У какой сборной самая красивая форма? Готовимся к церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Команды выходят на церемонию открытия в уникальной форме, разработанной ведущими дизайнерами в их стране. Залог отличной парадной формы спортсменов лежит в тонком балансе между креативностью и практичностью.

Все спортсмены приезжают на Олимпиаду с большой мечтой покорить подиум и стать олимпийским чемпионом. Однако осуществить такую мечту лучше в красивой, патриотичной и удобной форме.

США

Дизайнер Ральф Лорен не нуждается в представлении. Его имя олицетворяет американский стиль - сдержанный шик и классику. Дизайнер одевает олимпийцев с 2008 года.

Для создания одежды Ральф Лорен использовал высокотехнологичную ткань Intelligent Insulation. Она способна адаптироваться к низким температурам, создавая дополнительный слой утеплителя. Сама ткань состоит из двух отдельных материалов, которые расширяются или сжимаются в зависимости от изменения температуры.

На церемонии открытия сборная США появится в анораках, брюках и трекинговых ботинках цветов американского флага.

А для любимца публики, короля хафпайпа Шона Уайта, был создан кастомизированный бомбер с датами пяти олимпийских игр с его участием.

Канада

Одевать команду Канады на Играх в Пекине выпала честь компании Lululemon. Изначально созданный для йоги бренд, Lululemon расширил линии производства и завоевал сердца любителей самых разных видов спорта.

Жюстин Дюфур-Лапуант, чемпионка зимних Олимпийских игр 2014 года во фристайле, прокомментировала дизайн формы,

«Что мне больше всего нравится, так это глубина дизайна, цвет — это не наш типичный красный. Это очень глубокий красный цвет, который придает мне уверенности».

Действительно глубина цвета завораживает. Бренд объясняет, что дело в мощном сочетании спектра пяти оттенков красного. Также дизайнеры обратили особое внимание на терморегуляцию — ведь иногда команда может провести до 4 часов в ожидании выхода на церемонию.

Олимпийский комитет России

Как и Токио официальным поставщиком формы для Олимпийского комитета России стал бренд ZASPORT. Цвета, используемые в дизайне формы, передают тонкости китайской культуры. Голубовато-зеленые куртки цвета цин символизируют жизненную силу. Также на форме присутствует надпись BEIJING и драконы.

Анастасия Задорина, основательница бренда ZASPORT, рассказала об особенностях процесса дизайна зимней формы:

«Особое внимание мы уделили подбору материалов, чтобы спортсменам было комфортно в непростых климатических условиях. Зимняя коллекция гораздо сложнее и детализированнее летней. Мы старались максимально продумать посадку изделий, ткани, фурнитуру».

Франция

На зимние Игры-2022 французские спортсмены прибыли в Пекин в олимпийской униформе, созданной брендом Le Coq Sportif. Этот спортивная марка ведет свою историю с 1882 года. Примечательно, что бренд уже создавал экипировку для французской сборной аж в 1924 году, почти сто лет назад. Предлагаем вам насладиться этим архивным фото французских олимпийцев в белоснежных шортах и кардиганах с фирменной символикой бренда – «спортивным петухом».

Великобритания

Пуловер в клетку, брюки со стрелками, ботинки челси и шерстяное пальто — кажется это самый нетривиальный комплект униформы для олимпийца, но только если вы не представляете Англию с ее уникальным британским стилем.

Ben Sherman — дизайнер, который с легкостью одевает и лондонских денди, и известных рок музыкантов и …спортсменов.

Австралия

Неплохую конкуренцию британцам составит Австралия, которая представила невероятно стильные костюмы, в которых олимпийцы выглядят как выпускники элитных колледжей.

Компания Sportscraft с 1996 года является официальным поставщиком формы для австралийской олимпийской сборной. При изготовлении одежды использовались натуральные ткани. Подклады блейзеров украшают принты с именами всех 265 австралийцев, принимавших участие в зимних Играх.

«В преддверии Игр, впервые примеряя униформу, все начинает становиться очень реальным и волнительным», — делится в видео Броди Саммерс, лыжник-фристайлист.