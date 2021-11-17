Кубок мира по фристайлу-2021/22: расписание, результаты, где смотреть

Кубок мира по лыжному фристайлу объединяет соревнования сразу по шести дисциплинам: акробатика, ски-кросс, хафпайп, могул, слоупстайл и биг-эйр. Статус олимпийского сезона 2021/2022 не слишком повлиял на насыщенность календаря Кубка мира: в отдельных видах заключительные этапы будут проведены только в конце марта.

Самые высокие шансы на победу в общем зачете у российских спортсменов в лыжной акробатике: на данный момент безусловным мировым лидеров в этом виде является Максим Буров. В прошлом сезоне на его счету пять побед на этапах Кубка мира, кроме того, на последних двух чемпионатах мира Бурову нет равных: два личных золота и первое место в миксте. Внутри российской команды также высочайший уровень конкуренции: за тройку сильнейших способны бороться Павел Кротов (индивидуальная бронза и золото микста ЧМ-2021), Станислав Никитин (два призовых места на этапах Кубка 2020/2021) и брат Максима — бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане Илья Буров.

У женщин занять призовое место в общем зачете готова Любовь Никитина: в прошлом сезоне она дважды попадала в тройку сильнейших на этапах Кубка, а также выиграла личную бронзу на чемпионате мира и поднялась на верхнюю ступень пьедестала в миксте. На отдельных этапах может блеснуть и Анастасия Прыткова. При этом, у женщин за победу в генеральной классификации Кубка бороться будет чрезвычайно трудно: Лора Пил из Австралии, конечно, не настолько доминирует как Максим Буров у мужчин, но выступает очень стабильно. В прошлом сезоне Пил выиграла чемпионат мира и четырежды была в двойке сильнейших на отдельных этапах. Помочь российской команде в лыжной акробатике может и календарь: два из трех постолимпийских этапов пройдут в Ярославле и Москве соответственно.

В могуле (семь этапов с декабря до конца марта) у сборной России сразу две звезды: Анастасия Смирнова и Виктория Лазаренко. В активе Смирновой два призовых места на этапах Кубка мира, бронза в олимпийской и золото в неолимпийской дисциплинах на чемпионате мира-2021. В финале последней (парного могула) Смирновой уступила как раз Лазаренко. Бороться за общий зачет с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира из Франции Перрин Лаффон россиянки пока не готовы, но на отдельных этапах уже готовы побеждать. У мужчин единственная надежда российской команды на тройку сильнейших — чемпион мира среди юниоров-2019 Никита Новицкий. Вклиниться в борьбу лучшего могулиста в истории — канадца Микаэля Кингсбери и вечно находящегося в его тени австралийца Мэтта Грэма Новицкому пока не под силу, но если он продолжит прогрессировать и наберется стабильности, то вполне может претендовать на пятерку сильнейших в общем зачете.

В хафпайпе сезон состоит всего из трех этапов (с 8 декабря до 9 января): все они пройдут на американском континенте (два в США и один в Канаде). Главная звезда сборной России — занимающая на данный момент второе место в олимпийском квалификационном рейтинге Валерия Демидова. В позапрошлом сезоне ей удалось выиграть общий зачет Кубка мира, однако с тех пор конкуренция в хафпайпе выросла: на первенство претендуют канадка Рэйчел Кэркер (в ее пользу играет и календарь сезона), Зои Аткин из Великобритании и китайская суперзвезда-универсал (выступает также в слоупстайле и биг-эйре) Эйлин Гу.

В слоупстайле (шесть этапов с 19 ноября по 26 марта) и биг-эйре (два этапа, один из которых прошел в октябре, а второй состоится 3-4 декабря) главная соперница Гу — чемпионка мира из России в последней дисциплине Анастасия Таталина. В слоупстайле Таталина также прогрессирует и в прошлом сезоне впервые попала в тройку сильнейших на этапе Кубка мира. Соотечественница Анастасии — серебряная медалистка ЧМ-2021 в биг-эйре Лана Прусакова восстанавливается после травмы и ее основной целью будет Олимпиада в Пекине.

В ски-кроссе (девять этапов, первый постолимпийский из них пройдет в Миассе) шансы на призовое место в тотале и у мужчин, и у женщин одинаково невысоки. Бронзовому призеру Пхенчхана-2018 Сергею Ридзику мешают травмы и отсутствие стабильности. У женщин готова шагнуть на следующий уровень чемпионка мира среди юниоров и победительница взрослого чемпионата страны Дарья Мельчакова. Однако бороться за тройку с мастерами уровня Фанни Смит, Ализе Барон и Сандры Неслунд будет чрезвычайно трудно.

Календарь Кубка мира по фристайлу смотрите здесь

Результаты Кубка мира по фристайлу 2021/22 по мере их завершения смотрите здесь

Положение в общем зачете Кубка мира смотрите здесь

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