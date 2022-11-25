Лыжное двоеборье. Кубок мира 2022/23: расписание, результаты, где смотреть

Соревнования Кубка мира по лыжному двоеборью в сезоне 2022/23 стартовали 25 ноября этапом в финской Руке. Впервые Кубок мира в этом виде спорта был проведен в сезоне 1983/84, и в этом году трофей будет разыгран в 40-й раз. Женские соревнования на Кубок мира по лыжному двоеборью впервые состоялись в сезоне 2020/21.

11 этапов у мужчин и 5 у женщин

Мужчинам в нынешнем сезоне в борьбе за Большой хрустальный глобус предстоит провести 11 этапов. Календарь женского Кубка мира насчитывает всего пять этапов, первый из которых пройдет с 1 по 4 декабря 2022 года в норвежском Лиллехаммере.

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Действующими обладателями Кубка мира являются норвежец Ярл Магнус Риибер у мужчин (он выиграл Большой хрустальный глобус в четырех предыдущих сезонах кряду) и его соотечественница Гюда Вестволль Хансен у женщин. В прошлом сезоне норвежка, которой на тот момент было всего 19 лет, не только завоевала трофей, но и выиграла при этом все пять состоявшихся этапов Кубка мира.

Помимо Кубка мира, главным соревнованием нынешнего сезона станет чемпионат мира-2023, который пройдет с 21 февраля по 5 марта будущего года в словенской Планице. Соревнования двоеборцев по программе чемпионата мира пройдут с 24 февраля по 3 марта, и в них будут разыграны пять комплектов наград. Мужчины будут соревноваться в трех видах программы (в двух индивидуальных дисциплинах и в командном турнире), женщины – в одном. Кроме того, впервые в истории чемпионатов мира на ЧМ-2023 в Планице пройдет смешанный командный турнир по лыжному двоеборью.