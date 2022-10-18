Горные лыжи. Календарь Кубка мира 2022/23

Сезон 2022/23 в Кубке мира по горнолыжному спорту продлится около пяти месяцев обещает быть весьма насыщенным на соревнования – запланировано в общей сложности 85 стартов у мужчин и женщин. Обладателями Кубка мира 2021/22 стали, напомним, Марко Одерматт и Микаэла Шифрин (об итогах прошлого сезона читайте здесь), которые будут стараться вновь завоевать Большие хрустальные глобусы. Сам Кубок мира стартует в Зельдене 22 октября, а завершится финалом Кубка мира в Сольдеу 19 марта. Главным стартом сезона станет февральский чемпионат мира в Куршевеле и Мерибеле, который пройдет в те же сроки, что и годом ранее Олимпийские игры в Пекине. Olympics представляет расписание Кубка мира в постолимпийском сезоне.

Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту в сезоне 2022/2023

22 – 23 октября. Зельден, Австрия. Женщины. Гигантский слалом. Мужчины. Гигантский слалом

29 – 30 октября. Церматт / Червиния, Швейцария, Италия. Мужчины. 2 Скоростных спуска

5 – 6 ноября. Церматт / Червиния, Швейцария, Италия. Женщины. 2 Скоростных спуска

12 – 13 ноября. Лех-Цюрс, Австрия. Мужчины. Параллельный слалом. Женщины. Параллельный слалом

19 – 20 ноября. Леви, Финляндия. Женщины. 2 Слалома

25 – 27 ноября. Лейк-Луис, Канада. Мужчины. Скоростной спуск, 2 Супергиганта

26 – 27 ноября. Киллингтон, США. Женщины. Гигантский слалом. Слалом

2 – 4 декабря. Лейк-Луис, Канада. Женщины. 2 Скоростных спуска, Супергигант

2 – 4 декабря. Бивер-Крик, США. Мужчины. 2 Скоростных спуска, Супергигант

10 – 11 декабря. Сестриере, Италия. Женщины. Гигантский слалом. Слалом

10 – 11 декабря. Валь д’Изер, Франция. Мужчины. Гигантский слалом. Слалом

16 – 18 декабря. Санкт-Мориц, Швейцария. Женщины. 2 Скоростных спуска, Супергигант

16 – 17 декабря. Валь Гардена, Италия. Мужчины. Супергигант. Скоростной спуск

18 – 19 декабря. Альта-Бадия, Италия. Мужчины. Гигантский слалом. Слалом

22 декабря. Мадонна ди Кампильо, Италия. Мужчины. Слалом

28 – 29 декабря. Земмеринг, Австрия. Женщины. Гигантский слалом. Слалом

28 – 29 декабря. Бормио, Италия. Мужчины. Скоростной спуск, Супергигант

4 января. Гармиш-Партенкирхен, Германия. Мужчины. Слалом

4 – 5 января. Загреб, Хорватия. Женщины. 2 Слалома

7 – 8 января. Адельбоден, Швейцария. Мужчины. Гигантский слалом. Слалом

7 – 8 января. Краньска Гора, Словения. Женщины. 2 Гигантских слалома

10 января. Флахау, Австрия. Женщины. Слалом

13 – 15 января. Венген, Швейцария. Мужчины. Супергигант. Скоростной спуск. Слалом

14 – 15 января. Санкт-Антон, Австрия. Женщины. Скоростной спуск. Супергигант

20 – 22 января. Китцбюэль, Австрия. Мужчины. 2 Скоростных спуска, Слалом

22 – 22 января. Кортина д’Ампеццо, Италия. Женщины. 2 Супергиганта. Скоростной спуск

24 января. Кронплатц, Италия. Женщины. Гигантский слалом

24 января. Шладминг, Австрия. Мужчины. Слалом

28 – 29 января. Гармиш-Партенкирхен, Германия. Мужчины. Скоростной спуск. Гигантский слалом

28 – 29 января. Шпиндерлув-Млин, Чехия. Женщины. Гигантский слалом. Слалом

4 февраля. Шамони, Франция. Мужчины. Слалом

6 – 19 февраля. Чемпионат мира. Куршевель / Мерибель, Франция. Командные соревнования. Женщины. Гигантский слалом. Слалом. Параллельный слалом. Супергигант. Скоростной спуск. Альпийская комбинация. Мужчины. Гигантский слалом. Слалом. Параллельный слалом. Супергигант. Скоростной спуск. Альпийская комбинация

25 – 26 февраля. Кран-Монтана, Швейцария. Женщины. Скоростной спуск. Супергигант

25 – 26 февраля. Палисейдс Тахо, США. Мужчины. Гигантский слалом. Слалом

5 – 6 марта. Квитфьель, Норвегия. Женщины. Скоростной спуск. 2 Супергиганта

3 – 5 марта. Аспен, США. Мужчины. 2 Скоростных спуска. Супергигант

10 – 11 марта. Оре, Швеция. Женщины. Гигантский слалом. Слалом

12 – 13 марта. Краньска Гора, Словения. Мужчины. 2 Гигантских слалома

15 – 19 марта. Сольдеу, Андорра. Финал Кубка мира. Командные соревнования. Женщины. Гигантский слалом. Слалом. Супергигант. Скоростной спуск. Мужчины. Гигантский слалом. Слалом. Супергигант. Скоростной спуск

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