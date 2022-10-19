Горные лыжи. Кубок мира 2022/23: расписание, результаты, где смотреть

Кубок мира по горнолыжному спорту в сезоне 2022/23 годов пройдет уже в 57-й раз в истории. С 22 октября 2022 года по 19 марта 2023 года запланировано в общей сложности 85 стартов – 43 у мужчин и 42 у женщин, но, как известно, в горных лыжах отмены и переносы из-за погоды – не редкость. Защищать звание победителей Кубка мира в общем зачете предстоит швейцарцу Марко Одерматту и американке Микаэле Шиффрин.

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Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту смотрите здесь

По традиции будут разыграны и Малые хрустальные глобусы в отдельных дисциплинах Кубка мира у мужчин и женщин. Победителей Кубка мира определят в скоростном спуске, супергиганте, гигантском слаломе и слаломе, а также в параллельном слаломе, пусть в этом виде запланирован всего один старт в Лех / Цюрсе 12 – 13 ноября. Также состоятся и одни командные соревнования – 17 марта на финале Кубка мира в Сельдеу (Андорра). Впрочем, альпийской комбинации в Кубке мира 2022/23 вновь не будет вообще, пусть она и запланирована (как и параллельные слалом и командные соревнования) на главном старте сезона – чемпионате мира на французских курортах Куршевель и Мерибель, который состоится с 6 по 19 февраля.

Историческим для горнолыжного Кубка мира можно назвать дебют трансграничных соревнований в швейцарском Церматте и итальянской Червинии – мужчины проведут два скоростных спуска 29 – 30 октября, а женщины – 5 – 6 ноября. Причем старт запланирован на леднике в Церматте, а финиш уникальной трассы расположен уже в Червинии! Кстати, обычно скоростные дисциплины стартовали в Кубке мира заметно позже. Из других изменений можно отметить отсутствие привычного мужского этапа Кубка мира в норвежском Квитфьеле, зато на этом горнолыжном курорте выступят в скоростных дисциплинах женщины. Также только женский Кубок мира посетит Загреб, у мужчин традиционного слалома в столице Хорватии мы не увидим.

Марко Одерматт в прошлом сезоне стал суперзвездой Фото © 2022 Getty Images

Зато мужчины уже после чемпионата мира вернутся в США, где в скоростных дисциплинах в конце февраля – начале марта состоятся этапы Палисейдс Тахо и в Аспене. Дважды они посетят Гармиш-Партенкирхен – в начале января там пройдет слалом, а в конце января – гигантский слалом.

Напомним, что за победы горнолыжники будут получать 100 очков в общий (а также в малый) зачет Кубка мира, за второе место – 80 очков, за третье место – 60 очков. Всего же очки по традиции заработают по тридцать лучших в каждом старте.

Результаты этапов Кубка мира-2022/23 по мере их завершения смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по горнолыжному спорту у мужчин смотрите здесь

Общий зачет Кубка мира по горнолыжному спорту у женщин смотрите здесь

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