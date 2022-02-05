Пекин-2022 | Биатлон. Драматичная бронза ROC в смешанной эстафете, Логинов – самый быстрый!

В первой же биатлонной гонке Олимпийских играх в Пекине команда ROC завоевала медаль. Бронзовую. Да, золото было совсем близко, но и третье место в смешанной эстафете – огромный успех. Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов уступили на финише чемпионам из Норвегии всего-навсего 1,5 секунды. Особых восторгов заслуживает Логинов, который на своем третьем этапе не просто ликвидировал минутное отставание от лидеров, но и передал эстафету первым с солидным преимуществом.

Ход эстафеты Olympics подробно описывал в онлайн-трансляции. Как и положено, эстафетной гонке, да еще и в сложной ветровой обстановке, она получилась захватывающей. Ситуация постоянно менялась. Как и лидеры. Сборная ROC после женской половины эстафеты занимала седьмое место, но не сказать, что Нигматуллина и Резцова провалились. Ульяна показала чисто второе время лыжных ходом на этапе, правда, затратила пять дополнительных патронов и много времени на рубежах, что позволило ей финишировать пятой. Но, самое главное, Нигматуллина сумела избежать штрафных кругов, хотя была к этому при стрельбе стоя чрезвычайно близка. Она послала в цель все три дополнительных патрона и оставила команду ROC в борьбе, пусть и в 53 секундах.

Не подвела и Резцова. Кристина прошла по лыжне в темпе Ульяны (это седьмое время на этапе) и «настреляла» круг стоя. Но там ей не повезло с ветром, много мазали и конкурентки. Так что с задачей-минимум справилась и она. А Логинов и вовсе был великолепен. Александр до этого на Олимпиадах бежал лишь в одной гонке (индивидуальная в Сочи в 2014 году) и без особого успеха.

Зато к Играм в Пекине Александр подошел по-настоящему в звенящей форме! Он показал абсолютно лучшее время в мужской части гонки, пробежав по лыжне даже на секунду быстрее норвежского финишера Йоханнеса Бе. И при этом всего лишь дважды воспользовался дополнительными патронами. Да, ветер во второй части эстафеты чуть стих, но все же был очень коварен. Что ощутил на себе француз Эмильен Жаклен. Он должен был уходить на финальный круг уверенным лидером, однако после трех попаданий промазал пять раз подряд и отправился на круги. А Логинов ушел лидером и передал Латыпову эстафету с преимуществом в 17 секунд.

Да, Эдуарду не получилось принести ROC первое золото Игр в Пекине. Но он также был хорош. Лишь два дополнительных патрона, пятое время на лыжне. На финальный круг он ушел лидером. И, возможно, не случись у него в январе «коронавирусного перерыва» сумел бы убежать от Бе-младшего и Кентена Фийона Майе. Но в Пекине не получилось, норвежец и француз догнали, а в финишном створе и опередили Латыпова. Тем не менее, бронза – это несомненный успех. Особенно с учетом того, что на последнем чемпионате мира-2021 команда во всех гонках выиграла лишь одну медаль (бронзовую в эстафете), а в Пхенчхане, выступая в усеченном составе, вообще осталась без наград.

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