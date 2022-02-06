Пекин-2022 | Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка: что ждать и где смотреть

На Олимпийских играх в Пекине после успешной для команды ROC бронзовой смешанной эстафеты начинаются и личные биатлонные дисциплины. 7 февраля в 12.00 по московскому времени стартует индивидуальная гонка у женщин, в которой от команды ROC выступят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Евгения Буртасова и Светлана Миронова.

Индивидуальная гонка в последние годы была одной из самых успешных дисциплин для женской команды. Достаточно вспомнить, что Екатерина Юрлова-Перхт выиграла в 2015 году золото чемпионата мира в этой дисциплине. Была близка к медали на чемпионате мира-2021 Миронова, финишировавшая на пятом месте в двух минутах от чемпионки Маркеты Давыдовой из Чехии. Кстати, по сравнению с той индивидуальной гонке на ЧМ-2021 в Поклюке состав сборной обновился наполовину – Миронова и Нигматуллина в строю, а Татьяна Акимова и Лариса Куклина вообще не попали в олимпийский состав.

Смешанная эстафета на Играх-2022 показала, что и без того достаточно непредсказуемая в обычных условиях индивидуальная гонка в национальном центре биатлона в Чжянцзякоу может превратиться в настоящую лотерею. Ведь ветровая обстановка на стрельбище очень нестабильна и если фавориты попадут на одном из огневых рубежей в сильный порыв, то никакая скорость на лыжне не поможет им отыграть несколько минут штрафа за промахи. Напомним, что если в остальных личных гонках промахи наказываются кругами штрафа, которые можно пройти за 20 – 25 секунд, то здесь за каждый неточный выстрел прибавляется к времени по минуте.

Светлана Миронова была лучшей в команде в индивидуальной гонке ЧМ-2021 Фото © 2021 Getty Images

В таких условиях сложно что-то прогнозировать, но отметим, что лидер Кубка мира норвежка Марте Олсбу Ройселанн в данной дисциплине не входит даже в топ-10. После двух проведенных гонок лидирует действующая чемпионка мира Давидова с победой в Эстерсунде. В Антхольце первенствовала француженка Жюстин Бреза-Буше. Лучшая из команды ROC Нигматуллина располагается на пятом месте в зачете индивидуальных гонок, пятой она финишировала и в Эстерсунде. Причем, судя по ее хорошему темпу в смешанной эстафете, Ульяна функционально готова к Играм совсем неплохо. В случае с Резцовой многое зависит от стрельбы. Миронова из-за болезни пропускала этап в Антхольце, поэтому пока сложно сказать – в каком она состоянии. Будет интересно посмотреть на Буртасову, которая в конце января выиграла эту дисциплину на чемпионате Европы, а в олимпийской сборной в последний момент заменила заболевшую коронавирусом Валерию Васнецову.

Биатлон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

7 февраля, суббота

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км. Начало в 12:00 (Россия 1)

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