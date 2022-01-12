Легкая атлетика. Марафон. Элиуд Кипчоге начал подготовку к Парижу-2024

«Цель — победить, время для меня не имеет значения», — так один из величайших легкоатлетов в истории, двукратный олимпийский чемпион в марафоне и мировой рекордсмен на этой дистанции (2:01.39 в Берлине-2018) Элиуд Кипчоге ответил на вопрос о своих планах на Игры-2024 в Париже.

Намерение стать первым в истории трехкратным победителем марафона на Олимпиаде (по два золота также у Абебе Бикилы из Эфиопии и Вальдемара Церпински из ГДР) было озвучено сегодня на презентации нового спонсора команды NN (помимо Кипчоге в проекте менеджера Йоса Херменса также выступает второй быстрейший марафонец в истории и трехкратный олимпийский чемпион на стайерских дистанциях Кенениса Бекеле).

Спортивный директор спонсора — британской компании INEOS (при их поддержке Кипчоге на специально организованном забеге в Вене 12 октября 2019 года преодолел на дистанции 42 км 195 м двухчасовой рубеж) Дэйв Брейлсфорд объявил, что соглашение с командой рассчитано, как минимум, до 2024 года, а главной целью будет рекордное третье олимпийское золото Кипчоге.

Напомним, что в Париже-2024 великому кенийцу будет уже 39 лет — возраст солидный даже для марафонцев. Однако в пользу Элиуда говорит то обстоятельство, что на Олимпиаде атлеты, как правило, бегут не на рекордно быстрое время, а на победу. А опыта тактической борьбы и выступлений на Играх (а он выигрывал медали и на стадионе, впервые еще в Афинах-2004) у Кипчоге больше, чем у кого бы то ни было. Да и достигнет ли кто-то скоростей кенийца на марафонской дистанции в обозримом будущем — большой вопрос.

О победе Кипчоге в олимпийском марафоне Токио-2020 читайте здесь