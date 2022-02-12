Олимпийские династии: фигурист Иван Букин и его папа Андрей Букин, выигравший Олимпиаду-1988 в танцах на льду

Иван Букин родился в семье фигуристов Андрея Букина и Елены Васюковой. И если его мама не достигла высот на профессиональном уровне, то отец Ивана был одним из самых известных советских фигуристов. Все свои главные победы Андрей Букин, выступавший в танцах на льду, одержал в дуэте с Натальей Бестемьяновой. Пара, которая тренировалась у Татьяны Тарасовой, четыре раза выиграла чемпионат мира, пять раз чемпионат Европы и два раза завоевала награды на Олимпийских играх – сначала серебро Сараево-1984, а потом золото Калгари-1988.

Сын фигуриста Иван пошел по стопам отца, но сначала отношения с фигурным катанием у него не складывались.

«Он категорически не хотел кататься, – вспоминал Андрей Букин в интервью «Спорт-Экспресс». – Но бабушка, невзирая на наши возражения, задалась целью вырастить из него фигуриста. Сам Иван делал тогда все возможное, чтобы не ходить на тренировки. В бассейн он лететь был готов. А на каток – тут же начинала болеть голова, живот, горло... Первый позитивный сдвиг произошел, когда мы все вместе были на сборе в Латвии. Ваньке было лет десять, и на одной из тренировок он вдруг прыгнул все двойные прыжки».

Тем не менее, папа Ивана понимал, что в одиночном катании дела у сына не сложатся, так как он боялся упасть и поэтому не шел на сложные прыжки. Тогда мальчика решили отдать в танцы на льду. Интересно, что первой партнершей Ивана Букина стала Елена Ильиных, которая позже выиграла командное золото и личную бронзу Сочи-2014 в паре с Никитой Кацалаповым. Но дуэт Букина и Ильиных просуществовал недолго и в 2007 году он встал в пару с Александрой Степановой, с которой катается до сих пор.

Александра и Иван с детства тренируются у Александра Свинина и Ирины Жук, а Андрей Букин и Наталья Бестемьянова несколько лет назад начали помогать паре – но лишь подсказывать фигуристам, стараясь не мешать тренерам.

«Мы очень рады, что они нам помогают. Все-таки они – олимпийские чемпионы. Прошли огонь, воду и медные трубы, – рассказывал Иван в интервью Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в 2016 году. – Они все прекрасно понимают, знают, как нужно себя вести. Всегда интересно просто послушать, что они рассказывают. И главное, что они могут не просто рассказать, но и показать – Наташа – Саше, папа – мне или наоборот. Как делать какой-то элемент и многое другое. Это важно».

За годы выступлений вместе Степанова и Букин трижды выиграли бронзу и дважды серебро чемпионата Европы, а их лучший результат на чемпионатах мира – четвертое место в сезоне 2018/19. Именно то выступление на мировом первенстве особенно порадовало олимпийского чемпиона Калгари-1988.

«Обычно папа скуп на похвалы. Если и хвалит, то всегда говорит и о наших ошибках. А после чемпионата мира отец нам сказал, что смотрел и был счастлив. Что мы катались и выкладывались до конца, сделали все, что могли, и он это видел», – рассказывал Иван ФФККР.

«Такие слова от папы Вани не часто приходится слышать, – добавила Александра. – Видимо, тут его захватило. Для нас его похвала на самом деле дорогого стоит».

В текущем олимпийском сезоне Александра Степанова и Иван Букин дважды были третьими на этапах серии Гран-при и выиграли золото чемпионата России (первая пара страны Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись после короткой программы).

Бороться за медали зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине будет очень непросто. Помимо явных фаворитов из Франции Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, а также пары сборной ROC Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, за награды будут бороться еще несколько танцевальных дуэтов – Мэдисон Хаббелл/ Закари Донохью и Мэдисон Чок/Эван Бейтс из США, а также канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье. Но и Александра Степанова с Иваном Букиным входят в число претендентов на медали. Возможно, что именно на Олимпийских играх настанет их звездный час и Иван сможет выиграть медаль спустя 34 после олимпийского триумфа отца.