Пекин-2022 | Биатлон. Смольский приносит первую медаль Беларуси, Цветков – в трех секундах от пьедестала
Олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на 20 километров стал Кентен Фийон Майе из Франции
Автор: Владимир Юринов
Фото © 2022 Getty Images
Очень драматичным оказался сюжет первого личного вида мужской биатлонной программы Олимпийских игр в Пекине – индивидуальной гонки на 20 километров. В результате золотую медаль завоевал лидер общего зачета Кубка мира Кентен Фийон Майе из Франции, серебро – у Антона Смольского из Беларуси, бронза – у норвежца Йоханнеса Бе. Максима Цветкова из команды ROC отделили на финише от третьего места всего чуть более трех секунд.
Информация будет вскоре дополнена.