Международный женский день-2022: знакомьтесь с Сини Пий – участницей Паралимпиады-2022, которая борется не только на трассе

Для участницы Паралимпиады-2022 в Пекине в лыжных гонках Сини Пий борьба никогда не останавливается.

Права людей с физической недостаточностью, гендерное равенство, устойчивая экология – 29-летняя финка использует свой статус параспортсмена для борьбы за изменения к лучшему, за более справедливый мир.

Тема Международного женского дня в этом году – «гендерное равенство сегодня ради экологически устойчивого завтра». Знакомим с этой невероятной женщиной, которая борется за устойчивый климат и надежное экологическое будущее для всех.

Сини Пий на церемонии получения Награды за достижения имени Ванг Юн Дая в Пхенчхане-2018 Фото © 2018 Getty Images

Пий росла в Рованиеми – небольшом городе на севере Финляндии, в котором мир за окном, начиная с октября, превращался в снежную сказку.

На лыжи она встала почти одновременно с тем, как начала ходить. Любовь к этому виду спорта она сохранила даже после изменившей жизнь автомобильной аварии, в которой у нее был поврежден позвоночник. Правда, после этого участница трех Паралимпиад наслаждалась лыжами иначе.

«Когда ты в детстве охотишься с отцом и регулярно ходишь на лыжах, практически все свободное время проводя на природе, это становится тебе необходимо», – рассказывает Пий в интервью Paralympic.org.

«Я каталась на лыжах всю свою жизнь. Обожала быть на природе, и когда оказалась в инвалидном кресле, этого мне очень не хватало. На коляске куда-то выбраться сложнее, в особенности на природу, но когда я приобрела свои первые сидячие лыжи, поняла, что это снова возможно».

Начав кататься на паралыжах в 2012 году, Пий смогла воссоединиться с природой и вернулась в снежные финские леса, где она росла. Спортивные результаты тоже не заставили себя ждать.

В том же году она приняла участие в своих первых международных соревнованиях, а в 2014-м квалифицировалась на Паралимпиаду в Сочи.

Время шло, и Пий начала замечать изменения вокруг себя. Некогда обильные снегопады в зимнее время случались все реже и реже. Обучение на факультете политологии в Лапландском университете помогло ей понять реальное положение дел в Арктике и осознать огромное значение окружающей среды. Пий увидела, что общество столкнулось с угрозой климатических изменений.

«У нас были зимы почти без снега, а в этом году кататься на лыжах стало возможно только в декабре», – добавляет Пий.

«Лыжные трассы у нас открылись, но натуральный снег выпал очень поздно. Это поразительно, потому что я помню, какими долгими и снежными были зимы в моем детстве. Мы уже наблюдаем климатические изменения, и чем дальше на юг, тем они существеннее».

Как параспортсменке, Пий приходится много путешествовать по миру, чтобы принимать участие в различных соревнованиях, и начать борьбу за здоровую экологию она решила с себя и со своего образа жизни.

«На представителей зимних видов спорта климатические изменения оказывают самое прямое влияние: из-за недостатка снега отменяются и переносятся гонки, – делится Пий с Lapland Student Magazine. – Но при этом спортсмены способны заботиться об окружающей среде».

«Например, мы можем дольше использовать свою одежду и рециркулировать ее, – поясняет Пий. – Мы также используем рециркулируемые материалы в производстве лыж. Когда это возможно, я стараюсь передвигаться на поезде и пользуюсь преимуществами новых технологических решений. Многие встречи сегодня мы проводим в Skype».

Чтобы принять более деятельное участие в борьбе с климатическими изменениями, Пий присоединилась к проекту «Защитите наши зимы» (Protect Our Winters или POW). В рамках этой кампании люди ищут способы и решения, которые помогают в защите экологии.

Пий стала послом программы и намерена использовать свой паралимпийский статус для привлечения внимания к одной из главных проблем современного мира.

И ее уже услышали.

Пий стала одним из пяти участников Паралимпиады-2022 в Пекине, которые получили грант программы Athlete for Good («Спорт во благо») – совместной инициативы P&G, Международного паралимпийского комитета и Международного олимпийского комитета.

Лыжница получила долю из 400 тысяч долларов, которые будут использованы POW в образовательных целях.

Сини Пий на Паралимпиаде-2014 в Сочи Фото © 2014 Getty Images

Но общественная деятельность Пий не ограничивается борьбой за экологически устойчивый мир.

Помимо этого, финская лыжница принимает участие в борьбе за права людей с физической недостаточностью, в особенности женщин.

В Пхенчхане-2018 Пий стала одним из двух спортсменов, кто получил Награду за достижения имени Ванг Юн Дая. Эту награду каждые два года во время летних и зимних Паралимпийских игр получают один атлет и одна атлетка, которые лучше всего проявляют дух Паралимпиады и формируют его будущее.

Лыжница удостоилась престижной награды за создание первого совета игроков в Национальном паралимпийском комитете Финляндии. Благодаря Пий финские паралимпийцы – мужчины и женщины – получили возможность принимать непосредственное участие в развитии паралимпийского движения и определении его будущего.

Помимо работы в спортивной комиссии, Пий также является членом Женского спортивного комитета IPC.

Этот комитет был образован для координации действий IPC в вопросах гендерного равенства в паралимпийском спорте, когда стало понятно, что в работе паралимпийского движения задействовано слишком мало женщин.

Шесть выбранных членов, включая Пий, раз в год проводят встречи, на которых обсуждают широкий спектр гендерных вопросов, в том числе более деятельное участие параспортсменок в политической жизни и в других общих инициативах.

Свободного времени между тренировками и соревнованиями у Пий практически нет, но ее это не смущает.

«Для меня важно реализовывать возможности женщин с физической недостаточностью, – продолжает она в интервью Lapland Student Magazine. – Спорт для меня является тем местом, где я способна что-то сделать и могу быть услышана».