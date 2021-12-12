Лыжные гонки. Этап Кубка мира в Давосе: итоги. Устюгов в призах и на дистанции

В швейцарском Давосе завершился третий этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2021/2022. Единственным спортсменом сборной России, которому удалось попасть в тройку сильнейших, стал Сергей Устюгов: вчера он финишировал вторым в спринте, а сегодня занял третье место в гонке на 15 км с раздельного старта свободным стилем.

Быстрее Устюгова на альпийской трассе были только два норвежца: Симен Хегстад Крюгер второй этап подряд одержал победу, а вторым в итоговом протоколе неожиданно стал король спринта Йоханнес Клэбо, ворвавшийся на пьедестал мощным ускорением на последнем круге.

Мужская гонка вообще была полна сюрпризов: во-первых, удивил всех Александр Большунов. Еще вчера тренер лидера российской сборной Юрий Бородавко утверждал, что спортсмен пропустит разделку по состоянию здоровью, однако Сан Саныч принял решение выйти на старт. Результат Большунова, однако, получился куда более предсказуемым: пятый среди российских лыжников и двенадцатый среди всех финишировавших.

Напарник Большунова по тренировочной группе Алексей Червоткин сегодня эталонно исполнил роль грегари для Сергея Устюгова. Стартовавший минутой позже Сергей догнал Алексея и работал с ним вместе на последней трети дистанции. Неожиданным и не слишком приятным спутником Устюгова на финишном круге стала старая проблема со здоровьем: у российского лыжника закололо в боку. Тем не менее, спортсмен показал характер и смог удержать темп, достаточный для третьего места. В десятке смогли финишировать еще двое россиян: Артем Мальцев и Иван Якимушкин.

Четырехкратный олимпийский чемпион из Швейцарии Дарио Колонья, для которого этот сезон станет заключительным в карьере, не сумел красиво попрощаться с болельщиками в Давосе: сегодня он финишировал лишь двадцать четвертым.

У женщин в тройке призерок обошлось без сенсаций: победила норвежка Тереза Йохауг, ориентировавшаяся на время стартовавшей на два номера раньше Фриды Карлссон. Затем отодвинуть шведку на третью позицию смогла Джессика Диггинс из США.

В первой десятке финишировали представительницы сразу шести стран. В компании четырех победительниц общего зачета Кубка мира (Диггинс, Йохауг и еще двух норвежек Хейди Венг и Ингвильд Эстберг), а также обладательницы желтой майки лидера нынешнего сезона Карлссон оказались немецкая классистка Катарина Хенниг, француженка Дельфин Клодель, еще две лыжницы из США: Хэйли Свирбул и Рози Бреннан, а также Вероника Степанова. После эстафеты в Лиллехаммере чемпионка мира среди юниоров сумела обогнать свою ровесницу Хелене Мари Фоссесхольм и в индивидуальной гонке. Более титулованная и опытная норвежка, считающаяся мастером конька, сегодня отстала от Степановой на десять секунд.

Остальным лыжницам сборной России пришлось сегодня тяжело: лидеры команды Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Юлия Ступак на высоте чувствуют себя не слишком комфортно.

Результаты гонок с раздельного старта свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам-2021/2022 в Давосе смотрите здесь