Микаэла Шиффрин: «Я побеждала и буду побеждать снова»

Зимние Олимпийские игры в Пекине-2022 сложились для американской горнолыжницы Микаэлы Шиффрин совсем не так, как она планировала. И она первая вам об этом скажет.

В свои 26 лет она приехала в Пекин двукратной олимпийской чемпионкой, имея в активе 73 победы на этапах Кубка мира. В том числе рекордные 47 побед в слаломе.

Однако на Играх она не финишировала в трех дисциплинах из пяти. В двух оставшихся заняла девятое (супергигант) и 18-е (скоростной спуск) места.

Впервые за долгое время у звездной горнолыжницы не получалось то, что обычно дается легко и без видимых усилий.

«Можно потерпеть неудачу и не быть неудачницей», – сказала Шиффрин в интервью Olympics.com.

Поддержка Симоны Байлз

Ее мнение подтверждает семикратная олимпийская медалистка в спортивной гимнастике Симона Байлз, которая, как и Шиффрин, раздвинула рамки своего вида спорта.

«Получить даже малейшее признание от Симоны - это же с ума сойти можно. Потому что для меня она настолько выше всех, просто фантастическая спортсменка, - отзывается Шиффрин о поддержке, которую Байлз выразила ей в соцсетях во время Игр. - И то, что она сказала: «Ты остаешься одной из величайших спортсменок в мире, и эта Олимпиада ничего не изменила», было для меня очень важно».

Байлз приехала на летние Игры в Токио-2020, проходившие летом 2021 года, примерно с такими же ожиданиями, как Шиффрин. Она могла претендовать на пять медалей, но из-за психологического давления и усталости столкнулась с потерей привычной координации движений. Лучшая гимнастка современности не могла исполнять фирменные движения.

Она снялась с четырех индивидуальных финалов, чтобы позаботиться о своем психическом здоровье. А в последний день состязаний вернулась на помост и взяла бронзу на бревне.

То, что Байлз пережила в Токио и как она поддерживала ее во время пекинской Олимпиады, помогает Шиффрин представить, что может ждать ее в будущем.

«Для нее после Токио уже прошло определенное время, эмоции улеглись, настроение улучшилось, - говорит Шиффрин. - И, полагаю, она начинает думать: «А знаете что... Как бы ужасно я себя тогда ни чувствовала, это не было... не было так уж плохо. Это не худшее, что случалось в моей карьере». Кто-то даже сочтет, что это было лучшее в ее карьере. Потому что благодаря этому очень многие люди по всему миру позволили себе быть хотя бы немного уязвимыми».

Шиффрин: «Я побеждала и буду побеждать снова»

После Олимпиады-2022 прошло совсем мало времени, но Шиффрин уже находит позитивные моменты в своем провальном выступлении в Пекине.

«Я одержала немало побед в карьере и буду побеждать снова. Это может прозвучать иронично, но я буду побеждать благодаря катанию, которая демонстрировала здесь, на Олимпиаде, последние пару недель, - подчеркнула горнолыжница. - Я демонстрировала едва ли не лучшее катание в карьере. Даже первые повороты в заездах технически были одними из лучших, это было лучшее катание, очень интенсивное. И настрой был правильный. С таким надо бороться за победы и призовые места».

Начать побеждать Шиффрин может уже на следующей неделе, ведь горнолыжный сезон в разгаре. Из Пекина американка отправилась в Европу, где продолжится Кубок мира.

Шиффрин не боится признать, что все еще разочарована.

«Мы здесь, потому что любим соревноваться, потому что ради своей цели работаем каждый день. Мы стремимся побеждать, и когда это не удается, бывает неприятно. Особенно, если чувствуешь, что выдал свой максимум, а этого оказалось недостаточно, - добавила Шиффрин. - Это больно».

Микаэла Шиффрин в четвертьфинале смешанных командных соревнований Фото © 2022 Getty Images

«Только горечь потери могла хоть как-то подготовить меня»

Февраль 2020 года изменил ее взгляд на жизнь. У нее умер отец, Джефф. Со временем горечь утраты привела к изменениям.

«Думаю, мое сердце знает, что приоритеты остались те же. Но, возможно, только это могло хоть как-то подготовить меня к разочарованию, которое мне довелось испытать на этих Играх, - сказала она. - Но в то же время, когда у тебя меняются приоритеты... До потери отца я даже допустить не могла, что не финиширую в нескольких заездах. Это никогда и не происходило... Не могло произойти».

«Но в этот раз я думала: «Что ж, я попробую. Худшее, что может случиться, это я не финиширую», - рассказывает она. - И я готова рискнуть. Потому что это в любом случае будет не самое плохое, что случалось со мной в жизни».

В Пекине она показала это всему миру.