Легкая атлетика. Марафон. Токио-2022: Кипчоге и Косгей побеждают с лучшим временем сезона

Двукратный олимпийский чемпион в марафоне — кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге — сделал еще один шаг на пути к величию. К своей внушительной коллекции достижений действующий мировой рекордсмен на дистанции 42 км 195 м (2:01.39) утром 6 марта добавил еще одно — титул победителя мейджора в столице Японии. Теперь у Кипчоге есть титулы четырех из шести самых престижных коммерческих марафонов: Лондонского, Берлинского, Чикагского и Токийского.

Четырнадцатая по счету победа Элиуда на самой престижной шоссейной дистанции могла завершиться и новым мировым рекордом — на это рассчитывал и сам 37-летний спортсмен, и организаторы. Однако помимо объективного фактора — сильного встречного ветра (от которого Кипчоге закрывала тройка пейсмейкеров только до отметки 21 км), сказалась и нелепая ситуация, случившаяся с группой лидеров на первом круге. Десятка бегунов перепутала поворот и в итоге вынуждена была возвращаться, потеряв ритм и несколько драгоценных секунд. Тем не менее, Кипчоге быстро вернул привычную скорость и преодолел полумарафон за 61.03 (чуть медленнее темпа мирового рекорда). С каждым следующим километром кенийский мастер увеличивал темп, как результат — вскоре с ним остался бежать бок о бок только соотечественник — Амос Кипруто.

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 стал отставать только за шесть километров до финиша. Кипчоге же сумел еще добавить на заключительном отрезке и завершить гонку с результатом 2:02.40 — это быстрейшее время на марафонской дистанции, показанное на территории Японии и четвертое в истории (в топе три результата кенийского спортсмена и один — эфиопа Кененисы Бекеле). Кипруто удержался на втором месте и установил личный рекорд — 2:03.13. Третье место с результатом 2:04.14 у эфиопа Тамирата Толы. Любимец местных болельщиков и рекордсмен страны Сузуки Кенго финишировал четвертым: он не был в группе лидеров на первой половине дистанции, но сумел добавить на последних километрах. Еще 19 японских марафонцев сумели пробежать дистанцию быстрее 2 часов 10 минут.

Соотечественница Кипчоге и тоже обладательница мирового рекорда (2:14.04) Бриджид Косгей пробежала дистанцию по улицам Токио по схожему сценарию (за исключением ошибки с поворотом). Последняя соперница кенийской спортсменки — победительница Берлинского марафона-2021 с личным рекордом Готитом Гебресласе — держалась в лидирующем тандеме до отметки 36 км. Однако темп Косгей настолько вымотал Гебресласе, что на финише она пропустила вперед еще и Ашете Бекере, также представляющую Эфиопию.

При этом, занявшие второе и третье места спортсменки установили личные рекорды. Бекере со своего прошлогоднего результата, показанного на трассе в Лондоне, сбросила 20 секунд — теперь лучшее ее время в карьере составляет 2:17.58. Гебресласе в Токио сумела пробежать почти на две минуты быстрее, чем в Берлине полгода назад. Победительница Косгей показала третий результат в истории — 2:16.02.