Лыжное двоеборье. Календарь Кубка мира 2022/23

Кубок мира по лыжному двоеборью в сезоне 2022/2023 будет состоять из одиннадцати этапов. При этом, у женщин соревнований почти в два раза меньше. Им зимой 2022/23 предстоит только пять этапов Кубка. Из других событий в календаре лыжного двоеборья важнейшим станет чемпионат мира в Планице (Словения), который пройдет с 24 февраля по 4 марта. Его результаты не повлияют на расклады в борьбе за Большой Хрустальный глобус (главный трофей за победу в общем зачете Кубка мира).

Открывает сезон Кубка мира этап в Руке (Финляндия) с 24 по 27 ноября. Эти исключительно мужские соревнования — отличный шанс проявить себя перед домашней публикой для быстрейшего лыжника прошлого года — Илькке Херола. Второй этап — там выступят и мужчины, и женщины — пройдет в Лиллехаммере. Прорваться на первую строчку в Норвегии кому-либо кроме хозяев и хозяек там будет невероятно трудно. Ярл Магнус Риибер последние четыре сезона неизменно забирает Большой Хрустальный глобус, Йорген Гробак прошлой зимой в Пекине стал самым титулованным двоеборцем в истории Олимпийских игр, а у женщин Гюда Вестволль Хансен прошлый Кубок мира прошла без единого поражения.

У одного из главных конкурентов норвежцев — талантливого 21-летнего австрийца Йоханнеса Лампартера будет возможность взять реванш уже на следующем этапе в Рамзау. Сразу после Нового года настанет черед стабильного эстонца Кристьяна Ильвеса блеснуть на домашнем трамплине и трассе в Отепя.

В самом выигрышном положении с точки зрения борьбы за Хрустальный глобус представители Бундестим, ведь три этапа Кубка мира из пяти в промежуток с 13 января по 12 февраля пройдут как раз в Германии, а значит — до чемпионата мира Винценц Гайгер, Теренс Вебер и Йоханнес Ридзек могут значительно улучшить свое положение в тотале (особенно с учетом того, что Риибер зачастую выступает не на всех стартах перед главным турниром сезона).

В случае если норвежец с минимальными потерями пройдет сезон, уже в Осло в начале марта он может выиграть пятый Хрустальный глобус подряд. У женщин сезон на этом этапе закончится. Мужчинам же предстоит заключительный раз выйти на старт в Финляндии — официальное вручение трофеев состоится в Лахти в конце марта.

Olympics представляет подробное расписание Кубка мира по лыжному двоеборью в сезоне 2022/23