Пекин-2022 | Биатлон. Смольский приносит первую медаль Беларуси, Цветков – в трех секундах от пьедестала

Олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на 20 километров стал Кентен Фийон Майе из Франции

Автор: Владимир Юринов
Биатлон
Johannes Thingnes BOE
Фото © 2022 Getty Images

Очень драматичным оказался сюжет первого личного вида мужской биатлонной программы Олимпийских игр в Пекине – индивидуальной гонки на 20 километров. В результате золотую медаль завоевал лидер общего зачета Кубка мира Кентен Фийон Майе из Франции, серебро – у Антона Смольского из Беларуси, бронза – у норвежца Йоханнеса Бе. Максима Цветкова из команды ROC отделили на финише от третьего места всего чуть более трех секунд.  

Информация будет вскоре дополнена.

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