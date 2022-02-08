Пекин-2022 | Биатлон. Смольский приносит первую медаль Беларуси, Цветков – в трех секундах от пьедестала

Очень драматичным оказался сюжет первого личного вида мужской биатлонной программы Олимпийских игр в Пекине – индивидуальной гонки на 20 километров. В результате золотую медаль завоевал лидер общего зачета Кубка мира Кентен Фийон Майе из Франции, серебро – у Антона Смольского из Беларуси, бронза – у норвежца Йоханнеса Бе. Максима Цветкова из команды ROC отделили на финише от третьего места всего чуть более трех секунд.

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