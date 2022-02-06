Пекин-2022 | Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка: что ждать и где смотреть

На Олимпийских играх в Пекине 8 февраля в 11.30 по московскому времени начнется индивидуальная гонка у биатлонистов на 20 км. Мужская команда ROC будет представлена четырьмя биатлонистами – побегут Максим Цветков, Карим Халили, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Последние двое уже успели стать в Пекине бронзовыми призерами в смешанной эстафете.

Как известно, индивидуальная гонка чаще благоволит не «бегункам», а снайперам. На Играх в Пекине это особенно актуально, так как роза ветров в национальном центре биатлона в Чжянцзякоу весьма капризна и непредсказуема. Что уже успели ощутить на себе участницы смешанной эстафеты. При этом на мужских этапах ветер чуть угомонился, что позволило большинству лидеров избежать большого количества промахов и штрафных кругов. Так что помимо снайперских качеств биатлонистам не помешает и везение, хотя избежать порывов на рубежах в столь длинной гонке вряд ли у кого-то получится. Но понятно, что элементов ветровой лотереи будет не избежать.

Тем не менее, фаворитов выделить все же можно. Прежде всего, это норвежцы. Настоящим мастером индивидуальных гонок стал в последнее время Стурла Холм Легрейд. Именно он с четырьмя нулями выиграл эту дисциплину на чемпионате мира-2021 в Поклюке. Кроме того, Легрейд в Кубке мира-2021/22 выиграл в Эстерсунде и финишировал пятым в Антхольце. Также хорош Тарьей Бе, дважды занявший вторые места в нынешнем сезоне. В хорошей форме находятся и Йоханнес Бе с Кантеном Фийон Майе, пусть их и сложно назвать специалистами в индивидуальных гонках.

Карима Халили можно назвать специалистом индивидуальных гонок Фото © GETTY IMAGES

Зато в команде ROC один такой специалист точно есть. Речь о Халили – на ЧМ-2021 он финишировал шестым с нулем в графе промахов, что долгое время было его лучшим результатом в личных гонках. Но на этапе в Антхольце опять же в индивидуальной гонке Карим личный рекорд обновил, финишировав третьим позади Бе-старшего и выигравшего Антона Бабикова. Последний, впрочем, не попал в олимпийский состав ROC, оставшись первым запасным. Надежным стрелком зарекомендовал себя Цветков, в январе показывавший очень сильные результаты. Но в индивидуальных гонках Кубка мира Максим в нынешнем сезоне не выступал.

Латыпов и Логинов больше тяготеют к спринтерским дисциплинам, однако не стоит забывать, что они также могут хорошо стрелять. К тому же в прошлом году именно Александр выиграл индивидуальную гонку в Антхольце. Так что у всей четверки есть определенные шансы на награды. В запасе остался Даниил Серохвостов, но решение тренерского штаба можно понять – молодой биатлонист не имеет успешного опыта индивидуальных гонках, к тому же не очень хорошо переносит мороз на трассе в Чжянцзякоу.

Биатлон на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание.

время начала соревнований - московское

8 февраля, вторник

Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км. Начало в 11:30 (Россия 1)

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