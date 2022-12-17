На рождественские каникулы лидерами серии уходят Ида Даль и Эмиль Перссон: у них по две победы в личных гонках сезона
Сезон 2022/23 серии лыжегоночных марафонов Ski Classics после стартовых двух гонок (командной и индивидуальной), прошедших в Австрии, продолжился в 17 декабря в итальянском альпийском регионе Южный Тироль критериумом на дистанции 36 км. Вторые победы этой зимой одержали выходившие на старт гонки в желтых майках лидеров обшего зачета Ида Даль (команда Engcon) и Эмиль Перссон (команда Lager 157).
Рельеф трассы с двумя длинными подъемами (и бонусными отсчечками в горный зачет на них) поделил лыжниц на два лагеря – тех, кто стартовал с мазью держания под колодкой, в расчете на попеременный ход на крутых участках, и тех, кто сделал ставку на даблполинг – только с мазью скольжения. Успешнее выступили вторые – на среднегорье (а гонка La Venosta проходила на высоте 1700 – 1900 м над уровнем моря). Одновременный ход показал себя куда менее энергозатратным: крупные мышцы ног, закислившиеся в начале, забирали слишком много кислорода у тех спортсменок, которые выбрали «классическую классику».
Нагляднее всех преимущество даблполинга в этот день продемонстрировала Ида Даль. Шведская лыжница из команды Engcon выиграла все бонусные финиши (спринтерский на отметке 6 км после старта и два горных – на 20 км и 28 км), а затем и на заключительной прямой сумела опередить соотечественницу Йенни Ларссон из команды Ragde Charge. Обе спортсменки в воскресенье, 18 декабря, дебютируют в составе сборной на этапе Кубка мира в Давосе. Третье место у главной соперницы Даль в общем зачете – победительницы Васалоппет и Биркебейнерреннет прошлого сезона норвежки Астрид Ойре Шлинн (Aker Daehlie).
Не выступавший в Бад-Гаштайне победитель общего зачета серии Ski Classics прошлого сезона Андреас Нигорд (Ragde Charge) на La Venosta не так часто мелькал перед камерами, однако сумел занять второе место. Норвежец уступил своему главному сопернику – вице-чемпиону прошлого сезона Эмилю Перссону. Шведский лыжник команды Lager 157 также не гнался за бонусами ни на спринтерском (там максимум баллов забрал Альфред Бусквист из Ramudden), ни на горных отсечках (обе первым пересек Йохан Хуль из Ragde Charge).
Однако на финишной прямой Перссону не было равных. У Эмиля вторая победа подряд – на старт следующей гонки (а она пройдет уже в 2023 году) он выйдет в желтой майке лидера общего зачета. Набирает форму лучший молодой гонщик прошлого сезона Макс Новак. Швед из команды Aker Daehlie пытался организовать отрыв перед первым горным финишем, но неудачно, а затем прорывался на третью позицию на заключительном километре дистанции, и это получилось успешно. Хуль, занявший второе место на первой индивидуальной гонке сезона, лидирует в горном зачете (клетчатая майка), а Бусквист возглавляет спринтерскую классификацию.
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