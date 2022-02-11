Пекин-2022 | Горные лыжи. Гут-Бехрами обошла всех в женском супергиганте, Шиффрин осталась без медали

Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами выиграла женский супергигант в горных лыжах на Олимпийских играх в Пекине. Второй стала Мирьям Пухнер из Австрии, третьей - Мишель Гизин из Швейцарии. Американка Микаэла Шиффрин на сей раз добралась до финиша, но стала только девятой. Лидер скоростных дисциплин в команде ROC Юлия Плешкова сумела пробиться в топ-20, заняв 18 место менее чем в двух секундах от чемпионки.

Как всегда, соревнования прошли в конкурентной борьбе, а золотую и серебряную медалистки разделили всего 0,22 секунды. Пухнер стала лучшей на первом участке трассы, продемонстрировав великолепный разгон. Австрийка стабильно шла и дальше, лишь однажды допустив помарку на трассе. Это была заявка на медаль, оставалось только дождаться, какого достоинства.

Пухнер была близка к золоту. Гут-Бехрами, действующая чемпионка мира в супергиганте, первый участок трассы прошла не слишком здорово, показав только 14-й результат. Но швейцарка затем мгновенно взяла себя в руки и выдала шикарный заезд.

Победа швейцарки стала возможной не в последнюю очередь неудачному выступлению других фавориток. Двукратная олимпийская чемпионка Микаэла Шиффрин после сходов в слаломе и слаломе-гиганте не смогла заставить себя рисковать по максимуму и показала девятое время. Сенсационную чемпионку Игр-2018 в этой дисциплине чешку Эстер Ледецку, уже поднимавшую на высшую ступень пьедестала почета в Пекине в параллельном гиганте в сноуборде, отделали от пьедестала 0,13 секунды – она на сей раз стала только пятой.

Гут-Бехрами впервые стала олимпийской чемпионкой. В то же время для нее эта медаль – вторая в Пекине. Ранее швейцарка стала бронзовым призером в гигантском слаломе. Всего же в коллекции Гут-Бехрами теперь три олимпийские награды. На Играх в Сочи швейцарка в скоростном спуске завоевала бронзу.

За третье место в супергиганте сражались швейцарка Мишель Гизин и австрийка Тамара Типплер. Спортсменок разделили всего 0,03 секунды. Победительницей в этой дуэли стала более титулованная горнолыжница. Четыре года назад на Играх в Пхенчхане Гизин уже становилась олимпийской чемпионкой в комбинации. А теперь швейцарка стала бронзовым призером Пекина.

В отличие от мужского супергиганта, в женском команда ROC представлена была. На старт вышла Юлия Плешкова, которая в нынешнем сезоне прибавила в результатах. Представительница команды ROC даже опережала Гут-Бехрами на первом отрезке, уступив на финише менее двух секунд. В итоге, Плешкова стала 18-й. Спортсменка на взрослом уровне на международных турнирах выше еще не поднималась. Плешкова была 18-й на двух этапах Кубка мира, так что на Олимпийских играх в Пекине смогла повторить свое лучшее достижение.