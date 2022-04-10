Легкая атлетика. Марафон. Новый рекорд вице-чемпиона Олимпиады. Итоги Роттердама-2022

Один из самых престижных шоссейных легкоатлетических забегов Европы — Роттердамский марафон второй раз за полгода не обходится без рекордов — 24 октября 2021 года бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020 бельгиец Башир Абди стал быстрейшим европейским атлетом на дистанции 42 км 195 м — 2 часа 3 минуты 36 секунд, а 10 апреля 2022 года Абди Нагейе вошел в историю дважды. Серебряный призер Игр (в августе 2021-го он уступил только великому Элиуду Кипчоге) не только установил рекорд Нидерландов — 2:04.56, но и стал первым (а марафон проходил в 41-й раз) спортсменом-мужчиной своей страны, одержавшим победу на трассе крупнейшего портового города Старого света.

При этом борьба за право первым сорвать финишную ленту шла до последних метров дистанции. Вопреки предстартовым прогнозам, всячески подогревавшим интерес к повторению олимпийского противостояния Абди и Нагейе (а они являются хорошими друзьями и перед Роттердамом вместе тренировались в Эфиопии), главным соперником нидерландского марафонца стал совсем не бельгиец. Упорно боролся за победу до последнего метра Леул Гебрселассие из Эфиопии. В итоге, он показал одинаковое с чемпионом время (на марафонской дистанции по правилам World Athletics не считают десятые доли секунды) и уступил ему всего пару метров. Замкнул тройку обладатель третьего заявочного времени (2:03.55) Рубен Кипьего из Кении — он финишировал через 16 секунд после тандема лидеров.

Группа из четырнадцати бегунов сформировалась за спинами пейсмейкеров к десятому километру дистанции и не распадалась до двадцать пятого (время на экваторе дистанции у лидеров — 1:02.16). Негативный сплит (когда на второй половине марафона время быстрее, чем на первой) не удался никому — к отметке 30 км в числе претендентов на тройку остались только семеро спортсменов, потративших меньше сил на заданный темп: Нагейе, Абди, Гебрселассие и четыре кенийца, среди которых не было двукратного чемпиона Роттердама Мариуса Кипсерема.

За два километра до финиша тройка сильнейших определилась — четвертым лишним оказался рекордсмен Европы из Бельгии. Кенийский спортсмен не выдержал чемпионских скоростей буквально за километр до конца, а в финальном спурте Нагейе под рев толпы местных болельщиков сумел опередить Гебрселассие. Едва ли иной исход был возможен, ведь столица Фрисландии — настоящее «место силы» для нидерландского спортсмена — здесь он дебютировал на марафонской дистанции в 2015 году, здесь же установил предыдущий рекорд страны в 2019-м, а теперь и одержал первую в карьере знаковую победу.

Хавен Хайлу из Эфиопии первой пересекает финишную черту Роттердамского марафона-2022 Фото © Pro Shots

У женщин борьба за победу шла на «низких высотах» — даже чемпионка Хавену Хайлу из Эфиопии преодолела дистанцию на три с лишним минуты медленнее рекорда трассы — 2:18.58, установленного в 2012 году ее соотечественницей Тики Гелана (впоследствии олимпийской чемпионкой Лондона). Тем не менее, гонка получилась захватывающей.

Уже через несколько километров после старта Хайлу и две кенийки: чемпионка Роттердама-2021 Стелла Барсосио и Дэйзи Черотич убежали в отрыв. Их темп позволял рассчитывать на обновление лучшего времени в истории трассы до отметки 18 км, к полумарафону надежда оставалась уже только на преодоление гроссмейстерского рубежа 2:20. Вскоре эфиопская спортсменка предприняла победное ускорение — более трети дистанции ей пришлось бежать в одиночку.

В борьбе за второе место Барсосио и Черотич за 7 км до финиша догнала бежавшая второй в карьере марафон нидерландская спортсменка Нинке Бринкман. Она невероятно рационально разложила силы и ближе к концу даже пыталась настичь Хайлу. В итоге спортсменок разделили всего 50 секунд (2:20.01), а Бринкман превзошла державшийся почти 19 лет рекорд Нидерландов. Третьей и также с лучшим временем в истории страны (2:26.54) финишировала участница Олимпиады в Токио (46-е место) Жанна Мамажанова-Тури из Казахстана.