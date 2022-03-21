Горные лыжи. Итоги Кубка мира-2021/2022: Шиффрин вернулась на вершину, Одерматт превратился в супергероя

Насыщенный стартами Кубок мира по горнолыжному спорту-2021/22 завершился победами в общем зачете американки Микаэлы Шиффрин и швейцарца Марко Одерматта. Для 27-летней Шиффрин этот Большой Хрустальный глобус стал четвертым в карьере, для 24-летнего Одерматта – первым. Зато его доминирование напомнило о временах австрийца Марселя Хиршера.

Надо признать, Одерматта давно, еще после завоевания пяти золотых медалей на юниорском ЧМ-2018, считали большим талантом, способным на борьбу за Кубок мира. Однако лишь в сезоне-2020/21 Марко добился заметного прогресса, до последнего ведя борьбу за Большой глобус с французом Алекси Пинтуро. В итоге, тогда швейцарец стал вторым, а в олимпийском сезоне вышел на новый уровень. Он не только доминировал в любимом гигантском слаломе, где кроме Малого глобуса выиграл еще и Олимпийские игры в Пекине, он стал одним из лидеров скоростных дисциплинах. В зачете скоростного спуска Марко и вовсе занял второе место, в супергиганте – четвертое. Такая стабильность на топ-уровне в трех из четырех дисциплин и обеспечила ему уверенную победу в общем зачете с перевесом в почти 500 баллов (1639 против 1172) над Александром Амодтом Кильде из Норвегии, занявшим второе место.

Да, Одерматт не ходит слалом, но у Кильде в качестве козырей есть только две скоростные дисциплины, а у еще одного норвежца Хенрика Кристофферсена – только две технические. Универсал Пинтуро нынешний сезон провалил, заняв только десятое место в итоговой классификации. Кстати, и Олимпиада в Пекине у Алекси совсем не удалась, француз остался вообще без медалей.

Общий зачет Кубка мира у мужчин смотрите здесь

Возможно, в мужских горных лыжах началась эра Марко Одерматта Фото © 2022 Getty Images

У женщин прошлогодняя обладательница Кубка мира Петра Влхова из Словакии выступила вполне достойно, до последних стартов борясь за победу с Шиффрин. В итоге, она заняла второе место с 1309 очками, добавив еще и титул олимпийской чемпионки Пекина в слаломе. У Шиффрин – 1493 очка. Микаэлу можно назвать уникальной горнолыжницей, она способна побеждать в любой из четырех основных дисциплин. Что лишний раз доказала на финальном этапе в Куршевеле / Мерибеле, выиграв вроде как отстающий у нее скоростной спуск. Шиффрин в сезона 2016/17 – 2018/19 выиграла три Кубка мира подряд. Казалось, что ничто не может остановить ее. Однако трагедия в семье (смерть отца) очень сильно ударила по Микаэле психологически.

Американка стала второй в общем зачете позапрошлом сезоне, четвертой – в прошлом. Не сказать, что все шло гладко в сезоне 2021/22 – на Олимпиаде в Пекине, будучи фаворитом, она допустила множество ошибок и осталась без наград. Но все же сумела быстро преодолеть кризис и ударно завершить Кубок мира. Возможно, Микаэле помогли обрести душевное равновесие отношения с Кильде, которые стали достоянием общественности прошлым летом. Как бы то ни было, Шиффрин завоевала уже четвертый Большой Хрустальный глобус, а возраст позволяет ей еще много лет блистать на горнолыжных трассах.

Общий зачет Кубка мира у женщин смотрите здесь

Результаты финала Кубка мира по мере завершения соревнований смотрите здесь

О Кубке мира по горнолыжному спорту в сезоне-2021/22 читайте здесь

Календарь Кубка мира по горнолыжному спорту смотрите здесь