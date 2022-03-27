Легкая атлетика. Марафон. Рим-2022: Бекеле устанавливает новый рекорд

В воскресенье, 27 марта, в Риме состоялся первый престижный легкоатлетический марафон сезона в Европе, имеющий золотой лейбл World Athletics. Более 11 тысяч любителей бега стартовали на дистанции 42 км 195 метров, проходившей неподалеку от всех главных достопримечательностей столицы Италии. Финишировать участникам соревнований предстояло у знаменитого Колизея — там был выстроен почетный коридор из волонтеров в костюмах римских легионеров.

Первым, кого они приветствовали гремя щитами, стал чемпион мужского марафона — установивший новый рекорд трассы (2 часа 6 минут 48 секунд) эфиопский спортсмен Теферу Фикре Бекеле. Двадцать минут спустя оваций удостоилась и соотечественница Бекеле —победительница среди женщин — Адугна Сечале Даласа, показавшая быстрейшее время в карьере (2:26.09). Эфиопы продолжают писать историю марафона в Риме, первую главу которой открыла легендарная олимпийская победа Абебе Бикилы в 1960 году, когда великий марафонец преодолел всю дистанцию босиком.

У мужчин сразу десять спортсменов преодолели первую половину дистанции в темпе, потенциально позволявшем превзойти предыдущий лучший результат, установленный кенийцем Бенджамином Кипту в 2009 году — 2:07.18. За десять километров до конца дистанции в отрыв убежали трио бегунов: главный предстартовый фаворит — марокканец Отман Эль-Гумри (в 2021 году он установил личный рекорд (2:06.18) в Сиене и финишировал вторым в Барселоне с результатом 2:06.30), а также два эфиопа — чемпион Франкфурта-2019 Теферу Фикре Бекеле и малоизвестный Тадессе Чемечачу, до этого ни разу не бежавший марафонскую дистанцию быстрее 2 часов 10 минут.

Группа лидеров удерживала высокую скорость, и стало очевидно, что на финише ожидается новый рекорд трассы. Его обладателем стал Фикре Бекеле, сумевший убежать от соперников на 36-м километре. Спортсмен, последний раз показывавший высокие результаты в 2019 году, сумел выйти из кризиса и отпраздновать самый главный на данный момент триумф. Эфиоп стал первым, кому удалось пробежать 42 км 195 м по улицам Рима быстрее 2 часов 7 минут.

Вторым финишировал Чемечачу: он сбросил с личного рекорда фантастические 3 минуты 45 секунд. Эль-Гумри уступил своему быстрейшему результату почти минуту, но сумел завершить забег на третьем месте.

У женщин главной звездой дня стала 30-летняя эфиопская бегунья Адугна Сечале Даласа. Изначально, она не входила в число главных претенденток на победу — свой личный рекорд она установила десять лет назад, а за последние два сезона не имела зачетных результатов на марафонской дистанции.

Тем не менее, именно Даласа задавала темп забегу. На полумарафонской отметке (21 км за 1:11.10) она оставалась единственной, кто мог пробежать дистанцию быстрее Алему Мегерту в 2019 году. Однако вскоре у Даласы, лидировавшей с более чем минутным преимуществом над ближайшей преследовательницей — дебютировавшей на марафоне кенийкой Глэдис Джеруто Кипту, начались проблемы с желудком. Эфиопская спортсменка вынуждена была несколько раз перейти на шаг, было видно, насколько тяжело ей дается каждый из них — о рекорде трассы уже не было и речи. Однако схода с дистанции не последовало — Адугна Сечале сумела перебороть организм на последних 7 километрах дистанции и финишировать первой.

Кипту продолжила серию удачных выступлений в Италии: в Неаполе в 2020-м она установила личный рекорд на полумарафоне, а в Риме начала карьеру на полной дистанции со второго места. Третье место заняла 29-летняя Неди Таделеч из Эфиопии, для которой римская весна также стала новым шагом в беговой карьере: предыдущий раз спортсменка выступала на соревнованиях почти три года назад, а лучшее время на марафоне показала и вовсе в 2017 году: тогда она пробежала дистанцию на 1 минуту 27 секунд медленнее, чем в столице Италии.