Стали известны получатели гранта P&G Athletes for Good

Некоторые спортсмены, участвующие в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2022 года в Пекине, получили гранты в рамках программы Athletes for Good – совместной инициативы компании P&G, Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК).

В общей сложности 16 спортсменов – 11 олимпийцев и пять паралимпийцев – из девяти разных стран получили 400 000 долларов США, которые будут направлены на поддержку близких их сердцу благотворительных организаций.

Деятельность таких благотворительных организаций варьируется от помощи в борьбе с климатическими изменениями до повышения осведомленности о проблемах ЛГБТ-сообщества и многого другого.

Подтвержденными участниками программы Athletes for Good являются:

Синтия Аппиа (бобслей) и Fast and Female

Жюстин Дюфур-Лапойнт (лыжный фристайл) и FitSpirit

Сини Пюи (паралыжный спорт) и Protect Our Winters Finland

Гас Кенуорти (лыжный фристайл) и Worthy Foundation

Брендан Дойл (скелетон) и MyMind

Элла Кокс (санный спорт) и Ассоциация муковисцидоза Новой Зеландии

Симиделе Адеагбо (бобслей) и LeadMinds Africa

Сара Уртадо (фигурное катание) и Fundación Ecomar

Бриттни Арндт (санный спорт) и Protect Our Winters

Дэн Кноссен (парабиатлон) и Classroom Champions

Арлин Коэн (парасноуборд) и Adaptive Action Sports

Кендалл Койн Шофилд (хоккей) и Schofield Family Foundation

Кристофер Маздзер (санный спорт) и Classroom Champions

Даниэль Умстед (парагорнолыжный спорт) и Sisters in Sports Foundation

Оксана Мастерс (паралыжный спорт) и Kindness Wins

Кэти Танненбаум (скелетон) и My Brother's Workshop, Inc.

Узнайте больше о спортсменах и тех делах, которые они будут поддерживать с помощью гранта, ниже.

Крис Маздзер Фото © 2018 Getty Images

Спортсмены и благотворительные организации рады получению грантов в рамках программы Athletes for Good

Четырехкратный участник Олимпийских игр саночник Крис Маздзер был счастлив, когда узнал, что он и его благотворительная организация были выбраны в качестве участников программы фонда Athletes for Good: «Это совершенно невероятно, и я знаю, что Classroom Champions будет в восторге!»

Организация Classroom Champions, которую также поддерживает паралимпиец Дэн Кноссен, предоставляет детям учебные программы по социальному и эмоциональному обучению (SEL) и программы менторства для улучшения вовлеченности и позитивной культуры в классе.

Имея огромное желание поддержать тех, кто живет в малообеспеченных сообществах, Маздзер провел последние шесть лет, общаясь с сотнями учеников дистанционно, служа примером для подражания и передавая уроки своего олимпийского опыта.

Грант Athletes for Good позволит 32 000 детей дополнительно принять участие в программе, приближая Classroom Champions к своей цели – поддержке одного миллиона учеников еженедельно к 2025 году

Оксана Мастерс Фото © 2018 Getty Images

Двукратная паралимпийская чемпионка Оксана Мастерс и ее фонд Kindness Wins также выбраны для получения гранта.

Стремясь привлечь внимание к невоспетым героям, чья общественная деятельность может оказать огромное влияние на жизнь других людей, организация Kindness Wins находит и награждает людей Медалями доброты. Наградами отмечаются те, кто прилагает усилия, распространяя важное послание об инклюзивности и доброте.

Идея основана на собственном опыте Мастерс в клубе адаптивной гребли в Луисвилле, который сыграл ключевую роль на ее пути к званию паралимпийской чемпионки. Финансирование позволит организации продолжить вручение Медалей доброты и последующих грантов отдельным людям и сообществам по всей Америке.

Фристайлист Гас Кенуорти также получил грант. Он будет использовать его для продолжения развития фонда Worthy, основанного им в июле 2021 года после того, как стал первым открытым гомосексуалистом среди зимних олимпийцев.

Для того, чтобы и дальше помогать гомосексуальному сообществу, Кенуорти будет использовать деньги на организацию безопасных мест для ЛГБТ-молодежи и предоставление ресурсов для преодоления чувства отчуждения.

Симиделе Адеагбо Фото © 2018 Getty Images

Будучи первопроходцем, первая участница от Нигерии на зимних Олимпийских играх Симиделе Адеагбо слишком хорошо знает, что значит не иметь кого-то, на кого можно равняться.

Именно поэтому она уже использовала свою платформу для вдохновения молодых женщин и мужчин, проводя собственные мастер-классы по развитию лидерских качеств через спорт.

Теперь самая титулованная африканская спортсменка всех времен в бобслее и скелетоне объединилась с LeadMinds Africa, чтобы продолжить работу по развитию следующего поколения лидеров. Их программы направлены на молодых людей, получающих образование, и помогают им найти предназначение для дальнейшего вклада в развитие своих сообществ.

Адеагбо будет использовать грант Athlete for Good для расширения проекта, а также для поддержки годичной программы развития лидерства Minds2Lead и программы менторства.