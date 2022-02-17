Микаэла Шиффрин не позволит сомнениям омрачить ее любовь к горным лыжам

В Пекине-2022 от Микаэлы Шиффрин ждали, что она увезет домой не одну, а несколько медалей в горнолыжном спорте. Вышло иначе.

В четверг американка опубликовала в соцсетях проникновенный пост. Трехкратная олимпийская медалистка, чемпионка Сочи-2014 по слалому и Пхенчхана-2018 по гигантскому слалому эмоционально ответила критикам.

Она написала, что несмотря на критику недоброжелателей будет подниматься на ноги «снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова». «Проигрывать бывает тяжело, но это не конец света», – пишет она.

В Пекине Шиффрин выступила в пяти индивидуальных дисциплинах. В протоколе трех напротив ее фамилии значится «не финишировала». В супергиганте она заняла девятое место, а в скоростном спуске, в котором вообще редко выступает, и вовсе 18-е. Шиффрин задается вопросом, почему она продолжает выходить на старт. И она знает ответ. Потому что любит горные лыжи.

«Я возвращаюсь, потому что первые девять виражей сегодня были бесподобны, чистое блаженство, – продолжает шестикратная чемпионка мира и трехкратная победительница Кубка мира в общем зачете. – Мое место здесь, и я упрямая как хрен знает кто».

У Шиффрин остался один старт – в командных соревнованиях. Несложно догадаться, кто горячее всего будет болеть за нее. Конечно, другие горнолыжницы сборной США. Сборной, которой она принесла столько успеха и радости. Именно они больше других хотят, чтобы Шиффрин завоевала медаль. Для себя, для команды, для страны, для них. Но главное – вместе с ними.