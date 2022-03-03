Зимние Паралимпийские игры-2022: звезды зимних и летних видов спорта

Оксана Мастерс, США

В активе Оксаны Мастерс десять олимпийских медалей в четырех видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, гребле и велоспорте.

При этом она терпеть не может, когда ей приписывают сверхспособности и утверждают, будто для победы ей достаточно просто выйти на старт.

Вместо этого Мастерс постоянно сталкивается с сомнениями в своих силах и нуждается в поддержке и вере окружающих, о чем сама рассказала Olympics.com. Все началось с ее мамы, которая так сильно верила в дочь, что Оксане не оставалось ничего, кроме как оправдать эти ожидания.

В возрасте 14 лет Мастерс ампутировали обе ноги. У нее также поражены руки. Лыжные палки приходится приматывать к перчаткам.

Мастерс выиграла два золота в велоспорте на Паралимпиаде-2020 в Токио. Всего через сто дней после операции по удалению опухоли и лимфатических узлов.

В тот момент надежды выступить на Паралимпийских играх казались несбыточными.

Однако участие в соревнованиях в четырех дисциплинах зимних и летних видов спорта превратили Мастерс в спортсменку со стальной волей, пусть даже сама она признавать это не спешит.

«Переход от одного вида спорта к другому вовсе не ровный, красивый и гладкий», – сказала она в беседе с Self.

«В теории ты находишься в топовом физическом состоянии для участия в летних видах спорта, но потом переключаешься на зимние, и такое чувство, что вообще не тренировался ни разу в жизни», – рассказывает Мастерс.

«В велоспорте надо давить вперед, так что нагрузка идет на плечи, грудь и бицепсы. В лыжах же ты теряешь мышечную массу в груди и бицепсах, и упор идет на широчайшие мышцы спины и торс в целом», – добавляет спортсменка.

Биргит Скарстейн, Норвегия

Биргит Скартейн стала первой паралимпийской чемпионкой из Норвегии, когда победила в Токио-2020 в одиночной гребле в классе PR1.

Она также была знаменосцем сборной Норвегии на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане, где финишировала пятой в лыжной гонке на 5 км.

Если кому этого мало, свою универсальность она также доказала участием в норвежском телешоу Skal vi danse? («Потанцуем?»)

Скарстейн оказалась парализована ниже пояса в результате неверно проведенной эпидуральной инъекции после несчастного случая в 2010 году.

Ее паралимпийский дебют состоялся в Сочи-2014, а в 2016 году в Рио она едва не взяла медаль в гребле.

Именно гребной спорт Скарстейн называет для себя основным. «Я занимаюсь лыжным спортом и участвую в соревнованиях лишь для того, чтобы стать сильнее в гребле. Считаю это отличной комбинацией», – сказала она в интервью World Rowing.

«Смена видов спорта и движений позволяет мне лучше и больше тренироваться и снижает риск травм. Гребля делает меня сильней в лыжах, дает силу и уверенность, а также боевой настрой, – добавила Скарстейн. – Лыжные гонки обеспечивают меня длительными часами для базовых тренировок».

В беседе с Olympics.com норвежка сказала, что, сделав ставку на Токио, она несколько подорвала свои шансы на успех в Пекине.

Впрочем, если ей понадобится источник для вдохновения, она может пересмотреть выпуски телешоу со своим же участием.

«Если ты чего-то не видел, не значит, что этого не существует или не может существовать», – подчеркивает Скарстейн.

Джессика Галлахер, Австралия

Джессика Галлахер держит марку пионерки австралийского параспорта.

Сама она в череде прорывов выделяет участие в горнолыжных соревнованиях на Паралимпиаде-2010 в Ванкувере.

«Ощутила тогда невероятную энергетику, поскольку знала, что паралимпийский дебют в составе австралийской сборной состоится в мой день рождения», – отметила она.

Бронза 2010 года в слаломе стала первой медалью Австралии в истории зимних Паралимпийских игр. В 2012 году в Лондоне Галлахер соревновалась в прыжках в длину и метании копья и стала первой австралийкой, выступившей на зимних и летних Паралимпийских играх.

Наконец, она является первым спортсменом из Австралии, выигравшим паралимпийские медали в зимних и летних видах спорта. Это случилось после завоевания бронзы в велогонке на 1км с раздельным стартом.

В 2014 году Галлахер добавила в коллекцию бронзу сочинской Паралимпиады в гигантском слаломе. Сама она считает горнолыжный спорт наиболее рисковым, ведь участники соревнований с нарушениями зрения спускаются по склону на высокой скорости лишь благодаря едущему впереди проводнику и системе коммуникации по Bluetooth.

«Уровень доверия между лыжником и проводником не имеет аналогов, – пояснила Галлахер. – Решения и сообщения, передаваемые по гарнитуре, принимаются в десятую долю секунды».

«Среди всех видов спорта, которыми я занималась, горные лыжи, без сомнений, являются самыми требовательными. Когда в гонку добавляются скорость и страх, это кардинально все меняет, ведь любая ошибка может иметь серьезные последствия», – заявила она.

Момока Мураока, Япония

Момока Мураока – лыжница по призванию.

Колясочница преимущественно занималась легкой атлетикой, но однажды друг из мира спорта пригласил ее на склон. Мураоку мгновенно очаровало «невероятное переживание скорости и восторга, который в обычной жизни не испытать».

В 17 лет она стала пятой в гигантском слаломе в Сочи-2014. В Пхенчхане-2018 Мураоке доверили нести флаг Японии на церемонии открытия. Мало кто мог бы соответствовать этой роли в той же степени, что она.

В послужном списке Мураоки две бронзы, два серебра и одно золото в гигантском слаломе сидя.

Потом на горизонте появились летние Паралимпийские игры в родной Японии.

«Поначалу я испытывала легкую зависть, что Паралимпийские игры пройдут в Японии. Я полностью сосредоточилась на Пхенчхане-2018 и не испытывала сильных чувств по отношению к Токио-2020», – пояснила она в интервью Toyota Times.

«Но когда Пхенчхан-2018 закончился, я почувствовала, что снова хочу заниматься атлетикой, как в детстве».

«Если была хоть малейшая вероятность выступить [в Токио], я хотела попытаться».

Мураоке, у которой в четыре года обнаружили поперечный миелит, понадобилось всего два месяца тренировок, чтобы побить рекорд Японии на 100-метровке.

В Токио-2020 она заняла шестое место на этой дистанции в классе T54.

«Я много узнала о себе как о спортсменке, после того как посвятила год параатлетике», – сказала она.

«Хотя я волновалась, Паралимпийские игры 2020 года доставили мне удовольствие. Я смогла реализовать свою детскую мечту в легкой атлетике».

«Ни о чем не жалею и чувствую себя новым человеком».

Даниэль Аравич, США

Как будто выступать на летних и зимних Паралимпийских играх недостаточно тяжело само по себе, Даниэль Аравич соревнуется в двух дисциплинах с совершенно разными требованиями.

В Токио-2020 она бежала 400м в категории T47. В Пекине-2022 будет бороться за награды в лыжных гонках и биатлоне.

«Это две совершенно разные системы. Если говорить про лыжи, то это длинная дистанция, анаэробная выносливость. А в спринте только быстрые сокращения мышц. То есть занятия одним видом совсем не обязательно развивают способности во втором», – сказала она в интервью Washington Times.

В Токио ей выбирать не приходилось. Аравич родилась без левого предплечья, а с такими нарушениями в легкой атлетике можно выступать только на спринтерских дистанциях.

Она не добилась успеха в квалификационном забеге в Токио и решила сосредоточиться на зимней Паралимпиаде.

«Не уверена, как сложится моя дальнейшая карьера в легкой атлетике. Главным образом потому, что я положила много сил на лыжи и вижу у себя долгое будущее в этом виде спорта. Реально оцениваю свои ожидания».