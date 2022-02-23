Спортсмены, выигравшие для своих стран единственную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине

На каждых Олимпийских играх особое внимание всегда приковано к медальному зачету, особенно – к положению лидирующих сборных. Атлеты приносят медали в общую копилку, и для некоторых стран счет наград может идти на десятки.

При этом есть страны, которые довольствуются лишь одной медалью. Завоевание этой медали становится настоящим событием. На Играх-2022 в Пекине пять стран испытали это на себе.

Керальт Кастельет Фото © 2022 Getty Images

Испания – Керальт Кастельет (серебро, сноуборд)

Кастельет подарила всей Испании повод для праздника. 32-летняя сноубордистка стала второй в хафпайпе вслед за Хлоей Ким и с трудом сдерживала эмоции. Она завоевала свою первую медаль на своих пятых Играх.

«Все эмоции просто взорвались в конце, – сказала она в интервью Olympics.com в Пекине. – Сегодня я начала не лучшим образом, и во второй попытке все вырвалось наружу: нервы, давление, мысли о том, как это важно. Но каким-то образом мне удалось собрать все воедино и хорошо выступить».

Кастельет, которая была знаменосцем Испании на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, несомненно, является самой титулованной испанской сноубордисткой.

Александр Абраменко Фото © 2022 Getty Images

Украина – Александр Абраменко (серебро, фристайл)

Медаль Украины ожидаемо пришла из фристайла. На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 Александр Абраменко завоевал золотую медаль в лыжной акробатике. Олимпиада в Пекине стала пятой по счету для украинского спортсмена.

«Сегодня были потрясающие соревнования, – сказал Абраменко. Я счастлив,, что завоевал серебряную медаль и горжусь, что выиграл первую медаль для Украины на этих Играх».

Завоевав серебро в Пекине, Абраменко стал самым возрастным медалистом в этом виде спорта и самым возрастным украинским медалистом на зимних Олимпийских играх. На момент завоевания медали Александру было 33 года и 288 дней.

Эстония – Келли Сильдару (бронза, фристайл)

Келли Сильдару принесла Эстонии долгожданную радость. Ее бронза в слоупстайле стала первой зимней олимпийской медалью страны с Ванкувера-2010, когда лыжница Кристина Шмигун-Вяхи завоевала серебро в дополнение к двум золотым медалям Турина-2006.

Сильдару, которой исполнилось 20 лет в Пекине, является представительницей практически безгорной балтийской страны. Она завоевала первую в истории медаль во фристайле для своей страны.

«Я не могу объяснить, насколько я счастлива, – сказала спортсменка, которая пропустила предыдущие Олимпийские игры из-за травмы. – Это был такой замечательный опыт, и то, что я выиграла бронзу, просто потрясающе».

Элиза Тирума, Кристерс Апарйодс, Мартиньш Ботс, Робертс Плуме Фото © 2022 Getty Images

Латвия – Элиза Тирума, Кристерс Апарйодс, Мартиньш Ботс, Робертс Плуме (бронза, санный спорт)

Бобслей, санный спорт, скелетон – во всех этих видах Латвия традиционно сильна. Именно они принесли Латвии все 10 медалей, завоеванных на зимних Олимпийских играх. В Пхенчхане-2018 Янис Стренга и Оскарс Мелбардис завоевали бронзу в бобслее в двойках, а в Пекине успех пришел в санном спорте.

Благодаря Элизе Тируме, Кристерсу Апарйдсу, Мартиньшу Боцу и Робертсу Плуме Латвия финишировала с третьим по скорости временем в Пекине – 3:04.354 – в смешанной эстафете.

Давид Кубацкий Фото © GETTY IMAGES

Польша – Давид Кубацкий (бронза, прыжки с трамплина)

Кубацкий предоставил Польше повод для радости своим выступлением в индивидуальных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. На прошлых Играх в Пхенчхане он завоевал бронзовую медаль в командном турнире, а в Пекине блеснул на нормальном трамплине.

«Я надеюсь, что подарил улыбку людям в моей стране, желаю им действительно хорошего дня», – сказал Давид после завоевания еще одной бронзы. Кубацки, безусловно, вызвал улыбку на лицах поляков в тот день, и вошел в историю Олимпийских игр вместе с Кастельет, Абраменко, Сильдару и командой Латвии по санному спорту.