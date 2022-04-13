Легкая атлетика. Марафоны. Календарь сезона-2022

Сезон-2022 в мире легкоатлетических марафонов — фактически первый постковидный, ведь с момента начала пандемии два года подряд множество забегов на классической дистанции 42 км 195 м было отменено или проводилось в непривычные даты. На этот раз все мейджоры (Бостон, Берлин, Лондон, Чикаго и Нью-Йорк) состоятся в традиционные сроки. Исключением является только марафон в столице Японии, также входящий в элитную шестерку самых престижных шоссейных легкоатлетических соревнований. Состоявшийся 6 марта забег (победы в нем одержали мировые рекордсмены из Кении Элиуд Кипчоге и Бриджид Косгей) формально проводился под вывеской «Токио-2021» и заменял прошлогодние соревнования.

Традиционно марафонский сезон будет разделен на два временных промежутка — весенний (до конца мая) и осенний (до конца декабря). В самые жаркие месяцы соревноваться будут только спортсмены сборных команд — в июле в Орегоне (США) в рамках чемпионата мира по легкой атлетике, а также в августе на чемпионате Европы по летним видам спорта.

Выполнение квалификационных нормативов для участия в крупнейших турнирах — одна из целей спортсменов, которые рано открывают сезон. Рекордов на чемпионатах мира и Европы как правило не устанавливают — марафонцы там бегут не на время, а на победу — без пейсмейкеров.

А вот на забегах осенью и весной ситуация другая — за высокие результаты организаторы назначают солидные бонусы. В 2022-м сразу несколько спортсменов успели пробежать быстрый марафон: Кипчоге в Токио показал четвертое время в истории (2 часа 2 минуты 40 секунд), Косгей — третье (2:16.02), эфиоп Теферу Фикре Бекеле установил рекорд трассы в Риме, француз Мурад Амдуни стал быстрейшим марафонцем в истории страны, финишировав третьим в Париже, а серебряный призер Олимпийских игр в Токио Абди Нагейе в Роттердаме превзошел собственный рекорд Нидерландов, там же улучшила достижение для женщин Нинке Бринкман.

Из числа мейджоров весной пройдет Бостон — 18 апреля, осеннюю программу откроет в сентябре Берлин (там установлено больше всего мировых рекордов), затем в течение двух уик-эндов марафонское безумие продолжат Лондон и Чикаго. Последним из пятерки классических забегов станет забег 6 ноября в Нью-Йорке. Закроет сезон «азиатская тройка» Гонконг-Шанхай-Абу-Даби.

Olympics представляет полное расписание самых престижных легкоатлетических марафонов сезона-2022.

Легкая атлетика. Марафоны. Сезон-2022. Расписание

6 марта. Токио, Япония

27 марта. Рим, Италия

3 апреля. Милан, Италия

3 апреля. Париж, Франция

3 апреля. Ганновер, Германия

10 апреля. Роттердам, Нидерланды

18 апреля. Бостон, США

24 апреля. Вена, Австрия

24 апреля. Мадрид, Испания

8 мая. Барселона, Испания

8 мая. Прага, Чехия

17 июля. Орегон, США. Чемпионат мира по легкой атлетике. Мужчины

18 июля. Орегон, США. Чемпионат мира по легкой атлетике. Женщины

15 августа. Мюнхен, Германия. Чемпионат Европы по летним видам спорта

1 сентября. Пекин, Китай

25 сентября. Берлин, Германия

2 октября. Лондон, Великобритания

9 октября. Чикаго, США

10 октября. Мюнхен, Германия

16 октября. Амстердам, Нидерланды

30 октября. Франкфурт-на-Майне, Германия

6 ноября. Нью-Йорк, США

6 ноября. Стамбул, Турция

13 ноября. Афины, Греция

20 ноября. Гонконг

27 ноября. Шанхай, Китай

17 декабря. Абу-Даби, ОАЭ

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