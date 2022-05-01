Хоккей. Юниорский чемпионат мира–2022. Финал. Швеция победила США и завоевала второе золото в истории

Победителем юниорского чемпионата мира-2022 по хоккею, завершившегося в Германии, стала сборная Швеции, которая обыграла в финале команду США – 6:4. Американцы, разгромившие по пути к финалу всех предыдущих соперников, в решающем матче нанесли в три с половиной раза больше бросков по воротам соперника, чем шведы (51-15), но великолепный голкипер скандинавской сборной Хуго Хавелид, отразив 47 из них, стал главным героем финала. И всего чемпионата мира-2022.

Началась игра примерно так, как и ожидалось – с яростных атак фаворитов финала, которыми безоговорочно считались хоккеисты сборной США. В первой же смене ворота шведов после броска Джимми Снаггеруда спасла лишь штанга, а уже через две с половиной минуты после начала встречи американцы открыли счет. Ошибка шведов при выходе из своей зоны обернулась перехватом Девина Каплана, который идеальной передачей вывел на бросок Райана Леонарда. А вот дальше в дело вступил Хавелид, который в нескольких эпизодах подряд не позволил соперникам развить успех. И вдохновленные своим голкипером шведы воспряли, в течение 63 секунд забросив две шайбы. Сначала Оскар Петтерссон сравнял счет, а затем Ноа Остлунд продемонстрировал изящный сольный номер, переиграв всю оборону соперника и голкипера Кеннета Огестена – 2:1 в пользу Швеции. И хотя в концовке периода американец Фрэнк Назар сравнял счет, но уже стало ясно, что легкой прогулки в финале у сборной США не получится.

Дальнейший ход матча это только подтвердил. Хуго Хавелид продолжал творить чудеса в воротах сборной Швеции (за первые два периода голкипер нейтрализовал три чистых выхода американцев один на один), а хоккеисты США занервничали. Они стали неоправданно много нарушать правила, а в итоге шведы, дважды реализовав большинство (это сделали Лиам Огрен и Ноа Остлунд), повели уже со счетом 4:2. Незадолго до перерыва одну шайбу Рутгеру Макгроарти в большинстве удалось отыграть, но ситуация для сборной США все равно становилась все более тревожной.

Третий период и вовсе стал настоящим бенефисом шведского вратаря. Хоккеисты сборной США нанесли 21 бросок по его воротам (шведы, к слову, ответили, лишь четырьмя), но Хавелид был великолепен. Бессилен он оказался лишь однажды, когда за три с небольшим минуты до сирены все тот же Макгроарти вновь реализовал большинство. Однако преимущество в счете шведы сохранили, так как в середине периоде Лиам Огрен сумел использовать одну из редких контратак своей команды.

При счете 4:5 сборная США пошла на последний штурм, за минуту и 40 секунд до сирены заменила вратаря на шестого полевого игрока, но в итоге лишь пропустила гол в пустые ворота. Итог матчу за 31 одну секунду до финальной сирены подвел Йонатан Леккеримяки. Сборная Швеции одержала сенсационную победу - 6:4, и во второй раз в истории выиграла юниорский чемпионат мира.

Бронзовые медали завоевали хоккеисты Финляндии, в матче за третье место одержавшие победу над сборной Чехии – 4:1. В символическую сборную чемпионата мира-2022 включены: вратарь – Хуго Хавелид (Швеция), защитники – Лэйн Хатсон (США), Томас Хамара (Чехия), нападающие – Иржи Кулич (Чехия), Йонатан Леккеримяки (Швеция), Логан Колли (США).

Результаты матчей юниорского чемпионата мира-2022 и статистику турнира можно посмотреть здесь.