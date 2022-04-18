Легкая атлетика. Марафон. Олимпийская чемпионка побеждает в Бостоне

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Перес Джепчирчир из Кении пополнила свою коллекцию наград трофеем за победу в самом престижном легкоатлетическом марафоне — Бостонском, прошедшем в понедельник, 18 апреля. Один из старейших пробегов мира в 2022 году состоялся в 126-й раз и традиционно собрал десятки тысяч бегунов-любителей (которым для участия также необходимо выполнить норматив) и невероятно сильный состав спортсменов и спортсменок элитной группы.

Захватывающая гонка у женщин

Джепчирчир, уже вошедшая в историю как единственная, кому удалось за один календарный год выиграть Олимпиаду и марафон-мейджор (в прошлом году она финишировала первой в Нью-Йорке), с самого старта включила чемпионскую скорость. Уже к отметке 10 км за кенийской суперзвездой держались только две соперницы: соотечественница — чемпионка Лондона-2021 и обладательница второго заявочного времени Джоселин Джепкосгей, а также экс-обладательница мирового рекорда Абабель Йешанех из Эфиопии.

В группе преследовательниц бежала 42-летняя легенда марафонских дистанций Эдна Киплагат .Кенийская победительница трех мейджоров (в том числе Бостона пять лет назад) и двух чемпионатов мира не пыталась поддерживать темп Джепчирчир. Опытнейшая спортсменка ориентировалась только на свою раскладку по дистанции, и это решение принесло ей итоговое четвертое место. Джепкосгей же просчиталась — она потратила все силы к тридцать седьмому километру, выпала из лидирующей тройки и завершила дистанцию только седьмой.

Йешанех и Джепчирчир выдали зрелищную дуэль на финишной прямой, которой могло и не быть — кенийская спортсменка оторвалась за 2 км до конца, однако не смогла сориентироваться на трассе и преждевременно сбросила скорость. Эфиопская бегунья вернулась в борьбу за победу, но финальный спурт лучше удался ее сопернице. Джепчирчир разорвала финишную ленту, а через четыре секунды завершила забег и Йешанех: итоговое время спортсменок — 2:21.01 и 2:21.05 соответственно. Дополнила подиум 50-го для женщин Бостонского марафона кенийка Мэри Нгуги (а в 2021 году также была третьей) — она обогнала Киплагат в районе «холма разбитых сердец».

Лучшей из американок на финише была 34-летняя Нелл Рохас (2:25.57 и десятое место), бронзовая олимпийская медалистка Молли Сейдел сошла с дистанции в районе отметки 25 км.

Эванс Чебет пересекает финишную черту 126-го Бостонского марафона 18 апреля 2022 года Фото © 2022 Getty Images

У мужчин повержены два чемпиона прошлых лет

Повторять безумную тактику СиДжея Альбертсона, в 2021 году 103 минуты державшегося единолично в лидерах, не рискнул никто, в том числе и сам спортсмен из США. Группа лидеров из 15 бегунов держалась вместе до начала спусковой части после «холма разбитых сердец», пока решающее ускорение за 7 км до финиша не предпринял 33-летний кениец Эванс Чебет. На рывок отреагировал только активно стартовавший в прошлом сезоне (три марафона и два полумарафона) танзаниец Габриэль Гиай. Вскоре стало очевидно, что решение 25-летнего спортсмена было поспешным — темп оказался для него слишком быстрым. Чебет широкими шагами улетел от Гиая, а последнего обогнали два кенийских чемпиона прошлых лет: финишировавший первым на Бойлстон-стрит 11 октября 2021-го Бенсон Кипруто и триумфатор-2019 Лоуренс Чероно.

Тандем пытался нагнать Чебета, но все что им удалось — сократить минутное отставание в два раза. Время чемпиона — 2:06.51, Чероно — 2:07.21, Кипруто уступил последнему еще шесть секунд. СиДжей Альбертсон пробежал массачусетскую гонку на 1 минуту 21 секунду быстрее, чем в прошлом году, однако в зачете спортсменов из США был только третьим.

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