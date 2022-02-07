Пекин-2022 | Биатлон. Индивидуальная гонка: команда ROC без медалей, золото у Германии

Первое личное золото соревновательной биатлонной программы на Олимпийских играх в Пекине-2022 выиграла сегодня Дениз Херрманн. Спортсменка из сборной Германии показала лучшее время в старейшем олимпийском виде у женщин — индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Херрманн, стартовавшая под восьмым номером, допустила один промах — на третьем огневом рубеже, и преодолела дистанцию на 9.4 секунды быстрее ближайшей преследовательницы — французской биатлонистки Анаис Шевалье-Буше (она также сумела закрыть 19 мишеней из 20). Для 33-летней Херрманн сегодняшнее золото — вторая олимпийская медаль и первая — в биатлоне (на Играх в Сочи-2014 Дениз финишировала третьей в составе немецкой эстафеты в лыжных гонках).

Бронзовая медаль сегодня у лидера общего зачета Кубка мира этого сезона — 31-летней Марты Олсбю-Ройселанн. Норвежке выпал жребий стартовать под первым номером, таким образом ее результат служил ориентиром для всех остальных. Двенадцатикратная чемпионка мира (больше побед на турнирах аналогичного уровня только у великой Магдалены Нойнер) показала высокую скорость на дистанции, и, если бы не промах заключительным из 20 выстрелов, который стал для спортсменки вторым, могла бы претендовать на победу. Улсбю-Ройселанн и Шевалье-Буше уже выиграли на трассе горного кластера Чжанцзякоу по две медали: у норвежской спортсменки золото смешанной эстафеты и бронза индивидуальной гонки, у французской — серебряный дубль в аналогичных дисциплинах. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в гонке на 15 километров Ханна Эберг из Швеции стартовала сегодня под семнадцатым номером, допустила три промаха и закончила гонку на шестнадцатой строчке протокола. Не удалось выиграть первую олимпийскую медаль в личной гонке двукратной победительнице общего зачета Кубка мира Доротее Вирер. Итальянская чемпионка мира-2020 в индивидуальной гонке потеряла шансы на призовое место, дважды промахнувшись на заключительной стрельбе стоя.

Лучшей в команде ROC по итогам дня стала Кристина Резцова. Бронзовая олимпийская медалистка в смешанной эстафете потенциально могла бы повторить этот результат и в индивидуальной гонке, однако у нее случился сбой на второй стрельбе лежа. Резцова промазала дважды и завершила дистанцию с девятым временем, и ее отставание от третьего места составило менее минуты (то есть допусти она на злополучном третьем рубеже на один промах меньше - наверняка была бы в призерах). Светлана Миронова с тремя промахами расположилась на 23-ей позиции (на одну строчку выше показавшая лучшее время на трассе обладательница Большого хрустального глобуса прошлого сезона Тириль Экхофф из Норвегии), прибывшая в Китай в экстренном порядке Евгения Буртасова не до конца акклиматизировалась, и как итог допустила шесть промахов (77-е место). На одну ступеньку ниже Ульяна Нигматуллина — ее трудности начались сегодня еще на первой стрельбе: промах, потеря палки. С каждым следующим кругом снежный ком проблем бронзовой медалистки микста нарастал: итог — десять промахов в гонке В микст-зоне расстроенная Нигматулина произнесла только два слова: «Я извиняюсь».