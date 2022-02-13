Пекин-2022 | Горные лыжи. Марко Одерматт завоевал золото в гигантском слаломе

На Олимпийских играх 2022 в Пекине завершились соревнования по горным лыжам у мужчин в гигантском слаломе.

Марко Одерматт из Швейцарии завоевал золото (2.09,35), вторым стал словенец Зан Краньец (2.09,54), бронза на счету Матье Фавра из Франции (2.10,69). Горнолыжники команды ROC Александр Андриенко и Иван Кузнецов не финишировали в первом заезде и не смогли продолжить соревнования.

Марко Одерматт — пожалуй, главная звезда мировых горных лыж. Однако соревнования в Пекине-2022 складывались для него очень драматично. До сегодняшних стартов у него не было олимпийской медали, но в гигантском слаломе он считался основным претендентом на титул. Все-таки швейцарец — лидер Кубка мира в сезоне-2021/22 именно в этой дисциплине, а также в общем зачете.

Для шестикратного чемпиона мира среди юниоров это был настоящий вызов. Справиться с ответственностью перед ожиданиями сотен тысяч его поклонников по всему миру, которые подписаны на него в социальных сетях, — задача непростая.

Первая попытка стала неудачной для команды ROC, которая сошла в полном составе. Александр Андриенко и Иван Кузнецов нормально начали, прошли два контрольных отрезка, но затем не смогли продолжить прохождение трассы, как и многие другие спортсмены.

Погода стала испытанием для спортсменов. Второй заезд даже пришлось перенести более чем на час, но горнолыжники, вышедшие на финальную попытку, даже в снегопад отлично справились и получали удовольствие от участия в Олимпийских играх.

Марко Одерматт на полной скорости несется к своему первому олимпийскому золоту Фото © 2022 Getty Images

Перед заключительным заездом Марко Одерматт, вероятно, провел свой любимый ритуал, о котором он не раз рассказывал журналистам. Швейцарец визуализирует трассу и прохождение всей дистанции не менее десяти раз. Он знает каждые ворота и как их пройти, а также настраивает себя на позитивные мысли о хороших результатах. Затем он погружается в гонку и проходит трассу.

На этот раз ничего не помешало лидеру Кубка мира-2021/22 пройти дистанцию с большим преимуществом перед соперниками. Его не беспокоили ни погода, ни какие-то другие проблемы, он был полностью сосредоточен на том, чтобы завоевать долгожданное золото.

Одерматту 24 года, в 2016 году он предстал перед широкой публикой на чемпионате мира среди юниоров в Сочи. Там он успешно провел как раз гигантский слалом, взяв золото. Еще он сумел взять бронзу в супергиганте. Но самым грандиозным успехом для Одерматта стал ЧМ-2018 в Давосе, где Марко завоевал пять золотых медалей в комбинации, скоростном спуске, супергиганте, гигантском слаломе и командных соревнованиях. Тогда-то, по сути, он и заявил себе, как о будущей суперзвезде мировых горных лыж.

В Кубке мира Одерматт дебютировал еще в 2016 году, в прошлом сезоне стал вторым в общем зачете, а в нынешнем пока лидирует. Похоже, этот год в горных лыжах можно будет назвать годом Марка Одерматта.