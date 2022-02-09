Пекин-2022 | Горные лыжи. Влхова взлетела к победе в слаломе у женщин, Шиффрин вновь сошла

Словацкая горнолыжница Петра Влхова на Олимпийских играх в Пекине выиграла свою первую олимпийскую медаль в карьере. И сразу же золотую – в слаломе! Причем после восьмого места в первой попытке! Серебряным призером стала чемпионка мира-2021 Катарина Линсбергер из Австрии, бронзовым – швейцарка Венди Холденер. Драматичным сходом завершился слалом для лидера Кубка мира американки Микаэлы Шиффрин. Лучшая из команды ROC Екатерина Ткаченко – 31-я

В свои 26 лет Влхова добилась уже очень многого. Она обладательница Кубка мира прошлого сезона, чемпионка мира-2019 в гигантском слаломе. На данный момент она идет второй в Кубке мира, практически на равных с Шиффрин, а в зачете слалома и вовсе лидирует с серьезным отрывом. Но на Олимпиадах Петре до 9 февраля, мягко говоря, не слишком везло. В Сочи в 2014 году лучший результат для совсем юной тогда спортсменки – 19 место в слаломе, в Пхенчхане в 2018 ее максимум – пятое место в комбинации. Мало того, в слаломе-гиганте на старте Игр в Пекине словацкая горнолыжница удивила со знаком минус, финишировав лишь 14-й.

Не слишком здорово начался для нее и слалом – Петра на трассе выглядела слишком академично и показала лишь восьмой результат с отставанием от лидера Лены Дюрр из Германии в 72 сотых. Но во второй попытке Влхова сумела заставить себя рискнуть. И риск оправдался! Хотя стартовавшие следом за Петрой горнолыжницы были очень близки, выигрывая по отсечкам довольно прилично. В итоге, Линсбергер отстала на 0,08 секунды, Холденер – на 0,12. Олимпийская чемпионка Пекина в гигантском слаломе Сара Хектор из Швеции была близка к золотому дублю, имея полсекунды запаса на последней контрольной отсечке. Но совершила ошибку и сошла. А победитель первой попытки Дюрр выглядела на трассе слишком академично, став, в итоге, только четвертой.

Таким образом, десять лет спустя после победы в слаломе на юношеских зимних Олимпийских играх в Инсбруке Влхова выиграла олимпийский слалом в Пхенчхане. Кстати, третьей в 2012 году в Инсбруке финишировала Ткаченко. Но горнолыжница ROC среди взрослых не так хороша. Вот и в слаломе на Играх-2022 стала только 31-й почти в шести секундах от Влховой. Еще две представительницы ROC – Анастасия Горностаева и Полина Мельникова заняли 33 и 36 места соответственно. Отметим Марию Шканову из Беларуси, замкнувшую топ-20.

Что же касается двукратной олимпийской чемпионки Шиффрин, то победительница Игр в Сочи в слаломе сошла в Пекине второй раз подряд. И вновь, как и в гигантском слаломе, в самом начале первой трассы. Очень расстроенная Микаэла долго горевала на снегу. По ее словам, она чувствует себя чудовищно, но бывало и хуже. С учетом универсальности Шиффрин, шансы на Играх-2022 у нее еще будут.

Пекин-2022 | Горные лыжи: результаты, видео, расписание