«Большое облегчение» для Микаэлы Шиффрин, которая впервые добралась до финиша на Олимпиаде-2022 в Пекине

Звезда горнолыжного спорта Микаэла Шиффрин улыбалась, когда завершила свой заезд в супергиганте, отстав на 0,79 секунды от лидера и будущей чемпионки Лары-Гут Бехрами на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

В итоге американка заняла девятое место, отстав больше чем на полсекунды от финишировавшей третьей Мишель Гизин.

В пятницу, 11 февраля, Шиффрин чисто прошла трассу, но потеряла скорость посередине дистанции. Так или иначе, она смогла добраться до финиша после того, как сошла с дистанции в гигантском слаломе и слаломе.

«Очень приятно пройти на трассе четвертые или пятые ворота», – с улыбкой сказала Шиффрин в интервью Eurosport-Discovery.

«Я не пыталась просто доехать до финиша, я форсировала события. У меня были хорошие, сильные повороты. В итоге показала неплохой результат, даже лучше, чем рассчитывала, если учесть, что у меня не было практики. Думаю, с психологическим подходом у меня все в порядке».

«Не была уверена, что все получится именно так, ведь последние несколько недель... Скажем так, все пошло не так, как я рассчитывала, и я говорю не о результатах. Речь о том, как я чувствовала себя на трассе. Это было не так, как я рассчитывала. Сегодня все начало возвращаться на круги своя, и это большое облегчение».

Шиффрин: Никогда не думала, что люди настолько добры

Шиффрин подумывала о том, чтобы пропустить супергигант, но в итоге вышла на старт.

В последние дни она получила тысячи сообщений поддержки, включая послания от олимпийских чемпионок Симоны Байлз и Линдси Вонн.

«Честно говоря, не уверена, что всего этого заслуживаю. Просто невероятно - столько людей просто постарались меня поддержать», – сказала горнолыжница в интервью NBC.

«Никогда бы не подумала, что буду чувствовать что-то подобное, выступая явно ниже своих возможностей на Олимпиаде. Люди оказались так добры... Это самый неожиданный момент в моей олимпийской карьере. Люди выразили удивительную поддержку на фоне моей неудачи. Это действительно неудача, и у меня нет с этим проблем. Мне жаль, что так вышло, но я старалась изо всех сил и горжусь этим. Сегодня, полагаю, я доказала самой себе, что по-прежнему могу полагаться на инстинкты. И это действительно очень, очень важно».

Еще до старта 26-летняя спортсменка написала в Twitter: «Получила огромную поддержку в последние 48 часов. Хочу поблагодарить всех за это».

Позже Шиффрин добавила: «Сегодня супергигант, а это всегда весело. Не могу выразить словами свою радость, что у меня есть возможность сфокусироваться на новой гонке в виде спорта, который я так люблю. Едем дальше».

Шиффрин планировала выступить в Пекине-2022 во всех пяти индивидуальных дисицплинах, и впереди еще два старта: скоростной спуск (15 февраля) и комбинация (17 февраля).

Кроме того, она собирается принять участие в командных соревнованиях в субботу, 19 февраля.

Четыре года назад в Пхенчхане шестикратная чемпионка мира не выступала в скоростном спуске и супергиганте, поскольку эти соревнования были перенесены из-за плохой погоды.

Соревнования в скоростном спуске у женщин состоятся во вторник, 15 февраля, и начнутся в 11:00 по местному времени. Обязательная тренировка пройдет в субботу, 12 февраля.