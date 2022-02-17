Микаэла Шиффрин использовала лыжи Софии Годжи для скоростного спуска в комбинации: «Лети, Мика, ты можешь!»

Микаэла Шиффрин рассказала, что стоит за ее выступлением в скоростном спуске в рамках горнолыжной комбинации в Пекине-2022.

Как и советовала на американском телевидении легендарная горнолыжница Линдси Вонн, Шиффрин взяла взаймы пару лыж у другой олимпийской чемпионки, Софии Годжи. Итальянка недавно залечила травму и сумела завоевать серебро в скоростном спуске.

Вскоре после своего заезда в четверг, 17 февраля, Шиффрин призналась, что Годжа оставила ей на лыжах записку, которая гласила: «ЛЕТИ, МИКА, ТЫ МОЖЕШЬ!»

«Именно на этих лыжах я сейчас тренируюсь и выступаю», – рассказала 26-летняя спортсменка в интервью NBC.

«Софии лыжи были не нужны, поскольку в комбинации она не участвует. Попробовала их вчера, затем сегодня. Она написала мне маленькую записку и прикрепила на лыжу. Увидев ее, я чуть не начала плакать. Там было написано что-то вроде «На этих лыжах ты можешь летать».

«Что я могу сказать про Софи, так это то, что она – победительница. У нее отличные лыжи, сервисмены здорово делают свою работу, но Годжа побеждает и благодаря высочайшему мастерству. В общем, идеальное сочетание. Очень благодарна, что мне довелось прокатиться на этих лыжах, выдать полет на максимуме своих возможностей», – добавила Шиффрин.

Шиффрин и Годжу спонсирует один и тот же производитель лыж. Четыре года назад двукратная олимпийская чемпионка Шиффрин дала свои лыжи взаймы чешке Эстер Ледецке, которая завоевала золото в супергиганте в Пекине-2018.

«Конечно, будучи горнолыжницей, ты уделяешь инвентарю большое внимание. Порой переходишь на другую пару лыж, но предыдущая тоже остается в арсенале. Примерно так и произошло в Южной Корее. Эстер выиграла супергигант на моих лыжах», – объясняет Шиффрин.

В последние дни уроженка Колорадо публично поддерживала Годжу, которая вернулась в строй после травмы.