Легкая атлетика. Марафон. Рекорд Франции в Париже, в Ганновере побеждает дебютантка, в Милане также высокие результаты

В воскресенье, 3 апреля, состоялись сразу три престижных легкоатлетических марафона, имеющих лейбл World Athletics. Тысячи бегунов-любителей и десятки профессионалов приняли участие в соревнованиях на дистанции 42 км 195 метров по улицам Парижа, Милана и Ганновера. На всех трех пробегах были показаны высокие результаты.

В столице Франции два рекорда

Первой финишную черту на фешенебельной Авеню Фош пересекла 27-летняя кенийская спортсменка Джудит Джептум Корир. Сюрпризом дня стал не сам факт победы одной из главных претенденток на призовое место, а показанное ею время. Несмотря на не самые благоприятные погодные условия (около ноля градусов) и слишком быстрый темп лидирующей группы (32:23 на отметке 10 км) Джептум Корир пробежала дистанцию за 2 часа 19 минут 48 секунд — на 2 минуты 42 секунды быстрее собственного лучшего достижения. Рекорд трассы в Париже (2:20.55), установленный в 2017 году другой кенийкой — Пьюрити Черотич, чемпионка также превзошла. Помимо прочего, Джептум Корир стала первой женщиной, преодолевший гроссмейстерский рубеж 2:20 на территории Франции. После финиша спортсменка отметила в интервью организаторам, что самым сложным фактором стала холодная погода. Соперницы борьбу навязать не смогли — в районе 27-го километра трассы она убежала от группы и наращивала преимущество. Занявшая второе место эфиопка Фанту Джимма проиграла на финише более трех минут.

Мужчины стартовали на Елисейских полях через полчаса после женщин. Пейсмейкеры отлично справлялись со своей задачей и вели группу лидеров из пятнадцати атлетов с расчетом на то, чтобы превзойти рекорд трассы — 2:04.23, установленный Элишей Ротичем в прошлом году. Однако после экватора дистанции темп стал постепенно падать — в итоге пелотон за 12 км до финиша прозевал рывок эфиопского тандема — чемпиона мейджора в Чикаго-2021 Сеифу Туры и обладателя личного рекорда в 2:05 Десо Гелмисы. Попытался поддержать их скорости и рекордсмен Франции на дистанции 5000 м и чемпион Европы-2018 на 10 000 м Мурад Амдуни — он отставал от лидеров на 10-15 секунд. До заключительных метров дистанции диспозиция не поменялась: Тура и Гелмиса в спурте определяли победителя (быстрее оказался последний). Амдуни не сдерживал после финиша слез — ему удалось почти на полторы минуты улучшить державшийся почти 19 лет рекорд Франции (установлен также в Париже в 2003 году Бенуа Звирживски). Теперь быстрейшее в истории страны время на марафонской дистанции составляет 2 часа 5 минут 10 секунд.

В Италии успех за ветеранами, в Германии — за новичками

Чемпионами прошедшего в массовом формате впервые с 2019 года двадцатого марафона в Милане стали кениец Титус Кипруто и его соотечественница Вивиан Киплагат. К рекорду трассы ближе был результат чемпионки у женщин — до времени, показанного эфиопкой Хивот Гебрекидан в 2021-м году (тогда бежала только элита), не хватило 43 секунд, а до того, чтобы преодолеть 2:20 — всего 18. Киплагат, уже побеждавшая в Милане три года назад, была готова установить новое достижение, но для того, чтобы сбросить еще несколько секунд, не хватило сильных соперниц. Победа далась Вивиан легко — занявшая второе место эфиопка Синтайех Тилахун проиграла ей две минуты.

У мужчин забег вышел более конкурентным, но борьба шла далеко не на тех скоростях, которые показал в 2021-м Титус Экиру (2:02.57 — пятое время в истории). Только двоим спортсменам удалось пробежать дистанцию быстрее 2:06: Кипруто и уступившему ему 15 секунд Даниэлю Кибету. Третьим с минутным отставанием финишировал призер чемпионата мира-2017 Альфонс Симбу из Танзании. Лучшим итальянцем стал чемпион страны в кроссовом беге Илиасс Ауани. В дебюте на марафонской дистанции он финишировал десятым с результатом 2:08.34.

В Ганновере в рамках тридцатого в истории марафона также состоялся чемпионат страны и квалификация на чемпионат Европы, который пройдет в августе в Мюнхене. У мужчин победу одержал обладатель лучшего заявочного времени среди местных атлетов Хендрик Пфайффер. В районе отметки 30 км он сумел убежать от основной группы и финишировал с преимуществом почти в три минуты над кенийским спортсменом Йосфатом Кипропом Киптисом. Чемпион марафона и Германии, преодолевший дистанцию на 31 секунду быстрее квалификационного норматива на чемпионат мира в Юджине (2:11.30), подвел итог гонки в интервью для канала NDR:

Когда в районе 30-го километра я остался один, пришлось бороться с сильным ветром. Моими целями были титул и пробежать из 2:11. Испытал облегчение, что все получилось.

У женщин итог вышел неожиданным. Главная претендентка на победу — Рабеа Шенеборн — не только уступила 32 секунды личному рекорду, но и финишировала только второй. На последних километрах дистанции спортсменка испытывала судороги в ногах и не смогла поддерживать темп бежавшей первый в карьере марафон 31-летней Доменики Майер. Отставание Шенеборн от сенсационной победительницы составило на финише 45 секунд: Майер выбежала из 2:27 и выполнила нормативы для допуска к чемпионатам мира и Европы.