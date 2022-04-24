Легкая атлетика. Рекорд Кипчоге побит и другие итоги марафонского уик-энда

В Вене новый рекорд трассы у женщин

Ежегодный легкоатлетический марафон, с 1984 года проводящийся в столице Австрии, в 2022-м порадовал всех любителей спорта захватывающей борьбой за победу как у женщин, так и у мужчин. Последние стартовали у здания ООН на две минуты раньше основной группы из восьми тысяч бегунов-любителей. Тройка пейсмейкеров вела лидеров из расчета на время 63 минуты к экватору дистанции и более высокий темп на второй половине. Ориентиром для элитных бегунов был рекорд трассы 2:05.41, установленный в 2014 году эфиопом Гету Фелеке.

В итоге, план реализовать не удалось — на отметке 21 км отставание от целевого результата группы из 17 лидеров составляло 21 секунду. Темп оставался равномерным до 30 км, когда пейсмейкеры сошли. Тут же, возле стадиона имени Эрнста Хаппеля предпринял рывок главный предстартовый фаворит — Окбе Кибром. Казалось, что рекордсмен Эритреи уверенно бежит к победе, однако за четыре километра до конца дистанции его неожиданно обогнал Космас Мутети. Кенийский бегун, которого тренирует экс-мировой рекордсмен Патрик Макау, удержал преимущество и финишировал у Бургтеатра с лучшим временем в карьере — 2:06.53. Всего шесть секунд ему уступил соотечественник Леонард Лангат. Расстроенный Кибром — третий.

У женщин действующая победительница Вибиан Чепкируи не просто защитила титул, но и установила новый рекорд трассы в Вене — 2:20.59 — на минуту тринадцать секунд быстрее времени Нэнси Кипроп образца 2019 ода. Кенийская спортсменка оторвалась от соперниц уже через 7 км на дистанции. Уверенно работая за спиной мужа и пейсмейкера в одном лице — Уэсли Кангого, Чепкируи лидировала восемь километров, пока на холмистой части трассы к ней не присоединились соотечественницы Рут Чебиток и Виола Ятор. К середине дистанции чемпионка вернула 13-секундный просвет. За 10 км до финиша Ятор, личный рекорд которой значительно медленнее соперниц, стала отставать, а тандем лидеров боролся между собой до заключительных сотен метров дистанции. В итоге, Чепкируи оказалась быстрее на 4 секунды.

Элиуд Кипчоге лишился одного из своих рекордов в Гамбурге Фото © 2021 Getty Images

Два рекорда и быстрейший дебют в истории у женщин в Гамбурге

На одном из крупнейших весенних марафонов Германии состоялось сразу два исторических события. Во-первых, пал рекорд трассы, установленный в 2013 году великим кенийцем Элиудом Кипчоге, тогда дебютировавшим на дистанции 42 км 195 м. Причем улучшить время двукратного олимпийского чемпиона и быстрейшего марафонца в истории — 2:05.30 — удалось сразу четырем спортсменам. Борьба за победу шла до самой финишной ленты, которую первым разорвал не слишком известный кениец Сибриан Котут. Результат чемпиона на трассе по улицам города с самым большим количеством мостов в мире — 2:04.47. Всего секунду Котуту, чей личный рекорд ранее составлял 2:07.11, уступил Стивен Кисса из Уганды, для которого это был первый марафон в карьере. Судьба третьего места также решалась в финишном спурте — и вновь проигравшим оказался угандийский бегун: Виктор Киплангат отстал от эфиопа Воркинеха Тадессе на две секунды.

У женщин забег в Вольном и ганзейском городе идеально сложился для 22-летней Ялемзерф Йехуалав. Эфиопская спортсменка, 27 февраля установившая мировой рекорд на дистанции 10 км по шоссе, стала обладательницей целого ряда достижений. Во-первых, никогда преимущество чемпионки над спортсменкой, занявшей второе место на марафоне уровня лейбла World Athletics, не составляло фантастические 8 минут 52 секунды! Во-вторых, на территории Германии ни одна женщина не бежала дистанцию быстрее 2:17.23, показанных Йехуалав в Гамбурге. К тому же, этот результат является быстрейшим дебютом и пятым временем в истории. Стоит ли говорить, что Ялемзерф с огромным запасом превзошла и рекорд трассы.

Эфиопское доминирование в столице Испании

На марафоне в Мадриде, отмеченном золотым лейблом World Athletics, пал рекорд трассы у женщин (2:26.24), установленный в 2019 году. Причем, вопреки предстартовым прогнозам сделать это удалось не быстрейшей в заявке спортсменке Воркнеш Алему из Эфиопии, а ее куда менее известной соотечественнице Сиранеш Йирга Дагне. Последняя продемонстрировала отличную раскладку по дистанции непростой трассы — с негативным сплитом (когда вторая половина марафона быстрее первой) и сбросила с предыдущего лучшего времени минуту сорок семь секунд. Более того, удержавшиеся с Йирга Дагне дольше всего эфиопки Месерет Абебаеху и Касу Битев Леменех также сумели пробежать быстрее рекорда-2019.

У мужчин до быстрейшего результата в истории мадридского марафона (2:08.18) победителю — также эфиопу Абделу Гадане Гемеде не хватило 26 секунд. Третьим финишировал один из главных предстартовых фаворитов Зевуду Хайле Бекеле (не родственник великого Кенинисы), а разбавил эфиопские цвета на подиуме Джофри Кусуро из Уганды. Его звездный соотечественник — олимпийский чемпион-2012 и чемпион мира-2013 Стивен Кипротич — остался за чертой призеров.

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