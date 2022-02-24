Зимняя Паралимпиада в Пекине-2022. Что нужно знать

Зимние Олимпийские игры завершились, но в Пекине будет происходить еще много интересного.

Совсем скоро в столице Китая начнутся зимние Паралимпийские игры 2022 года.

Мы собрали главное, что надо знать о соревнованиях, видах спорта и их участниках.

Шведская керлингистка Кики Уландер Фото © 2021 Getty Images

Когда пройдет зимняя Паралимпиада-2022?

Церемония открытия состоится на Национальном стадионе в Пекине 4 марта. Игры продлятся до 13 марта.

Брайан Маккивер, самый титулованный паралимпиец Канады (лыжные гонки, биатлон) Фото © 2018 Getty Images

Какие виды спорта будут на зимней Паралимпиаде-2022?

На Паралимпиаде будут представлены шесть видов спорта: горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей, сноуборд и керлинг на колясках.

Горнолыжный спорт

В горнолыжном спорте разыграют награды в пяти дисциплинах: скоростном спуске, супергиганте, суперкомбинации, гигантском слаломе и слаломе. В каждой представлены три категории: для стоячих спортсменов, сидячих и спортсменов с нарушениями зрения.

Всего будет разыграно 30 комплектов наград – по 15 среди мужчин и женщин.

Советуем обратить внимание на Мари Боше (FRA), Йеруна Кампсхрера (NED), Джакомо Бертаньолли (ITA), Генриету Фаркашову (SVK) и Эббу Орше (SWE).

Биатлон

Как и в горнолыжном спорте, соревнования в биатлоне проводятся в трех категориях: стоя, сидя и с нарушениями зрения.

Биатлон дебютировал в паралимпийской программе в Инсбруке-1988. Там соревновались только спортсмены с физическими нарушениями. В Альбервиле-1992 дебютировали спортсмены с нарушениями зрения.

Биатлон – это сочетание лыжных гонок со стрельбой из винтовки.

Самые именитые биатлонисты на Паралимпиаде-2022 - это Бенжамен Давье (Франция), Клара Клуг (Германия), Кендалл Гретш (США), Людмила Ляшенко (Украина) и Екатерина Румянцева (RPC).

Лыжные гонки

Эта дисциплина открыта для спортсменов с физическими нарушениями и нарушениями зрения. Впервые она появилась на Паралимпиаде в Эрншельдсвике-1976.

Вот основные претенденты на медали: Карина Эдлингер (США), Оксана Мастерс (США), Брайан Маккивер (Канада), Зебастьян Модин (Швеция) и Натали Уилки (Канада).

Парахоккей

Скоростной вид спорта, требующий физической силы и выносливости, появился в паралимпийской программе в Лиллехаммере-1994 и стал одной из самых популярных зимних дисциплин.

В следж-хоккей, или хоккей на санях, играют мужчины и женщины с физическими нарушениями нижней части тела.

В турнире примут участие восемь команд. Сборная США постарается в четвертый раз подряд завоевать золотые медали.

Среди самых именитых участников хоккейного турнира Деклан Фармер (США), Тайлер Макгрегор (Канада), Андрей Касаткин (RPC), Чон Сын Хван (Южная Корея) и Андреа Макри (Италия).

Сноуборд

Соревнования по сноуборду проходят в трех дисциплинах: сноуборд-кроссе, слаломе с виражами и гигантском слаломе. Разыгрывается восемь комплектов медалей, в том числе два среди женщин.

Когда сноуборд дебютировал в Сочи-2014, была всего одна дисциплина – мужской и женский сноуборд-кросс.

В сноуборде спортсмены должны сочетать скорость с ловкостью и преодолеть трассу за как можно меньшее время.

Рекомендуем обратить внимание на Майка Шульца (США), Криса Воса (Нидерланды), Кита Гейбела (США), Бена Тадхоупа (Австралия), Лизу Бунсхотен (Нидерланды) и Сандрин Амель (Канада).

Керлинг на колясках

В этом виде спорта могут соревноваться мужчины и женщины с поражением нижней части тела, таким как травма позвоночника, церебральный паралич, рассеянный склероз и ампутация обеих ног.

В Пекине-2022 за награды поспорят 12 смешанных команд. В каждой должна быть минимум одна женщина.

Керлинг появился в программе паралимпиады в Турине-2006.

Самые громкие имена в паракерлинге - это Кристина Уландер (Швеция), Полина Рожкова (Латвия), Ван Хайтао (Китай), Марк Айдесон (Канада) и Оле-Фредрик Сиверсен (Норвегия).

Сколько спортсменов выступит на зимней Паралимпиаде-2022?

На Паралимпийских играх-2022 в Пекине выступит максимум 736 спортсменов. Они разыграют 78 комплектов медалей.

Из них 39 комплектов предназначены для мужчин, 35 – для женщин, еще четыре будут разыграны в миксте.

Расписание зимней Паралимпиады-2022

Все медальные соревнования Паралимпиады в Пекине-2022 (пекинское время):

5 марта : Горнолыжный спорт, скоростной спуск, м/ж (10:00-13:10), биатлон, 6км, м/ж (сидя 10:00-11:15, стоя 12:00-13:15, с нарушениями зрения 14:00-15:15)

: Горнолыжный спорт, скоростной спуск, м/ж (10:00-13:10), биатлон, 6км, м/ж (сидя 10:00-11:15, стоя 12:00-13:15, с нарушениями зрения 14:00-15:15) 6 марта : Горнолыжный спорт, супергигант, м/ж (10:00-14:30), лыжные гонки, 18км, м (сидя 10:00-11:35) и 12км, ж (сидя 12:30-14:00)

: Горнолыжный спорт, супергигант, м/ж (10:00-14:30), лыжные гонки, 18км, м (сидя 10:00-11:35) и 12км, ж (сидя 12:30-14:00) 7 марта : Лыжные гонки, 20км классическим стилем, м (стоя/с нарушениями зрения 10:00-12:00) и 15км классическим стилем, ж (стоя/с нарушениями зрения 12:30-15:00), сноуборд, кросс, м/ж (финалы 11:30-14:30).

: Лыжные гонки, 20км классическим стилем, м (стоя/с нарушениями зрения 10:00-12:00) и 15км классическим стилем, ж (стоя/с нарушениями зрения 12:30-15:00), сноуборд, кросс, м/ж (финалы 11:30-14:30). 8 марта : Горнолыжный спорт, суперкомбинация, м/ж (супергигант 10:00-12:30, слалом 13:30-14:30), биатлон, 10км, м/ж (сидя 10:00-11:15, стоя 12:00-13:15, с нарушениями зрения 14:00-15:15)

: Горнолыжный спорт, суперкомбинация, м/ж (супергигант 10:00-12:30, слалом 13:30-14:30), биатлон, 10км, м/ж (сидя 10:00-11:15, стоя 12:00-13:15, с нарушениями зрения 14:00-15:15) 9 марта : Лыжные гонки, спринт вольным стилем, м/ж (полуфинал и финал 12:00-15:00)

: Лыжные гонки, спринт вольным стилем, м/ж (полуфинал и финал 12:00-15:00) 10 марта : Горнолыжный спорт, гигантский слалом, м (9:30-11:30, 13:00-15:00)

: Горнолыжный спорт, гигантский слалом, м (9:30-11:30, 13:00-15:00) 11 марта : Горнолыжный спорт, гигантский слалом, ж (9:30-11:00, 13:00-15:00), биатлон, 12,5км, м/ж (сидя 10:00-11:30, стоя 12:30-14:00, с нарушениями зрения 14:30-16:00)

: Горнолыжный спорт, гигантский слалом, ж (9:30-11:00, 13:00-15:00), биатлон, 12,5км, м/ж (сидя 10:00-11:30, стоя 12:30-14:00, с нарушениями зрения 14:30-16:00) 12 марта : Керлинг, финал (14:35-17:30), горнолыжный спорт, слалом, м (9:30-11:00, 12:30-14:00), лыжные гонки, 10км вольным стилем, м (с нарушениями зрения/стоя 10:00-11:15) и 10км вольным стилем, ж (с нарушениями зрения/стоя 12:00-13:30), сноуборд, слалом с виражами, м/ж (финалы 12:00-15:00)

: Керлинг, финал (14:35-17:30), горнолыжный спорт, слалом, м (9:30-11:00, 12:30-14:00), лыжные гонки, 10км вольным стилем, м (с нарушениями зрения/стоя 10:00-11:15) и 10км вольным стилем, ж (с нарушениями зрения/стоя 12:00-13:30), сноуборд, слалом с виражами, м/ж (финалы 12:00-15:00) 13 марта: Хоккей, финал (13:00-15:30), горнолыжный спорт, слалом, ж (9:30-10:30, 12:30-14:00), лыжные гонки, эстафета 4x2,5км (10:00-11:30), открытая эстафета 4x2,5км (12:00-13:30)