала, как ей приходится объяснять, что фристайл – это не рэп. Вы часто сталкиваетесь с тем, что люди не понимают, что это такое?

АТ: В разговоре со мной чаще почему-то думают, что это какие-то танцы (смеется). Но, если серьезно, то все реже приходится сталкиваться с недопониманием. Сейчас уже в принципе все что-то, да слышали об этом виде спорта.

ОС: Перед чемпионатом мира в Аспене у вас была серьезная травма. Что вам помогло восстановиться?

АТ: Да, за полтора года до чемпионата мира у меня была серьезная травма колена, мне сделали операцию. Начальную реабилитацию мне удалось пройти в ФМБА России. Дальше все мы оказались в условиях вынужденной изоляции. Я живу в Москве, где у нас были настолько серьезные ограничения, что нельзя было даже выходить из дома. Но я благодарна этому времени, за которое осознала очень много вещей для себя – чем я занимаюсь, поняла больше о своем виде спорта. Также мне родители помогли раскрыть возможности моего тела и психики. Вера в себя и вера родителей в меня очень помогает. Также были ограничены выезды заграницу, но благодаря усилиям Министерства спорта и Федерации фристайла России нам удалось съездить на несколько сборов в Европу.

ОС: А насколько тяжело на склон возвращаться после серьезных травм? Или, грубо говоря, ты потом один раз прыгнул и все опять нормально.

АТ: Конечно, я сталкивалась с чувством страха, оно мне знакомо, но мне помогли от него освободиться, меня научили правильно относиться к эмоциям, в частности, к страху.

ОС: Биг-эйр дебютирует на Олимпиаде в Пекине. Объясните болельщикам, в чем особенность этой дисциплины и почему она должна быть в олимпийской программе.

АТ: Меня эта дисциплина покорила красотой движений, возможностью человеческого тела выполнять такие сложнокоординационные движения, сложные трюки, вращения на такое большое количество градусов. Когда ты смотришь это впервые – у тебя просто дух захватывает. Даже сейчас, будучи профессиональным спортсменом, я смотрю, как ребята прыгают сложнейшие трюки, и восхищаюсь. Каждому, кто еще не смотрел ни одни соревнования, не знает, что такое биг-эйр, обязательно советую посмотреть – получите невероятные эмоции.

ОС: Вы уже выступали на Олимпийских играх в другой дисциплине. Насколько изменились ваши ожидания от Олимпиады, самоощущение после того, как вы стали чемпионкой мира?

АТ: Поменялось очень многое в моей жизни, изменилась я сама в первую очередь. Да, из-за неопытности, из-за волнения, к сожалению, я не смогла показать все, на что была способна. Я прошла в финал, заняла 12-е место. Но перед Олимпиадой в Пекине у меня настрой другой, тем более, у меня есть статус чемпионки мира, который придает мне уверенности. На этих Олимпийских играх все будет по-другому.

ОС: Статус чемпионки мира накладывает определенные ожидания от вас. Это не давит?

АТ: Если честно, я стараюсь концентрироваться на себе. И мой титул придает мне только уверенности. Стараюсь не обращать внимание на давление, которое создается вокруг.

ОС: Фристайлистка Эйлин Гу показала на юношеской Олимпиаде, чемпионате мира и X Games, что можно выступать успешно в биг-эйре, хафпайпе и слоупстайле. Вам бы хотелось быть таким универсалом?

АТ: Вообще мне хотелось бы оказаться в таких же условиях – кататься в лучших парках, где можно совместить тренировки в разных дисциплинах. В России, к сожалению, нет возможности соединить подготовку и показать себя в разных дисциплинах. Поэтому я ищу спонсоров, чтобы иметь возможность совмещать в тренировочном процессе разные направления.

ОС: Любовь к спорту вам привили родители, которые были спортсменами. Расскажите о них и о том, как вы после гимнастики, акробатики и конного спорта переключились на фристайл.

АТ: Все верно, мои родители были профессиональными спортсменами. В их багаже очень большой опыт – конькобежный спорт, спортивная гимнастика, греко-римская борьба, единоборства восточные, также они были тесно связаны со службой в спецподразделении. Меня в спорт отдала мама, за что я ей очень благодарна. Да, я занималась многими видами спорта и в каждом из них так или иначе присутствовала акробатическая подготовка, поэтому фристайл стал продолжением моего пути в сложнокоординационных видах спорта.

ОС: Ваша младшая сестра пришла во фристайл, глядя на вас? Есть ли вероятность, что скоро мы увидим и ее на международной арене? И ваш брат ведь тоже профессиональный спортсмен?

АТ: Дарья тоже занимается фристайлом, дисциплиной хафпайп. Вы могли ее видеть на юношеских Олимпийских играх в Швейцарии, а также на первенстве мира в Красноярске. Но сейчас для нее это больше увлечение. Мой брат тоже спортсмен, все верно, он профессиональный хоккеист, поэтому хоккей очень близок моему сердцу и присутствует в моей жизни очень часто.

ОС: Видела у вас фотографию с Овечкиным в Instagram. При каких обстоятельствах вы познакомились?

АТ: Александр поддержал меня в идее открытия моего центра. Для меня его поддержка очень важна. Вообще, имя Александра Овечкина у меня ассоциируется с нашим хоккеем, и я знаю его с раннего детства, ведь у меня брат начинал свою спортивную карьеру в детской школе «Динамо». Хоккей вызывает у меня невероятные эмоции, у меня есть маленькая мечта на Олимпийских играх присутствовать на победном матче нашей сборной и увидеть вживую победный гол от Александра. И я надеюсь, что на этих Олимпийских играх моя мечта осуществится.

ОС: А что за центр вы открывали?

АТ: Это центр индивидуальной спортивной подготовки, где для спортсмена составляют программу тренировок тела и психики. По такой программе я готовилась к чемпионату мира и продолжаю готовиться к Олимпийским играм. Она универсальна и подходит для любого вида спорта. Для меня составлена индивидуальная программа подготовки, по которой я готовлюсь в Москве, а когда я выезжаю на сборы с национальной командой – готовлюсь по плану тренерского штаба Никиты Васильева и Даниила Калачёва.

ОС: Расскажите подробнее о методике ваших родителей. Как они пришли к ее созданию?

АТ: Эта программа создавалась на основе всего того опыта, который они получили из спорта, службы в спецподразделениях, тренерского образования. Они являются экспертами в области психосоматики телесного ориентирования в спорте и биомеханики движений. Все это вылилось в программу, которая действительно помогает раскрыть возможности каждого человека и достичь наивысших личных результатов. Она подходит для любого вида спорта и возраста, потому что у каждого спортсмена вопросы одни и те же, хоть и разные по специфике. Для спортсмена составляется индивидуальный план подготовки, и даже проектируются и воплощаются в жизнь тренажеры, как было в моём случае, которые подходят именно под определенный вид спорта. Кроме того, корректируется не только тело, но и психика.

ОС: У родителей дети были первыми подопечными? Все-таки три спортсмена под боком, можно всегда проверить, как это работает.

АТ: Не сказать, что мы были первыми. Мы постоянно в разъездах и очень редко бывает, что собираемся всей семьей. Когда программа создавалась, были уже спортсмены, были результаты. Сейчас их очень много и мне приходится даже вставать в очередь, записываться в свободное окошко, чтобы потренироваться (смеется).

ОС: Вернемся к Олимпиаде. После того, как наша сборная по фристайлу на чемпионате мира выиграла медальный зачет, могут ли болельщики рассчитывать на похожий успех в Пекине?

АТ: Я надеюсь, что все ребята подготовят свои лучшие программы и болельщики увидят самый сок. Что касается меня, я тоже готовлю программу сильную, поэтому болейте за нас, смотрите Олимпийские игры.