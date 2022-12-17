Сезон 2022/23 серии лыжегоночных марафонов Ski Classics после стартовых двух гонок (командной и индивидуальной), прошедших в Австрии, продолжился в 17 декабря в итальянском альпийском регионе Южный Тироль критериумом на дистанции 36 км. Вторые победы этой зимой одержали выходившие на старт гонки в желтых майках лидеров обшего зачета Ида Даль (команда Engcon) и Эмиль Перссон (команда Lager 157).

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Даль вне конкуренции и на La Venosta

Рельеф трассы с двумя длинными подъемами (и бонусными отсчечками в горный зачет на них) поделил лыжниц на два лагеря – тех, кто стартовал с мазью держания под колодкой, в расчете на попеременный ход на крутых участках, и тех, кто сделал ставку на даблполинг – только с мазью скольжения. Успешнее выступили вторые – на среднегорье (а гонка La Venosta проходила на высоте 1700 – 1900 м над уровнем моря). Одновременный ход показал себя куда менее энергозатратным: крупные мышцы ног, закислившиеся в начале, забирали слишком много кислорода у тех спортсменок, которые выбрали «классическую классику».

Нагляднее всех преимущество даблполинга в этот день продемонстрировала Ида Даль. Шведская лыжница из команды Engcon выиграла все бонусные финиши (спринтерский на отметке 6 км после старта и два горных – на 20 км и 28 км), а затем и на заключительной прямой сумела опередить соотечественницу Йенни Ларссон из команды Ragde Charge. Обе спортсменки в воскресенье, 18 декабря, дебютируют в составе сборной на этапе Кубка мира в Давосе. Третье место у главной соперницы Даль в общем зачете – победительницы Васалоппет и Биркебейнерреннет прошлого сезона норвежки Астрид Ойре Шлинн (Aker Daehlie).