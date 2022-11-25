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Лыжное двоеборье. Кубок мира 2022/23: расписание, результаты, где смотреть

Все, что нужно знать о Кубке мира по лыжному двоеборью в сезоне 2022/23

3 мин автор Владимир Юринов
disciplineЛыжное двоеборье‎
GettyImages-1304266081
(Фото © 2021 Getty Images)

Соревнования Кубка мира по лыжному двоеборью в сезоне 2022/23 стартовали 25 ноября этапом в финской Руке. Впервые Кубок мира в этом виде спорта был проведен в сезоне 1983/84, и в этом году трофей будет разыгран в 40-й раз. Женские соревнования на Кубок мира по лыжному двоеборью впервые состоялись в сезоне 2020/21.

11 этапов у мужчин и 5 у женщин

Мужчинам в нынешнем сезоне в борьбе за Большой хрустальный глобус предстоит провести 11 этапов. Календарь женского Кубка мира насчитывает всего пять этапов, первый из которых пройдет с 1 по 4 декабря 2022 года в норвежском Лиллехаммере.

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Действующими обладателями Кубка мира являются норвежец Ярл Магнус Риибер у мужчин (он выиграл Большой хрустальный глобус в четырех предыдущих сезонах кряду) и его соотечественница Гюда Вестволль Хансен у женщин. В прошлом сезоне норвежка, которой на тот момент было всего 19 лет, не только завоевала трофей, но и выиграла при этом все пять состоявшихся этапов Кубка мира.

Помимо Кубка мира, главным соревнованием нынешнего сезона станет чемпионат мира-2023, который пройдет с 21 февраля по 5 марта будущего года в словенской Планице. Соревнования двоеборцев по программе чемпионата мира пройдут с 24 февраля по 3 марта, и в них будут разыграны пять комплектов наград. Мужчины будут соревноваться в трех видах программы (в двух индивидуальных дисциплинах и в командном турнире), женщины – в одном. Кроме того, впервые в истории чемпионатов мира на ЧМ-2023 в Планице пройдет смешанный командный турнир по лыжному двоеборью.

Норвежец Ярл Магнус Риибер в этом сезоне будет не только отстаивать Большой хрустальный глобус, но и защищать титул чемпиона мира, полученный два года назад
Норвежец Ярл Магнус Риибер в этом сезоне будет не только отстаивать Большой хрустальный глобус, но и защищать титул чемпиона мира, полученный два года назад (2021 Getty Images)

100 баллов за победу

Победитель каждого из индивидуальных стартов Кубка мира будет получать 100 очков в общий зачет, спортсмен, занявший второе место – 80 очков, занявший третье место – 60, а всего на каждом старте очками будут отмечаться 30 сильнейших двоеборцев. Точно такая же система начисления баллов в зачет Кубка мира будет применяться и в женских соревнованиях.

Кроме того, у двоеборцев на Кубке мира будет вестись борьба еще в двух малых номинациях: «лучший прыгун» и «лучший лыжник». Система начисления баллов в них аналогична той, которая применяется в борьбе за Большой хрустальный глобус. 30 спортсменов, лучше всех на этапе выступившие на трамплине, в зависимости от занятого места получат от 100 до 1 кубковых баллов в номинации «лучший прыгун». Точно по такой же системе будут оцениваться и результаты, показанные на лыжне.

В командных и смешанных командных турнирах очками будут отмечаться по восемь лучших сборных: от 50 (восьмое место) до 400 баллов (победитель) в командных и смешанных командных соревнованиях, от 25 (восьмое место) до 200 баллов (победитель) в спринтерских командных турнирах.

Результаты этапов Кубка мира 2022/23 по мере их завершения смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира 2022/23 по лыжному двоеборью у мужчин смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира 2022/23 по лыжному двоеборью у женщин смотрите здесь

Следить за соревнованиями Кубка мира по лыжному двоеборью в режиме онлайн можно здесь

Где смотреть трансляции?

В прямом эфире все соревнования по лыжному двоеборью в сезоне 2022/23 доступны на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка)

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