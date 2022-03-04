Легкая атлетика. Марафон. Токио-2022: что ждать, где смотреть

Один из величайших легкоатлетов в истории, двукратный олимпийский чемпион в марафоне и мировой рекордсмен на этой дистанции (2:01.39 в Берлине-2018) Элиуд Кипчоге открывает сезон-2022 в воскресенье, 6 марта в Токио. Ранее кенийский спортсмен в мейджоре по улицам японской столицы участия не принимал. Парадоксально, но свое второе олимпийское золото Кипчоге выиграл не в Токио, ведь соревнования в этой дисциплине в рамках Игр-2020 проходили на острове Хоккайдо.

В числе причин, побудивших его приехать в Японию, на пресс-конференции в преддверии марафона великий кениец назвал, прежде всего, уровень увлеченности спортом в стране:

«Во-первых, я люблю культуру японцев — бег у них в крови. К тому же, получить, наконец, шанс пробежать по улицам Токио — отличная возможность продемонстрировать людям, что бег — это жизнь».

К тому же, у Кипчоге остались в прямом смысле сладкие воспоминания от Олимпийских игр:

«После финиша я хочу снова насладиться ан-пан (японская выпечка с начинкой из бобов адзуки — прим. Olympics). Попробовал это блюдо прошлым летом, и мне очень понравилось».

Помешать насладиться любимым лакомством раньше всех остальных на финише великому кенийцу попытаются очень сильные соперники. Эфиоп Бирхану Легесе, также как и Кипчоге представляющий команду NN, дважды побеждал в Токио: в 2019-м (тогда даже проливной дождь и сильный ветер не помешали ему преодолеть дистанцию 42 км 195 м быстрее 2 часов 5 минут) и в 2020-м. К тому же Легесе является обладателем третьего времени в истории на марафоне — в 2019 году на мейджоре в Берлине он показал результат 2:02.48. При этом, Бирхану тогда не победил — быстрее более чем на минуту был его соотечественник Кенениса Бекеле.

При похожих обстоятельствах установил личный рекорд и Мосинет Джеремью: в 2019 году эфиоп до последнего держался за спиной Кипчоге на Лондонском марафоне. И Джеремью, и Легесе сделают все возможное, чтобы выйти из тени великих. Вопрос в том, хватит ли этому тандему опыта в противостоянии с Кипчоге: раскладывать силы по дистанции он умеет как никто другой. Также в числе претендентов на призовые места у мужчин призеры чемпионатов мира разных лет кениец Амос Кипруто и эфиоп Тамират Тола. Главная надежда местных болельщиков — рекордсмен Японии (2:04.56) Сузуки Кенго.

Главная звезда женского стартового листа — мировая рекордсменка (2:14.04) Бриджид Косгей. В Токио спортсменка из Кении ранее не стартовала, а с олимпийским сезоном в целом, и Играми-2020 в частности, у нее связаны не лучшие воспоминания: на трассе в Саппоро в очень жаркую погоду победу одержала Перес Джепчирчир. Косгей уступила соотечественнице 16 секунд. Попасть на подиум на мейджоре осенью 2021 года Бриджид также не удалось: в Лондоне мировая рекордсменка финишировала на обидном четвертом месте. Как раз занявшая в столице Великобритании третье место с личным рекордом эфиопка Ашете Бекере и будет главной соперницей Косгей. Высокие шансы на успех у соотечественницы Бекере — победительницы Берлинского марафона-2021 с личным рекордом Готитом Гебресласе.

Также в числе претенденток на победу Анджела Тануи из Кении (у нее второе заявочное время среди всех спортсменок). Однако все свои лучшие результаты последняя показывала на марафонах категорией ниже мейджоров. Помимо африканских спортсменок высокий результат способны показать рекордсменка США на полумарафонской дистанции Сара Холл и японка Ичияма Мао.

Марафон в Токио-2022. Расписание трансляций

по московскому времени

6 марта, воскресенье

Начало в 03:10

В прямом эфире марафон в Токио-2022 можно будет посмотреть на канале Eurosport и в Eurosport Player

В повторе марафон в Токио-2022 можно будет посмотреть в 19:00 на канале Eurosport 2