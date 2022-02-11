Пекин-2022 | Фигурное катание, танцы на льду: что ждать, где смотреть

12 февраля на Олимпийских играх в Пекине в фигурном катании начнутся соревнования танцевальных дуэтов.

23 пары исполнят ритм-танец. Ритмом в этом сезоне для танцоров являются «Уличные танцы». Т.е. по правилам Международного союза конькобежцев фигуристы должны использовать не менее двух разных ритмов из следующих примеров: хип-хоп, диско, cвинг, крамп, фанк, джаз, регги и блюз. Частью танца в качестве паттерна является полуночный блюз.

Главными претендентами на золото Игр-2022 в танцах на льду являются Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. С чемпионата мира-2015, на котором французы впервые стали лучшими на планете, они заняли не первое, а второе место лишь два раза. На Олимпийских играх-2018 уступили канадцам Тессе Виртью и Скотту Мойру, а на чемпионате Европы-2020 – Виктории Синициной и Никите Кацалапову (ROC).

В качестве ритм-танца серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в этом сезоне представили вакинг, а произвольный катают под фрагмент из «Элегии» Габриэля Форе.

Гийом Сизерон: Нам нравится смешивать стили. В этом танце мы исполняем вакинг и хип-хоп в середине. Нам показалось, что будет интересно кататься под Джона Ледженда. Нам нравится этот исполнитель. Это не та музыка, которая сразу приходит на ум, когда думаешь о вакинге, но, на наш взгляд, его музыка соответствует ритму и посланию танца.

Габриэла Пападакис: Мы экспериментировал с разными стилями и типами танцев, исполняли вог. И Мари-Франс (Мари-Франс Дюбрей – тренер пары – прим. Olympics) рассказала нам о вакинге. Эти стили как брат и сестра. Нам понравилось, и мы стали заниматься со специалистами вакинга. Нам рассказали об истории, всех аспектах танца, эстетике движений. Мы изучали движения и когда добились результатов, стали делать хореографию вне льда и на льду.

С января 2020-го Пападакис – Сизерон и Синицина – Кацалапов не встречались ни разу. В отсутствие четырехкратных чемпионов мира ученики Александра Жулина выиграли титулы на первенстве планеты-2021 и первенстве континента-2022. Для ритм-танца Виктория и Никита выбрали шлягер «You can leave your hat on» Джо Кокера и «Brick house» от группы «The Commodores», для произвольного – 2-й концерт Рахманинова и его же «Вариации на тему Паганини».

В числе медальных фаворитов и два дуэта из США. Серебряные призеры чемпионата мира-2021 Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью и призеры чемпионатов мира-2015, 2016 Мэдисон Чок – Эван Бейтс.

Чемпионы России-2021, 2022, серебряные призеры чемпионата Европы-2022 из команды ROC Александра Степанова – Иван Букин также постараются вмешаться в борьбу за награды, равно как и бронзовые призеры чемпионата мира-2021 Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) и бронзовые призеры чемпионата Европы-2022 Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия).

В Пекине вместе со Степановой и Букиным на олимпийском льду дебютирует третья пара команды ROC Диана Дэвис – Глеб Смолкин (серебряные призеры чемпионата страны-2022).

Соревнования танцевальных дуэтов в ритм-танце начнутся 12 февраля в 14.00 мск. Прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и в эфире Первого канала. Подробное расписание выступлений каждого дуэта смотрите здесь.

Фигурное катание на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание

Танцы на льду

(время – московское)

12 февраля

14:07-17:38 Танцы на льду, ритм-танец

14 февраля

04:22-07:36 Танцы на льду, произвольный танец

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